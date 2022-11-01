Прогноз на 2023 год: Цены на квартиры в Чехии изменятся

В конце этого года цены на квартиры могут быть на 8-14% ниже, чем сейчас. Квартиры настолько подешевеют, что компенсируют покупателям огромные затраты на ипотечные кредиты. Узнайте, как будут развиваться цены на квартиры в вашем регионе.

О чем вы узнаете из обзора

— Цена средней квартиры в Чешской Республике в этом году снизится на 350 000 чешских крон до 590 000.

— Тем не менее изменения цен будут отличаться в каждом регионе. Меньше всего в первом квартале цены упадут в Центральной Чехии — на 2,9%. Самый высокий показатель будет в Моравско-Силезском регионе — на 7%.

— Ситуация схожа с последним крупным кризисом в сфере недвижимости с 2009 по 2013 год. Это снизило цены на недвижимость в Чешской Республике на четверть.

— Однако многие домовладельцы усвоили урок и теперь уже не паникуют. Если 14 лет назад они продавали недвижимость дешево, то сейчас они предпочитают сдавать ее в аренду, а не снижать цены. Арендная плата растет.

— В то же время есть одна категория квартир, цена на которые не меняется. Это совершенно новые квартиры. Застройщики делают все возможное, чтобы удержать запланированные расценки.

— Для некоторых застройщиков это нежизнеспособная стратегия. Тем, кто не имеет собственного финансирования и вынужден рассчитываться с банком, придется смириться с невысокими ценами. Если они не сделают скидку, то не продадут.

В преддверии Нового года в предыдущем году агентство недвижимости предлагало среднюю 70-метровую квартиру за 4,34 млн. чешских крон. Согласно самому скромному прогнозу, ровно через год, в конце этого года, она подешевеет на 350 000.

Согласно оптимистичному сценарию, она подешевеет на 590 000, в соответствии с прогнозом, подготовленным для Seznam Správy компанией Reality Čechy a Morava совместно с кредитным брокером Golem Finance.

В процентном выражении цены на квартиры упадут на 8-14% за год, в зависимости от того, куда направятся процентные ставки, а также как будут формироваться предпочтения покупателей.

Как эксперты Reality Čechy пришли к своему прогнозу? Они воспользовались данными, описывающими то, что происходило на рынке недвижимости в последние месяцы. И поскольку они собирают подобные данные уже 13 лет, они сравнили их с последним большим кризисом недвижимости с 2009 по 2013 год. Последнее привело к снижению цен на недвижимость в Чешской Республике на четверть.

«Я использовал полученные данные, чтобы увидеть, что происходило в начале рецессии. Ситуация очень похожа. Первыми упали цены на старые квартиры до реконструкции и квартиры в районах с низким уровнем дохода, таких как Северная Чехия и Моравия», — говорит Михал Пих, владелец сайтов о недвижимости realityčechy.cz и realitymorava.cz.

Не лавина, но медленный спад

На этот раз цены на квартиры снижаются не из-за банкротства крупных банков, как это было в 2008 году в Америке, а из-за сочетания более негативных обстоятельств. Сначала пандемия, затем высокие цены на энергоносители, теперь война. Но падение цен на недвижимость не будет таким резким, как несколько лет назад: «Снижение будет, но оно не будет таким стремительным, как в 2013-2014 годах. Спад будет более медленным», — говорит эксперт по жилищному финансированию Либор Остатек из Golem Finance и Broker Trust.

Отчасти потому, что владельцы недвижимости усвоили урок с прошлого раза. Те, кто продавал в панике 14 лет назад, сейчас скорее сдают в аренду, чем продают ниже себестоимости. Арендная плата растет прилично.

«После резкого увеличения, спрос на аренду жилья на Sreality.cz постоянно растет с весны 2020 года. Всего мы обработали 13,2 миллиона запросов на аренду квартир в 2021 году и 14,6 миллиона в прошлом году, что почти на 11% больше. Первые несколько дней января еще не показывают, что спрос на аренду жилья снижается», — подсчитала Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz.

Застройщики боятся давать скидки

О том, что рост цен на квартиры остановился и квартиры дешевеют, свидетельствуют и объявления на Sreality.cz. «Согласно данным путеводителя цен Sreality.cz, рост цен во всех регионах Чешской Республики в категории квартир на продажу в очень хорошем состоянии прекратился, в некоторых местах цены за последний год даже упали», — сказала Смутна.

Однако не все квартиры будут дешеветь одинаково. Владельцы старой недвижимости, особенно если она энергоемкая, уже вынуждены снижать ценники. Чем старше недвижимость, тем выше скидка. Чехи все чаще избегают подержанной недвижимости с высоким энергопотреблением или в том случае, если владелец отказывается предоставить доказательства фактического потребления. В идеале — предъявить счет за электричество и газ за последние год-два.

Недавно построенные дома, которым не более десяти лет, снижаются в цене медленнее. Третья категория, абсолютно новые квартиры, еще не отошли от своих нынешних рекордных цен. «Застройщики делают все возможное, чтобы удержать предельные цены. Они боятся, что если они вывесят на рекламном щите большую скидку, то это может запустить виток спирали, в которую может затянуть всех», — объясняет Михал Пих.

Некоторые из них предпочитают подарить парковочное место или ваучер на бесплатную кухню, лишь бы не делать скидку. Но цены на строительные материалы, землю и рабочую силу продолжают расти. Некоторым девелоперам придется уступить. «Крупные игроки на рынке будут сдавать квартиры в аренду, а не удешевлять их. Но более слабым, у которых нет собственного финансирования и которых банк попросит погасить обязательство, придется смириться с новой ценой. Если они не подешевеют, то не продадутся», — считает эксперт по недвижимости Пич.

Наибольшее падение ожидается на севере

Разница между «богатыми» и «бедными» регионами продолжит расти в первом квартале этого года, как и после последнего ипотечного кризиса — говорится в прогнозе на первый квартал.

Традиционно прогноз указывает на наименьшие возможности для удешевления в крупных городах, а также в Центральной Чехии. В конце первого квартала цены на квартиры в Праге снизятся на 3,5% по сравнению с концом года, а в Центральной Чехии только на 2,9%, согласно расчетам.

С другой стороны, по данным сервера Reality Čechy a Morava и кредитного брокера Golem Finance, наибольшего снижения цен к 31 марта можно ожидать в Моравско-Силезском регионе. По сравнению с 31 декабря 2022 года падение цен оценивается в 7%. Для Усти-над-Лабем эксперты прогнозируют снижение цен в начале весны на 5%, то же самое касается Либерецкого и Пардубицкого регионов.

В наибольшее падение цен в Усти-над-Лабем (-22%) и Карловых Варах (-20%) верят Bezreality.cz и Maxima Reality, которые предсказывают снижение цен в этих регионах на одну пятую в конце этого года. В остальных регионах, за исключением Праги и Центральной Чехии, цены в конце года будут на 6-10% меньше, чем сейчас.

Кредитование незначительно подешевеет

Но цены, предлагаемые за жилье, являются лишь одной из переменных в уравнении, которое делает жилье доступным или малодоступным. Другая проблема — стоимость банковского кредита. В настоящее время ипотечные кредиты являются дорогими. Более того, мало кто может их себе позволить из-за ограничительных лимитов, установленных Чешским национальным банком. Именно поэтому ипотечный рынок переживает шок.

Ипотека под 2% кажется чем-то из прошлого века — в конце прошлого года средняя процентная ставка по жилищному кредиту составляла 6,25%. Прогнозы предсказывают, что в этом году, в связи с инфляцией, процентные ставки по ипотечным кредитам снизятся, но только незначительно. В конце первого квартала ипотечные кредиты будут продаваться под 6,15%, говорится в прогнозе.

«Одна десятая часть — кажется мало, но это средний показатель. Банки не захотят спешить с падением ставок. Это не значит, что не будет предложений ниже 6%. Но в первом квартале, к сожалению, не ожидайте 4,99», — прогнозирует ипотечный эксперт Остатек.

Но крупные структуры могут преподнести сюрприз. «Банки захотят сохранить долю рынка. Komerční banka, Česká spořitelna и Hypoteční banka не захотят сокращать свою долю. Если они увидят, что существует угроза, они будут готовы снизить ставки. Они смогли бы обеспечить процентные ставки ниже 5%», — говорит Михал Пих, который, наоборот, считает, что процентные ставки должны снизиться.

Ваш сосед взял в долг дешевле, но вы заплатите меньше

Несмотря на то, что кредитование квартир в этом году будет оставаться дорогим, тем не менее, падение цен на квартиры компенсирует это, считает Пих: «Часто забывают, что всегда лучше купить более дешевую недвижимость по более высокой ставке, чем наоборот. Ваш сосед финансировал под 3%, а вы получили под 6%, но он купил квартиру за 5 миллионов, а вы - за 4.

Однако, особенно в крупных городах, таких как Прага и Брно, ограничения по ипотеке DTI и DSTI по-прежнему будут оставаться проблемой. Заявитель на получение кредита должен иметь больше денег, вносимых в залоговую сумму, из-за более дорогой недвижимости.

ČNB разрешает банкам предоставлять исключения в пределах 5%. «Но это рассчитывается по общему количеству ипотечных кредитов, закрытых в последнем квартале. А третий и четвертый кварталы были настолько слабыми, что исключения исчерпают себя через неделю», — отмечает Либор Остатек. По его мнению, рынку помогло бы, если бы ČNB временно отключил ограничительные лимиты как «в условиях ковида».

Станут ли квартиры более доступными?

Еще в декабре прошлого года чешские домохозяйства тратили на оплату жилья две трети своего чистого дохода, а именно 64,4%. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, согласно индексу доступности жилья, который уже 13 лет измеряется компанией Golem Finance совместно с сервером Reality Čechy a Morava.

В этом году ожидается повышение доступности жилья, согласно прогнозу. Доходы населения продолжат расти (примерно на 7%), а цены на жилье в этом году снова упадут. В конце марта, согласно прогнозу, домохозяйства будут тратить 60% своего чистого дохода на оплату жилья.

Это все еще не очень оптимистично. Разумно тратить на жилье около трети чистого заработка. К концу года мы не достигнем этого уровня, но улучшения будут заметны.

Согласно оптимистичному сценарию, индекс доступности жилья на Новый год в этом году составит 48,1%, а по самому скромному — 53,9%, как указано в прогнозе.

Источник: seznamzpravy.cz

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