10 опасностей праздников, о которых вспоминают, когда уже поздно

AfoninaAnna 28 декабря 2023 22:00 6174

Не стоит забывать, что праздники – это не только время для отдыха и семьи, но и традиционно горячий период для медиков, полиции и пожарных.