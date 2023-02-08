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Девелоперский проект Sun Valley: дома с низким энергопотреблением на продажу за пределами Праги

Девелоперский проект Sun Valley: дома с низким энергопотреблением на продажу за пределами Праги

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
13 февраля
11:54
111
​Проект семейных домов Sun Valley предлагает в общей сложности 12 жилых единиц, расположенных в четырех трехэтажных зданиях. Это энергоэффективные дома с рекуперацией тепла, тепловым насосом, солнечными батареями и подогревом полов.

Девелоперский проект Sun Valley: дома с низким энергопотреблением на продажу за пределами Праги

Статус: продажи открыты

Девелопер: GETBERG REAL ESTATE GROUP s.r.o.

Район: Центральная Чехия

Местонахождение: Туржаны

Общее количество квартир: 12

Размер квартир: 4+kk–5+kk

О проекте

Каждый блок имеет два этажа и частный огороженный сад площадью от 61 до 427 квадратных метров. Планировки отдельных домов — с 4 или 5 спальнями, площадью от 110 до 131 квадратного метра. Девелопером проекта выступает компания GETBERG REAL ESTATE GROUP s.r.o.

Дома находятся в деревне Туржаны, недалеко от города Кладно в Среднечешском крае. Туржаны — это деревня с преимущественно малосемейным жильем и базовыми объектами инфраструктуры.

В нескольких минутах ходьбы находятся начальная школа и детский сад, почта, продуктовый магазин, ресторан и автобусная станция. 

Полностью городские удобства доступны в городе Сланы, всего в 5 минутах езды на машине. Там помимо больницы, супермаркетов и железнодорожной станции вы найдете аквапарк, каток, летний кинотеатр и музей. До центра Праги можно добраться на машине за 40 минут.

Источник: ziprealty.cz



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