Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в феврале немного выросла. Эксперты ожидают стагнацию

В начале февраля средняя ставка по ипотечным кредитам достигла 6,37% и немного увеличилась по сравнению с 6,34% в январе. Это следует из данных Fincentre Hypoindex. Эксперты ожидают, что в ближайший период ставки останутся на прежнем уровне.

«Эти изменения носят скорее косметический характер, а в целом ставки продолжают стагнировать. Мы все еще ожидаем, что ставки по ипотечным кредитам останутся на прежнем уровне, что могут изменить только весенние скидочные акции некоторых банков. Мы, конечно, не ожидаем значительного роста», — сказал Йиржи Сикора, аналитик компании Fincentrum & Swiss Life Select.

Наиболее значительно выросли процентные ставки по ипотечным кредитам на сумму до 80% от стоимости недвижимости с годовой фиксацией. Они увеличились на 0,06 процентного пункта, до 6,76%. С другой стороны, наибольшее снижение произошло по ипотечным кредитам на сумму свыше 80% от залоговой стоимости недвижимости с фиксацией на один год. Они снизились на 0,14 процентного пункта, до 6,26%.

Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн крон с трехлетней фиксацией, 25-летним сроком погашения и средней ставкой предложения 6,37% в феврале вырос до 23 342 крон. За последний год ежемесячный платеж увеличился примерно на 3 850 крон.

Эвжен Корец, генеральный директор компании Ekospol, отметил, что ипотечные кредиты сейчас наиболее дорогие за последние 30 лет. По его словам, нельзя ожидать, что в ближайшем будущем они подешевеют.

«Их цена зависит от базовых процентных ставок, установленных Чешским национальным банком. Они держатся одном уровне с лета прошлого года, и вряд ли что-то изменится в ближайшие месяцы. Дорогие ипотечные кредиты будут продолжать оказывать негативное влияние на рынок недвижимости, и собственное жилье останется для многих недоступным. Только те, кто имеет собственные деньги и хочет защитить их от рекордной инфляции, будут покупать новые квартиры в этом году», — сказал Корец.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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