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Рынок недвижимости
В Праге нет денег на новые квартиры. В прошлом году продажи упали до рекордно низкого уровня

В Праге нет денег на новые квартиры. В прошлом году продажи упали до рекордно низкого уровня

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
26 января
14:10
61
Рынок новых квартир в Праге по-прежнему в состоянии застоя. За весь год продажи едва превысили отметку в три тысячи, что на 60% меньше, чем в 2021 году. Цены начинают отражать снижение спроса.

В Праге нет денег на новые квартиры. В прошлом году продажи упали до рекордно низкого уровня

Застройщики продали на 60% меньше новых квартир в Праге в прошлом году по сравнению с 2021 годом. В последнем квартале 2022 года в столице было продано 550 новых квартир — столько же, сколько и в предыдущем квартале. За весь прошлый год в Праге было продано 3 100 новых квартир.

Стоит учитывать, что 2021 год, когда в Праге было продано 7 450 квартир, стал самым удачным в современной истории. Рекордный спрос был стимулирован неопределенностью развития ситуации с ковидом, опасениями высокой инфляции и желанием надежно вложить свои средства и тем самым защитить их от обесценивания. Однако, если сравнивать прошлый год с 2020-м, то на рынке также наблюдается падение в два раза.

Снижение продаж в прошлом году практически повторяет кривую снижения числа ипотечных сделок. Падение интереса к ипотечным кредитам было вызвано в основном стремительным ростом процентных ставок: если в начале 2022 года средняя ставка по новым ипотечным кредитам была чуть выше 3%, то в ноябре она уже составляла около 6%.

Пражские девелоперы прогнозируют, что небольшое оживление рынка может наступить уже в этом году. Все будет зависеть от того, в каком направлении двинутся процентные ставки.

«В условиях очень дорогих ипотечных кредитов и общей неопределенности люди откладывают принятие решений о покупке. И это в последний год существенно замедлило продажи. Однако мы ожидаем небольшого восстановления рынка весной», — говорит Душан Куновски, основатель и глава Central Group.

«По нашим прогнозам, существенное восстановление рынка произойдет в следующем году, когда процентные ставки по ипотечным кредитам уже могут упасть до 3%. К тому времени ежемесячные платежи по ипотеке могут стать даже ниже, чем арендная плата», — добавляет он.

Ощутимое падение спроса в прошлом году отразилось и на ценах новых квартир в Праге. Хотя цены еще не упали, темпы их роста замедлились. Цены на новое жилье в Праге в последнем квартале прошлого года выросли более чем на 7% в годовом исчислении, средняя цена предложения в последнем квартале прошлого года достигла 154 881 крону за квадратный метр. Однако по сравнению с предыдущим кварталом цена стагнирует.

По сравнению с 2021 годом это небывалое событие. В то время расценки на новые квартиры менялись с невероятной быстротой.

Цены новых квартир выросли почти на 10% в годовом исчислении, с 137 946 крон за кв. м в последнем квартале 2021 года до 151 643 крон за кв. м в последнем квартале прошлого года, что соответствует росту на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

По мнению пражских застройщиков, в этом году также нельзя ожидать стабильного снижения цен на новое жилье. Дело в резком росте расходов: в прошлом году цены на некоторые строительные материалы выросли на десятки процентов за один месяц. Таким образом, общие финансовые затраты на строительные материалы, рабочую силу и энергию, а также процентные ставки продемонстрировали невиданную ранее динамику.

«Инвесторы и застройщики сталкиваются с ростом стоимости финансирования, что выражается в скачке цен на некоторые строительные материалы, рабочую силу и энергию. Процентные ставки также выросли в три раза. Цены на землю, финансовые и накладные расходы, связанные с чрезмерной бюрократией и слишком медленными процессами получения разрешений, стали выше, а в строительной отрасли ощущается нехватка кадров. Все это инвестор чувствует в процессе строительства, и это является основной причиной, по которой мы не можем ожидать повсеместного снижения цен на новые квартиры», — объясняет Марсель Сураль, председатель совета директоров инвестиционной группы Trigema.

По его словам, возможное снижение цен может затронуть в основном старые объекты недвижимости более низкого качества, например, в панельных домах или в менее благоприятных районах.

 

Скрытые скидки

Несмотря на то, что в течение последнего квартала цены оставались на прежнем уровне и застройщики утверждают, что отсутствует возможность для предоставления скидок, на рынке новых квартир все же наблюдается снижение цен.

Инвесторы ищут способ привлечь покупателей, которые в нынешних условиях еще могут позволить себе новую квартиру. Поэтому они все чаще предлагают скидки и специальные акции в рамках своих стратегий продаж.

Вариантом акции компании-продавца может быть, например, гарантированная ипотека, когда продавец гарантирует клиенту процентную ставку около 3%, обычно на два года. Однако компании также предлагают кухни, включенные в стоимость, или бесплатную парковку.

Эти пункты автоматически снижают конечную цену на сотни тысяч крон.

 

Цена предложения снижается

В Праге не только продается меньше квартир, но и меньше строится и планируется к строительству. Некоторые компании приостановят строительство новых квартир в связи с замедлением продаж.

Перенос сроков приведет к сокращению количества проектов на рынке, а значит, и предложения нового жилья. Как только рынок восстановится в течение года или двух, спрос резко возрастет, а ограниченное предложение может оказать дальнейшее давление на цены.

В конце последнего квартала прошлого года в Праге продавалось 5 100 новых квартир, почти столько же, сколько и в конце 2020 года. По сравнению с прошлым годом, когда рынок был практически распродан, а предложение находилось на рекордно низком уровне, оно увеличилось на 79%.

«В последнем квартале на рынок поступило всего 950 новых квартир, и это второй худший квартальный результат с 2017 года. В конце года предложение стабилизировалось на уровне среднего многолетнего уровня, но его все еще недостаточно для удовлетворения нужд населения столицы. Кроме того, по-прежнему разрешается строить очень мало жилья. Если в 2021 году могло начаться строительство почти десяти тысяч объектов, то в прошлом году — примерно вдвое меньше», — сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.

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