В Чехии досрочное погашение ипотеки в период фиксации станет дороже

Люди, которые хотят досрочно погасить ипотеку во время фиксации процентной ставки, вероятно, в будущем должны будут за это дополнительно заплатить. Новая редакция закона о потребительском кредите, разработанная Минфином, призвана унифицировать подход банков к комиссиям за расторжение ипотеки.

Министерство финансов (МФ) сообщило, что поправка к закону о потребительском кредите после консультаций с Чешским национальным банком (ЧНБ), банками и небанковскими кредиторами должна привести к «более сбалансированному и конкретному регулированию» условий досрочного погашения ипотеки.

«Закон регламентирует условия, при которых банк или небанковская организация имеет право на возмещение так называемых целенаправленно понесенных затрат на досрочное погашение в соответствии с соответствующей европейской директивой. Однако следует подчеркнуть, что данная корректировка будет применяться только к тем заемщикам, которые по разным причинам стремятся к досрочному погашению в период фиксации», — заявила пресс-секретарь МФ Габриэла Крушинова.

«Как правило, это потребители, которые в связи с падением процентных ставок хотят рефинансировать свой существующий кредит на более дешевый кредит, даже если у них есть согласованная фиксация процентной ставки на данный период», — добавила она. Она не уточнила, сколько люди заплатят в этом случае за досрочное погашение кредита.

По словам Крушиновой, закон также расширяет спектр ситуаций, в которых кредит можно погасить досрочно бесплатно. Сейчас заемщик может каждый год бесплатно погашать до 25% от общей суммы кредита, а также может бесплатно выплатить кредит полностью в случае трудных жизненных ситуаций или в период, когда процентная ставка фиксация заканчивается.

«Теперь к этому добавлена ​​возможность досрочно, совершенно бесплатно, погасить кредит при продаже имущества и при разделе совместного имущества супругов (SJM)», — отметила пресс-секретарь.

Закон о потребительском кредите действует с 2016 года. По мнению банков, плата за досрочное прекращение кредита в некоторых ситуациях может трактоваться по-разному. Однако Чешский национальный банк присудил им несколько крупных штрафов за эту интерпретацию, сопровождаемую незаконным взиманием с клиентов платы за досрочное погашение ипотеки.

Недавно UniCredit Bank получил штраф в размере десяти миллионов крон от ЧНБ. Нарушение закона о потребительском кредите коснулось почти 1500 клиентов, которым банк не уменьшил процентные расходы на общую сумму 42,37 миллиона крон.

Прошлым летом Центробанк оштрафовал Komerční banka на 7,5 млн крон за аналогичное нарушение при досрочном погашении ипотеки, а ее дочерняя компания Modrá pyramida - на 5 млн крон.

Согласно закону, в случае досрочного погашения кредита потребитель имеет право уменьшить общую стоимость кредита на сумму процентов и других расходов, которые ему пришлось бы заплатить, если бы кредит не был погашен досрочно. При этом банк имеет право на компенсацию целенаправленно понесенных расходов, которые он несет в связи с досрочным погашением. Однако их количество часто является предметом споров.

Это не обязательно должны быть большие суммы. «У нас с мужем была ипотека с Česká spořitelna на сумму 4,1 миллиона. Однако деньги мы получили, продав квартиру, которой тоже владели лично, и легко договорились с банком о досрочном погашении ипотеки. Мы заплатили за это 700 крон», — рассказала Ленка.

Банки также взимают комиссию за частичное погашение кредита, даже если он должен быть погашен в конце периода фиксации, но условия различаются.

Сейчас законопроект обсуждается, предложения интересующие стороны могут направлять до конца января. Палата депутатов должна обсудить эти изменения не позднее апреля. Большинство новых правил должны применяться с января 2024 года, предполагается, что они также будут применяться к ипотечным кредитам, выданным до вступления поправки в силу.

Источник: novinky.cz

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