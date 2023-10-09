На чешском рынке аренды жилья грядут большие перемены

Чехи не склонны к аренде: лишь около четверти из них живут в арендованном жилье. В некоторых регионах эта доля даже значительно ниже. Например, в Высочине или Злинском крае только 11% жителей проживают в арендованном жилье.

По мнению экспертов, причина нежелания чехов снимать жилье очевидна. Ни арендатор, ни арендодатель не имеют никаких гарантий.

В настоящее время Министерство регионального развития совместно с Министерством юстиции представило три способа, с помощью которых оно хочет сделать съемное жилье более доступным для чехов. Однако пока все находится в стадии планирования и подготовки.

Контракт минимум на три года

Основной долгосрочной проблемой, по мнению министра регионального развития Ивана Бартоша, является так называемая цепочка краткосрочных договоров аренды.

Об этом свидетельствуют и результаты исследования, согласно которым каждый пятый опрошенный арендатор имеет договор на срок менее одного года (20%), а каждый четвертый — на 1–2 года. Таким образом, на практике от 800 000 до 1 млн человек не имеют гарантий проживания даже в течение двух лет.

Изменить ситуацию должны готовящиеся поправки в Гражданский кодекс, которые ограничат повторное оформление договоров аренды на срок, например, всего один год. По их предложению, договор на срок менее трех лет может быть переоформлен между арендатором и арендодателем не более двух раз подряд.

«Следующий третий и каждый последующий договор аренды уже должен будет заключаться на срок не менее трех лет или на неопределенный срок», — представили чиновники свой план.

Если арендодатель заключит с арендатором более короткий договор, чем это предусмотрено новым ограничением, то есть заключит третий договор менее чем на три года, договор все равно будет считаться трехлетним.

«Если с момента прекращения последнего обязательства по договору аренды между сторонами прошло не менее года, то предыдущие договоры аренды не будут приниматься во внимание», — добавила Анна Гайкова из Департамента концепции доступного жилья Министерства внутренних дел.

В ходе оценки регулирующего воздействия будут рассмотрены и другие альтернативы, например возможность для арендодателя расторгнуть договор аренды на неопределенный срок без объяснения причин с уведомлением за 18 месяцев.

Повышение арендной платы

По мнению министра регионального развития Ивана Бартоша, улучшить ситуацию в целом может помочь новый метод повышения арендной платы. По мнению министерства, это должно мотивировать владельцев квартир и домов снижать энергопотребление. Если они инвестируют, например, в теплоизоляцию или энергоэффективное отопление, то смогут возместить хотя бы часть затрат за счет повышения арендной платы.

В дополнение к существующей возможности договориться с арендатором о повышении арендной платы в размере до 10% от разумных затрат Гражданский кодекс позволит арендодателю добиваться повышения арендной платы в судебном порядке, а также в одностороннем порядке повышать арендную плату на 3,5% от разумных затрат в год.

И наоборот, с точки зрения арендатора Гражданский кодекс теперь позволит ему защищаться от необоснованно высокого одностороннего повышения арендной платы в суде с преимуществом перенесенного бремени доказывания. То есть не арендатор должен будет доказывать, что арендная плата не может быть такой, а арендодатель обосновывать повышение.

Кроме того, он будет иметь право расторгнуть договор аренды в случае одностороннего повышения арендной платы при условии, что в течение срока уведомления арендная плата не будет повышаться.

В подготовке изменений принимало участие и Министерство юстиции. По мнению министерства, необходимо ускорить процесс выселения из квартиры или дома. Сегодня этот процесс может занимать более года.

Порядок выселения

В связи с этим Минюст готовит так называемый ордер на освобождение квартиры или дома. «Он должен служить для ускорения защиты имущественных прав истца в случае, если ответчик использует предмет договора аренды квартиры или дома без законных оснований», — пояснила в ходе дискуссии представитель Департамента гражданского права Министерства юстиции Шарка Махова.

По ее словам, суд вынесет решение о том, что арендатор должен освободить квартиру или дом и оплатить судебные издержки в течение 15 дней с момента получения постановления или подать возражение в тот же срок.

Предстоящие изменения, представленные государственными министерствами, пока имеют лишь форму проектов, которые будут обсуждаться с представителями ассоциаций, объединений и других сообществ арендаторов и арендодателей на рынке. Пока неясно, вступят ли они в силу и когда.











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