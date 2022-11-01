Продажи квартир в Чехии упали на 26%, элитных — на 37%

​В прошлом году продажи квартир в Чехии упали на 26% по сравнению с предыдущим годом, а продажи домов — на 42%. Это следует из исследования, проведенного интернет-порталом Valuo.cz.

Согласно анализу агентства недвижимости Svoboda & Williams, продажи элитных квартир упали на 37% по сравнению с прошлым годом, в то время как средние цены на проданные квартиры снизились незначительно.

По данным исследования Valuo.cz, в прошлом году в Чехии было продано 4 252 квартиры и 2 834 дома, большинство из них в Праге. В столице было продано 1 386 квартир, что на 12% меньше, чем в прошлом году, и 132 дома — на 7% меньше, чем в предыдущем году. Снижение продаж в годовом исчислении означает, что на серверах недвижимости накапливаются объявления, причем количество предлагаемых квартир в Чехии удвоилось с декабря 2021 года.

Цены на новые и старые квартиры и дома упали на 11% за последние шесть месяцев, согласно данным Valuo.cz. Пик цен пришелся на март 2022 года, когда квартиры продавались в среднем по 78 700 крон за квадратный метр. Цены на дома достигли своего пика через два месяца: в мае 2022 года средняя цена за квадратный метр составляла 39 645 крон.

Агентство недвижимости Svoboda & Williams сообщило, что средняя цена на элитную недвижимость, проданную в конце года, составила 153 434 кроны за квадратный метр, что на 0,6% выше, чем в прошлом году. Средняя цена новостройки площадью 91,4 кв. м составила 158 412 крон за квадратный метр, что на 0,8% ниже по сравнению с прошлым годом. В Праге 1 средняя цена за квадратный метр новостройки составила 213 441 крону, а самая низкая цена на новую недвижимость в Праге 9 — 119 981 крона за квадратный метр.

Данные за четвертый квартал прошлого года свидетельствуют об устойчивом снижении спроса. «Экономические трудности, вызванные энергетическим кризисом, борьба центральных банков с высокой инфляцией и падение чешской экономики в рецессию также существенно влияют на рынок недвижимости. Атмосфера напоминает затишье перед перестрелками в вестернах Серджо Леоне: актеры напряженно ждут, а нервы вибрируют», — говорит Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams.

Источник: ceskenoviny.cz

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