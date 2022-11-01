В Чехии девелоперская компания Finep предложит 5 000 квартир в аренду

Девелоперская компания Finep планирует предложить 5 000 квартир для сдачи в аренду в ближайшие пять лет. Инвестиции в 12 местах, в основном в Праге, должны превысить 25 млрд крон. Квартиры будут построены в Праге в районах Poděbradská, Harfa, Vackov, Uhříněves, Západní město, а также в городе Кралупи-над-Влтавоу.

Застройщики борются с охлаждением на рынке недвижимости после прошлогоднего роста стоимости ипотечных кредитов. Они испытывают проблемы с продажей квартир, некоторые даже объявляют об отсрочке проектов. По словам генерального директора Finep Томаша Пардубицки, девелопер изменил свой подход и готовит больше квартир для сдачи в аренду и меньше для жилья, занимаемого собственниками.

Finep сотрудничает с иностранными арендными фондами. Например, в прошлом году было продано 164 квартиры шведскому Heimstaden в проекте «Пергаменка» в пражском районе Голешовице на сумму почти 1,2 млрд крон. При планировании арендных квартир компания опирается на этот опыт и корректирует планировку. Квартиры для аренды меньше по площади, чаще всего это 2+кк или 1+кк. Компания готовит пятилетнюю программу доступного жилья, в рамках которой продолжит предлагать кооперативное жилье, над чем работает уже больше 10 лет.

«В то время, когда ипотечные кредиты трудно получить, интерес к кооперативному жилью настолько высок, что мы преобразовали некоторые другие проекты, изначально предназначенные для продажи, под него», — сказал Пардубицки.

Источник: remspace.cz