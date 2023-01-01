Цены на энергию заставили чехов провести реконструкцию домов

Большинство владельцев частных домов в Чехии отремонтировали свое жилье в целях экономии энергии. Обычно они не обращаются за субсидиями, считая этот процесс слишком сложным. Большинство людей оплачивают модернизацию из собственных сбережений, показал новый опрос.

Резкий рост цен на энергоносители побуждает чехов делать свои дома более экономичными и экологичными. 85% владельцев начали замену окон или дверей, купили более эффективную бытовую технику, делают теплоизоляцию и другие ремонтные работы. Каждый пятый провел такую реконструкцию самостоятельно. Об этом свидетельствует новое исследование для Buřinka, строительного общества банка Česká spořitelna. Опрос был проведен компанией Instant Research в ноябре и декабре 2022 года среди 1 000 домовладельцев.

43% респондентов заменили окна или двери, а треть — утеплили свой дом. Более половины владельцев частных домов (57%) планируют провести ремонт, ведущий к экономии энергии, в 2023 году.

Главной мотивацией для ремонта стала экономия денег. По этой причине 8 из 10 респондентов решили сделать перепланировку. Для трети владельцев причиной стала экология, на некоторых также влияет вторжение России в Украину и нежелание из-за этого отапливаться газом.

Хотя экономия стала основной мотивацией для экологичной реконструкции, только 31,9% респондентов точно знают, сколько они сэкономили благодаря ремонту. Каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина заранее рассчитали размер экономии.

Бесплатный и некоммерческий Энергетический центр Ческе-Будеевице (ECCB) рекомендует людям, которые не уверены в эффективности энергосберегающей реконструкции, обратиться к экспертам из Центров консультаций и информации по энергетике (EKIS). Там можно бесплатно проконсультироваться с экспертами, сертифицированными Министерством промышленности и торговли.

EKIS также поможет с дотациями на ремонт, которыми не воспользовались почти 40% респондентов, потому что сочли процесс подачи заявки слишком сложным.

Большинство людей финансировали реконструкцию за счет накоплений. Некоторые также брали ипотеку или кредит на ремонт.

«Можно сказать, что в целом наблюдается рост интереса клиентов к модернизации жилья. В прошлом году мы зафиксировали рост на 53% по сравнению с 2021 годом», — сказала пресс-секретарь Райффайзенбанка Тереза Кайзершотова. Она добавила, что банк предлагает сниженные процентные ставки, если ремонт направлен на энергетическую эффективность.

«Кредиты на энергоэффективное жилье с льготной процентной ставкой, которые финансируют в основном частичные энергосберегающие технологии, такие как фотоэлектричество, за год выросли более чем в шесть раз», — говорит Патрик Мадле, пресс-секретарь группы ČSOB. Доля ипотечных кредитов на энергоэффективную реконструкцию увеличилась на 60% в период с 2021 по 2022 год.

Строительное общество Modrá pyramida также предлагает льготную процентную ставку по «быстрому кредиту на устойчивое жилье». «Очевидно, что интерес к этому виду финансирования растет, а нынешнее развитие цен на энергоносители его еще более ускорило», — сказал Павел Зубек из пресс-службы компании Modrá pyramida. Он добавил, что продукт появился в сентябре 2022 года, поэтому у компании пока нет сравнения по годам.

Источник: seznamzpravy.cz

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