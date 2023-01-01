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Rezidence Otvovice — девелоперский проект с квартирами от 1 790 000 крон совсем рядом с Прагой. Прямо сейчас скидка 10%

Rezidence Otvovice — девелоперский проект с квартирами от 1 790 000 крон совсем рядом с Прагой. Прямо сейчас скидка 10%

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 января
17:48
307
Rezidence Otvovice — недорогое уютное и, главное, современное жилье, доступное для широкого круга людей. Стоимость отдельных квартир начинается от 1 790 000 крон.

Rezidence Otvovice — девелоперский проект с квартирами от 1 790 000 крон совсем рядом с Прагой. Прямо сейчас скидка 10%

Кратко об объекте:

Цена: от 1 790 000 чешских крон

Типы квартир: 1+кк, 1+1, 2+кк, 2+1

Размеры квартир: от 25 м² до 60 м²

Отопление: тепловой насос

Доходность: 4% годовых 

Дополнительные преимущества:

— Низкие эксплуатационные расходы, энергоэффективность B (Rezidence Otvovice — здание энергетического класса В, построенное в 2013 году)

– Закрытый комплекс с парковкой и системой видеонаблюдения

– Современные пластиковые окна с двойным остеклением

– В стоимость включено парковочное место

– Возможность приобрести уже сданную в аренду квартиру с проверенным арендатором

В многоквартирном четырехэтажном доме в общей сложности 68 квартир (от однокомнатных до 2+1 площадью от 25 м2 до 60 м2), одно нежилое помещение и две прачечные. В некоторых апартаментах есть собственный балкон или терраса площадью до 13 м2, а также собственный садик площадью до 73 м2.

Квартиры расположены в новом здании повышенной комфортности с возможностью парковки во дворе, с воротами, открывающимися по специальной карточке, и системой видеонаблюдения. 

Доступность на общественном транспорте:

  • Кралупы-над-Влтавоу: 7 минут
  • Кладно: 25 минут
  • Масариков вокзал в Праге: 45 минут

Доступность на авто:

  • Кралупы-над-Влтавоу: 7 минут
  • Кладно: 20 минут
  • Дейвицка (Прага): 20 минут

 

Предпродажи открыты!

При процентных ставках и ставках по ипотечным кредитам ниже уровня инфляции многие ищут возможность вложить свободные средства. В то время как инфляция ежегодно избавляет заемщиков от долгов, она также отнимает часть сбережений у людей, которые их откладывают. Поэтому можно сказать, что должники становятся богаче, а остальные — беднее. Инвестирование в Rezidence Otvovice предоставит вам возможность противостоять инфляции.

Предварительные цены на продажу действительны в течение ограниченного времени и для небольшого количества квартир. Стоимость стартует от 1 790 000 чешских крон.

Кроме того, действует специальное предложение: если забронировать квартиру прямо сейчас, вы сэкономьте 10% и более от стоимости квартиры.

Просмотры проводятся по предварительной записи: 777 299 799. Узнать подробности


Удобное расположение с великолепным видом

Деревня Отвовице расположена в живописной долине ручья Заколаны между городом Кралупы-над-Влтавой и деревнями Заколаны и Голубице. Это одно из крупнейших и старейших поселений Кралупского края, первые письменные упоминания о котором относятся к 1228 году. Оно входит в состав Кладненского района и насчитывает 720 жителей со средним возрастом 38 лет.

Здесь есть вся необходимая инфраструктура:

— детский сад,

— начальная школа,

— почтовое отделение,

— участковый врач, который принимает каждый рабочий день,

— магазин COOP — открыт с понедельника по субботу,

— магазин Adámek — в центре деревни, также открыт по воскресеньям,

— ресторан Na Staré — находится в центре и открыт ежедневно, а также другие удобства, такие как шиномонтаж, парикмахерская, компьютерные услуги и услуги печати, дом престарелых.

В деревне также имеются спортивные площадки для всех возрастных групп, включая футбольное поле с травяным покрытием, и плавательный бассейн. В непосредственной близости находятся заведения общественного питания.

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