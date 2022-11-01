Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
В Чехии девелоперская компания Finep предложит 5 000 квартир в аренду

В Чехии девелоперская компания Finep предложит 5 000 квартир в аренду

Партнер рубрики:
Kochy
17 января
19:45
605
Девелоперская компания Finep планирует предложить 5 000 квартир для сдачи в аренду в ближайшие пять лет. Инвестиции в 12 местах, в основном в Праге, должны превысить 25 млрд крон. Квартиры будут построены в Праге в районах Poděbradská, Harfa, Vackov, Uhříněves, Západní město, а также в городе Кралупи-над-Влтавоу.

В Чехии девелоперская компания Finep предложит 5 000 квартир в аренду

Застройщики борются с охлаждением на рынке недвижимости после прошлогоднего роста стоимости ипотечных кредитов. Они испытывают проблемы с продажей квартир, некоторые даже объявляют об отсрочке проектов. По словам генерального директора Finep Томаша Пардубицки, девелопер изменил свой подход и готовит больше квартир для сдачи в аренду и меньше для жилья, занимаемого собственниками.

Finep сотрудничает с иностранными арендными фондами. Например, в прошлом году было продано 164 квартиры шведскому Heimstaden в проекте «Пергаменка» в пражском районе Голешовице на сумму почти 1,2 млрд крон. При планировании арендных квартир компания опирается на этот опыт и корректирует планировку. Квартиры для аренды меньше по площади, чаще всего это 2+кк или 1+кк. Компания готовит пятилетнюю программу доступного жилья, в рамках которой продолжит предлагать кооперативное жилье, над чем работает уже больше 10 лет. 

«В то время, когда ипотечные кредиты трудно получить, интерес к кооперативному жилью настолько высок, что мы преобразовали некоторые другие проекты, изначально предназначенные для продажи, под него», — сказал Пардубицки.

Источник: remspace.cz



читайте по теме
Assets
17 января
17:29
8164
О Чехии
Тест: 16 признаков, что вы окончательно освоились в Чехии
Assets
17 января
15:24
2009
Шоппинг
20 онлайн-магазинов Чехии, где сейчас идут распродажи: одежда, лекарства и многое другое
Assets
17 января
15:23
1067
Политика
В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов
Assets
17 января
13:17
3220
О Чехии
«Кофола» — легенда, заменившая в Чехии кока-колу и пепси
Последние новости:
Assets
17 января
15:23
1067
Политика
В Чехии оппозиционная партия SPD не поддержала Андрея Бабиша во втором туре президентских выборов
Assets
17 января
13:07
499
Политика
Дануше Нерудова поддержит Петра Павела перед вторым туром президентских выборов
Assets
17 января
12:27
729
Общество
Вчера в пражском торговом центре «Черный Мост» искали бомбу
Assets
17 января
12:15
1430
Общество
Младенец, найденный в Праге, умер не от физической расправы
Assets
17 января
12:06
949
Культура
В Праге открылась выставка чешских Королевских регалий: люди стояли в очереди на Пражском Граде уже с шести утра
Assets
17 января
10:44
829
Общество
В Чехии начался суд над воспитателями детского сада, которым предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Они отрицают свою вину
Assets
17 января
09:41
559
Общество
По истечении года вернуть бракованный товар в Чехии будет сложнее
Assets
17 января
08:51
983
Экономика
Чешские власти заморозили деньги первого российского банка, который контролировал машиностроительный завод Pilsen Steel
Assets
16 января
19:50
2763
Общество
Чешские СМИ: звезда российских военных фильмов хочет идти воевать. За Украину
Assets
16 января
17:57
1166
Общество
Чешский школьник угрожал одноклассницам ножом. В школу приехала полиция


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес