Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Продажи квартир в Чехии упали на 26%, элитных — на 37%

Продажи квартир в Чехии упали на 26%, элитных — на 37%

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
19 января
16:57
461
​В прошлом году продажи квартир в Чехии упали на 26% по сравнению с предыдущим годом, а продажи домов — на 42%. Это следует из исследования, проведенного интернет-порталом Valuo.cz.

Продажи квартир в Чехии упали на 26%, элитных — на 37%

Согласно анализу агентства недвижимости Svoboda & Williams, продажи элитных квартир упали на 37% по сравнению с прошлым годом, в то время как средние цены на проданные квартиры снизились незначительно. 

По данным исследования Valuo.cz, в прошлом году в Чехии было продано 4 252 квартиры и 2 834 дома, большинство из них в Праге. В столице было продано 1 386 квартир, что на 12% меньше, чем в прошлом году, и 132 дома — на 7% меньше, чем в предыдущем году. Снижение продаж в годовом исчислении означает, что на серверах недвижимости накапливаются объявления, причем количество предлагаемых квартир в Чехии удвоилось с декабря 2021 года.

Цены на новые и старые квартиры и дома упали на 11% за последние шесть месяцев, согласно данным Valuo.cz. Пик цен пришелся на март 2022 года, когда квартиры продавались в среднем по 78 700 крон за квадратный метр. Цены на дома достигли своего пика через два месяца: в мае 2022 года средняя цена за квадратный метр составляла 39 645 крон.

Агентство недвижимости Svoboda & Williams сообщило, что средняя цена на элитную недвижимость, проданную в конце года, составила 153 434 кроны за квадратный метр, что на 0,6% выше, чем в прошлом году. Средняя цена новостройки площадью 91,4 кв. м составила 158 412 крон за квадратный метр, что на 0,8% ниже по сравнению с прошлым годом. В Праге 1 средняя цена за квадратный метр новостройки составила 213 441 крону, а самая низкая цена на новую недвижимость в Праге 9 — 119 981 крона за квадратный метр.

Данные за четвертый квартал прошлого года свидетельствуют об устойчивом снижении спроса. «Экономические трудности, вызванные энергетическим кризисом, борьба центральных банков с высокой инфляцией и падение чешской экономики в рецессию также существенно влияют на рынок недвижимости. Атмосфера напоминает затишье перед перестрелками в вестернах Серджо Леоне: актеры напряженно ждут, а нервы вибрируют», — говорит Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook

 



читайте по теме
Assets
19 января
20:25
1350
Экономика
Чешская крона как Рэмбо: курс по отношению к евро преодолел еще одну границу
Assets
19 января
19:40
278
Общество
Выставка чешских королевских регалий в Праге продлена до 24 января
Assets
19 января
17:59
9934
Жизнь
Ошибки, из-за которых люди теряют деньги в Чехии
Assets
19 января
16:10
424
Культура
Куда пойти с 21 по 27 января: каток, сауна на реке и выставки в Чехии
Последние новости:
Assets
19 января
20:25
1350
Экономика
Чешская крона как Рэмбо: курс по отношению к евро преодолел еще одну границу
Assets
19 января
19:40
278
Общество
Выставка чешских королевских регалий в Праге продлена до 24 января
Assets
19 января
12:50
537
Общество
Из Чехии напрямую в Южную Корею: аэропорт Праги возобновляет регулярное сообщение с Сеулом
Assets
19 января
11:19
785
Общество
В Чехии пенсионер купил новый автомобиль и 20 километров ехал по встречной полосе
Assets
19 января
10:10
822
Политика
Правительство Петра Фиалы устояло перед вотумом недоверия
Assets
19 января
09:05
1738
Общество
Президент Чехии подписал закон о продлении виз временной защиты для беженцев из Украины
Assets
18 января
16:50
1931
Общество
В Чехии полиция расследует рассылку СМС о мобилизации в Украину
Assets
18 января
16:41
2009
Экономика
Чешская компания Marlenka купила историческую жемчужину, в новом здании будут печь торты
Assets
18 января
14:50
601
Общество
В Чехии 9 712 пар заключили брачный договор в прошлом году
Assets
18 января
11:58
1900
Общество
Пражский клуб провел конкурс по распитию спиртных напитков. Девочка-подросток «выиграла» с 2,14 промилле


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес