Девелоперский проект Bydlení Úvaly: деревенская жизнь рядом с Прагой

Жилой проект Bydlení Úvaly на следующем этапе строительства предложит 43 квартиры и 5 семейных домов.

В двух многоквартирных домах будет предложено на продажу 36 квартир с планировками от 1 + кк до 5 + кк, три двухэтажных пентхауса 4 + кк и 5 + кк с террасами на крыше, а также четыре двухуровневых трехэтажных квартиры 4 + кк и 5 + кк. Планировка семейных домов площадью от 100 до 121 кв.м. — 3+кк и 4+кк с садом. Девелопером проекта является компания Acrona Capital.

Статус: продажи открыты

Девелопер: Acrona Capital

Район: Прага — Восток

Местонахождение: Увалы

Общее количество квартир: 48

Размер квартир: 1-5+kk

Жилой комплекс Úvaly в конце улицы Шкворецкой — это удобное сочетание деревенской жизни в непосредственной близости к природе с отличной транспортной доступностью к центру Праги. Поезд ходит сюда каждые 15 минут, и всего через 25 минут вы выходите в самом центре Праги на станции Masarykově nádraží.

Плюсом также является большое количество спортивных сооружений непосредственно в месте проживания. В Úvaly, городе в районе Прага-Восток, есть площадка для игры в петанк, детская площадка, бассейн, теннисный клуб и спортивный зал. Верхний и Нижний Увалский пруд, Увалский лес и смотровая башня Винице располагают к прогулкам на природе.

За домом проходит велосипедная дорожка. Покупки можно делать в супермаркетах Billa и Penny Market, детей можно записать в детский сад Kollárova или начальную школу Podhájí.

В Увалах есть библиотека, дом культуры, поликлиника и остановки общественного транспорта.

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