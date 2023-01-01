«Замороженный» рынок недвижимости в Чехии: старые квартиры будут дешеветь на 10–15%

​Среднее время, необходимое для продажи недвижимости в Чешской Республике, увеличилось в два раза. Это отражается на текущем предложении и в конечном счете на ценах. Насколько подешевели квартиры в отдельных регионах и сколько времени требуется для их продажи?

Уже около года рынок недвижимости страдает из-за роста процентных ставок, который привел к удорожанию ипотечных кредитов и тем самым исключил из игры значительную часть потенциальных покупателей. Они не могут позволить себе финансировать покупку жилья в новых условиях.

Из-а меньшего количества людей, ищущих квартиру, объявления о продаже недвижимости остаются актуальными заметно дольше.

Портал недвижимости Sreality.cz отмечает этот тренд с весны прошлого года.

«По данным Sreality.cz, среднее время размещения объявлений на портале для квартир, предлагаемых в Праге, увеличилось за последний год примерно на четверть, но остается одним из самых небольших по сравнению с другими регионами. В Среднечешском, Пардубицком, Пльзенском, Моравскосилезском и Краловеградецком краях среднее время увеличилось почти вдвое», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.

Агентства недвижимости, которые занимаются посредничеством при продаже, подтверждают эту тенденцию.

«За последние девять месяцев среднее время продажи недвижимости увеличилось более чем в два раза. В прошлые годы оно составляло около 90–100 дней, а сегодня это время увеличилось до 170–190 дней в зависимости от типа недвижимости и формы финансирования», — говорит Якуб Жижка из RE/MAX Alfa.

По словам Михала Пиха, который представляет сервер недвижимости Reality Čechy, снижение спроса и увеличение времени продажи недвижимости затронуло всю Чешскую Республику.

«Год назад на одно объявление приходилось около 30 заинтересованных лиц, сейчас — три или меньше. Некоторые объекты находятся в предложениях агентств уже много месяцев», — говорит он.

Время продажи растягивается не только для квартир, но и для домов. По словам Якуба Жижки, чем дороже дом, тем дольше он продается.

Например, в Карловарском крае среднее время выставления дома на продажу в январе прошлого года составляло 88 дней, а в январе этого года увеличилось почти на целый месяц.

Зависимость от местоположения

Следует, однако, добавить, что продолжительность продажи сильно зависит от конкретного местоположения недвижимости.

«Местоположение остается самым важным критерием при выборе. Поэтому по-прежнему существуют более прибыльные места, где недвижимость продается быстрее», — говорит Якуб Жижка из RE/MAX Alfa.

Предложение на рынке растет

Поскольку каждая продажа затягивается, со временем предлагаемые объекты накапливаются. В некоторых регионах, по словам аналитика данных Шарлоты Смутны, это было не только с увеличением времени ожидания для покупателей, но и с несколько большим количеством новых объявлений.

«У покупателей снова появилось больше выбора, и во многих регионах количество объявлений, которые пользователи находят на нашем сайте, сопоставимо с количеством объявлений на портале до пандемии», — говорит аналитик Seznam.

Новые квартиры остаются в продаже до 9 месяцев

На рекламных порталах стали дольше находиться не только предложения по старым квартирам. По данным Вита Сурала из аналитического стартапа Flat Zone, в первый месяц 2022 года квартиры в новостройках Праги ждали продажи в среднем 189 дней.

Сейчас этот период составляет уже 272 дня. Таким образом, медианное время продажи увеличилось в два раза.

«Помимо того, что продажи снижаются, требуется больше времени, чтобы продать квартиру в новостройке. Увеличение, вероятно, связано со снижением интереса к продажам — они охлаждаются со второго квартала 2022 года», — объясняет Сурал.

Снижение темпов продаж ощущают и девелоперы, например компания Trigema.

«Как и весь рынок, мы наблюдаем замедление продаж. Если в 2021 году проекты распродавались еще до завершения строительства, то сегодня у нас есть проекты, которые не распроданы, и мы продаем последние квартиры, когда проект уже завершен», — говорит пресс-секретарь Петра Мартинкова.

«По сравнению с 2021 годом, который был самым сильным с точки зрения продаж новых квартир в современной истории, в прошлом году их уровень снизился более чем наполовину», — говорит Рената Вильдомцова, пресс-секретарь Skanska Residential.

Цена на квартиры падает

В случае старых квартир удлинение средней продолжительности продажи сопровождается падением цен. Здесь действует правило, что чем больше времени требуется для поиска покупателя, тем больше снижается цена.

«По данным Ценового компаса Sreality.cz, рост цен во всех регионах Чешской Республики в категории квартир на продажу в очень хорошем состоянии в прошлом году остановился, а в некоторых случаях наблюдается заметное снижение. Однако это зависит от местоположения. По-прежнему не проблема продать хорошо спроектированные квартиры в привлекательном районе по цене, соответствующей уровню цен в этом месте. Однако стоит рассчитывать на несколько более длительное время ожидания», — говорит Шарлота Смутна.

По мнению Михала Пиха, можно ожидать дальнейшего снижения цен на старые объекты на 10–15%.

«Это будет существенно зависеть от энергоэффективности недвижимости и ее технического состояния. Квартиры без ремонта будут терять в цене быстрее, чем квартиры, которые были отремонтированы», — добавил Михал Пих.

Однако, по мнению застройщиков, новые квартиры пока сохранят свои цены. «Ситуация в строительной отрасли не дает простора для снижения цен на новые квартиры. Цены на материалы частично стабилизировались, но все еще остаются на высоком уровне, отражая недоступность сырья и экстремальный рост цен на энергоносители. Цены на землю не падают, как не ускоряются и процессы получения разрешений. В то же время нынешняя неопределенность, опасения дальнейшего роста стоимости и переноса сроков реализации проектов в сочетании с медленным получением разрешений могут существенно повлиять на предложение и, следовательно, на цены продаж в будущем», — добавляет Рената Вильдомцова, представитель Skanska Residential.

Источник: seznamzpravy.cz

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