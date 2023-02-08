Девелоперский проект Sun Valley: дома с низким энергопотреблением на продажу за пределами Праги

Статус: продажи открыты
Девелопер: GETBERG REAL ESTATE GROUP s.r.o.
Район: Центральная Чехия
Местонахождение: Туржаны
Общее количество квартир: 12
Размер квартир: 4+kk–5+kk
О проекте
Каждый блок имеет два этажа и частный огороженный сад площадью от 61 до 427 квадратных метров. Планировки отдельных домов — с 4 или 5 спальнями, площадью от 110 до 131 квадратного метра. Девелопером проекта выступает компания GETBERG REAL ESTATE GROUP s.r.o.
Дома находятся в деревне Туржаны, недалеко от города Кладно в Среднечешском крае. Туржаны — это деревня с преимущественно малосемейным жильем и базовыми объектами инфраструктуры.
В нескольких минутах ходьбы находятся начальная школа и детский сад, почта, продуктовый магазин, ресторан и автобусная станция.
Полностью городские удобства доступны в городе Сланы, всего в 5 минутах езды на машине. Там помимо больницы, супермаркетов и железнодорожной станции вы найдете аквапарк, каток, летний кинотеатр и музей. До центра Праги можно добраться на машине за 40 минут.
Источник: ziprealty.cz