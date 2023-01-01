Цены на энергию заставили чехов провести реконструкцию домов

Резкий рост цен на энергоносители побуждает чехов делать свои дома более экономичными и экологичными. 85% владельцев начали замену окон или дверей, купили более эффективную бытовую технику, делают теплоизоляцию и другие ремонтные работы. Каждый пятый провел такую реконструкцию самостоятельно. Об этом свидетельствует новое исследование для Buřinka, строительного общества банка Česká spořitelna. Опрос был проведен компанией Instant Research в ноябре и декабре 2022 года среди 1 000 домовладельцев.
43% респондентов заменили окна или двери, а треть — утеплили свой дом. Более половины владельцев частных домов (57%) планируют провести ремонт, ведущий к экономии энергии, в 2023 году.
Главной мотивацией для ремонта стала экономия денег. По этой причине 8 из 10 респондентов решили сделать перепланировку. Для трети владельцев причиной стала экология, на некоторых также влияет вторжение России в Украину и нежелание из-за этого отапливаться газом.
Хотя экономия стала основной мотивацией для экологичной реконструкции, только 31,9% респондентов точно знают, сколько они сэкономили благодаря ремонту. Каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина заранее рассчитали размер экономии.
Бесплатный и некоммерческий Энергетический центр Ческе-Будеевице (ECCB) рекомендует людям, которые не уверены в эффективности энергосберегающей реконструкции, обратиться к экспертам из Центров консультаций и информации по энергетике (EKIS). Там можно бесплатно проконсультироваться с экспертами, сертифицированными Министерством промышленности и торговли.
EKIS также поможет с дотациями на ремонт, которыми не воспользовались почти 40% респондентов, потому что сочли процесс подачи заявки слишком сложным.
Большинство людей финансировали реконструкцию за счет накоплений. Некоторые также брали ипотеку или кредит на ремонт.
«Можно сказать, что в целом наблюдается рост интереса клиентов к модернизации жилья. В прошлом году мы зафиксировали рост на 53% по сравнению с 2021 годом», — сказала пресс-секретарь Райффайзенбанка Тереза Кайзершотова. Она добавила, что банк предлагает сниженные процентные ставки, если ремонт направлен на энергетическую эффективность.
«Кредиты на энергоэффективное жилье с льготной процентной ставкой, которые финансируют в основном частичные энергосберегающие технологии, такие как фотоэлектричество, за год выросли более чем в шесть раз», — говорит Патрик Мадле, пресс-секретарь группы ČSOB. Доля ипотечных кредитов на энергоэффективную реконструкцию увеличилась на 60% в период с 2021 по 2022 год.
Строительное общество Modrá pyramida также предлагает льготную процентную ставку по «быстрому кредиту на устойчивое жилье». «Очевидно, что интерес к этому виду финансирования растет, а нынешнее развитие цен на энергоносители его еще более ускорило», — сказал Павел Зубек из пресс-службы компании Modrá pyramida. Он добавил, что продукт появился в сентябре 2022 года, поэтому у компании пока нет сравнения по годам.
Источник: seznamzpravy.cz
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