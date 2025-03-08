Конкуренция на рынке жилья будет усиливаться. Квартиры стали самым привлекательным товаром для крупных игроков

«Мы наблюдаем рост интереса инвесторов к устойчивым и стабильным активам на рынке, особенно в секторах аренды жилья и логистики, — говорит Зденка Клапалова, управляющий директор Knight Frank и президент Ассоциации развития рынка недвижимости (ARTN).



Интерес инвесторов может еще больше усугубить превышение спроса над предложением, которое уже несколько лет подталкивает цены на недвижимость. Если общий объем строительства не вырастет значительно и часть квартир не перейдет в руки институциональных покупателей, шансы обычных покупателей на приобретение собственных квартир еще больше снизятся.



«Согласно нашим анализам, только на пражском рынке не хватает около 50 000 квартир, и с каждым годом этот дефицит увеличивается еще на пять тысяч квартир. В целом по Чехии необходимо строить около 47 500 единиц жилья в год, будь то по причине демографии или технического устаревания», — говорит Павел Климент, партнер KPMG, отвечающий за сектор недвижимости.



Темпы строительства, однако, все еще сильно отстают от этих расчетов. В прошлом году было построено чуть более 30 000 квартир.



Стабильная доходность



Согласно ежегодному отчету Trend Report, который ARTN регулярно публикует, апартаменты в настоящее время являются самым популярным товаром среди всех типов недвижимости. Подавляющее большинство риэлторских компаний и аналитиков верят в дальнейший рост интереса. В случае с квартирами на продажу это касается трех четвертей респондентов, а аренде квартир доверяет даже весь рынок.



Повышенный интерес к недвижимости поддерживается постепенным снижением процентных ставок, что делает финансирование дешевле для инвесторов. «Возрождение облигационного финансирования также играет важную роль на рынке, где мы регистрируем большой интерес со стороны розничных

и институциональных инвесторов к выпускам известных групп недвижимости», — добавил Климент.



Квартиры также являются привлекательным объектом для инвестиций благодаря возобновлению роста цен за последний год. Средняя новая квартира в Праге продавалась в прошлом году по цене 157 000 чешских крон за квадратный метр. Квартира площадью 70 кв. м стоила почти 11 млн чешских крон, что примерно на десятую часть больше, чем в прошлом году. В регионах цена выросла на семь процентов и составила от 85 до 100 тысяч за квадратный метр. По оценкам экспертов, в 2025 году цены могут вырасти еще на пять-десять процентов.



Рост цен может стать двойным преимуществом для инвесторов. Стоимость принадлежащей им недвижимости растет, и в то же время количество людей, которые могут позволить себе собственную квартиру, уменьшается. В результате все больше жителей ищут альтернативу в аренде жилья. По данным Евростата, доля людей, живущих в арендованном жилье, выросла с 21,4 процента в 2019 году до 25,3 процента в прошлом году.



Повышенный спрос также способствует росту цен на аренду, которая обеспечивает владельцам стабильный и предсказуемый доход. Средняя арендная плата по всей Чехии выросла примерно на шесть процентов в прошлом году, согласно данным Deloitte. Но в Праге, например, этот показатель составил 7,5 процента.

Цены на квартиры в Праге и новые дома за городом выровнялись. Дороже всего обойдется собственное строительство.



Свободных квартир не хватает



О повышенном интересе к съемным квартирам говорит и тот факт, что квартиры в новостройках почти полностью заняты. При этом владельцы сдают их значительно дороже, чем старые квартиры.



«Заполняемость наших проектов составляет от 94 до 98 процентов, что является максимально возможной загрузкой в этом сегменте», — говорит Елена Писочи, менеджер по арендному жилью AFI Europe.



AFI является крупнейшим арендодателем арендного жилья в Чешской Республике. По данным BTR Consulting, в эксплуатации находится 873 квартиры и планируется построить еще 1 130. Среди других крупных игроков — ритейлер сантехники Siko и фонд недвижимости Mint Group.



В последние месяцы в сектор стали вовлекаться и другие инвестиционные группы, ранее активно работавшие в других сферах.



В связи с высокой стоимостью квартир города и муниципалитеты также начали принимать участие в строительстве. Они опасаются, что рост цен на жилье помешает им набирать людей на необходимые специальности, такие как учителя или полицейские. Министерство регионального развития также пытается поддержать строительство этих квартир.



«Наша цель — чтобы каждая десятая квартира в Чехии находилась в муниципальной собственности или сдавалась в аренду по программе доступного арендного жилья», — заявил министр регионального развития Петр Кулханек (для STAN).



В настоящее время около 3,5 % жилищного фонда в Чехии находится в муниципальной собственности. В прошлом году государство запустило программу постепенной поддержки строительства тысяч новых квартир с помощью субсидий и доступных кредитов.