Новая афера в Чехии: фальшивые объявления об аренде квартир

В Интернете резко возросло количество фальшивых объявлений о покупке или аренде квартир. Мошенники пользуются резко возросшим спросом на жилье.

Стоматолог из Швейцарии предлагает снять квартиру в центре Праги за 12 000 крон. Медсестра из университетской больницы, которую работодатель срочно отправляет в Грецию. Это два примера многочисленных обманов, которые мошенники используют для вымогательства денег у людей, ищущих жилье.

«Данные сервиса недвижимости Bezrealitky показывают, что количество попыток мошенничества сейчас выше среднего. Случаев резко стало больше с началом кризиса беженцев. Сейчас уровень мошенничества примерно в три раза выше обычного», — подтвердил Хендрик Мейер, генеральный директор компании European Housing Services, которой принадлежит портал Bezrealitky.

«Мы удаляем около десяти фальшивых объявлений в неделю. Возможно, это связано с возросшим спросом со стороны пользователей», — говорит Ленка Зихова, менеджер по продуктам крупнейшего портала недвижимости Sreality.cz.

Мошенники общаются в основном по электронной почте, избегая личных или телефонных контактов. Плохой чешский язык или расположение квартиры в отличном месте при низкой цене также являются тревожными признаками. Но, самое главное, они просят отправить деньги вперед, будь то предполагаемая плата за бронирование, депозит или арендная плата за первый месяц, без письменного соглашения. По оценкам, каждый месяц рассылаются сотни таких предложений.

В то время как на крупных рекламных порталах мошеннические предложения отслеживаются и удаляются группами аналитиков и отсеиваются агентами, в социальных сетях дело обстоит иначе.

«Всем, кто хочет снять или купить квартиру, я рекомендую сотрудничать с авторитетным агентством недвижимости или выяснять, является ли арендодатель фактическим владельцем недвижимости согласно свидетельству о праве собственности и имеет ли он право сдавать или продавать недвижимость», — говорит Петр Подлешак, менеджер RE/MAX Alfa.

«Более изощренные мошенники могут снять квартиру, например, через Airbnb, организовать просмотры, а затем сдать ее несколько раз разным заинтересованным лицам», — говорит Хендрик Мейер.

Мошенничеству способствует острая нехватка свободных квартир.

«Учитывая драматическую ситуацию на рынке аренды жилья, где мы наблюдаем бум интереса к аренде, люди становятся менее бдительными, часто действуют быстро, чтобы привлекательное предложение не ускользнуло от них, и именно этим могут воспользоваться мошенники», — предупреждает Ленка Зихова из Sreality.

Источник: seznamzpravy.cz

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