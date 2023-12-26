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10 опасностей праздников, о которых вспоминают, когда уже поздно
28 декабря 2023
22:00
6174
Не стоит забывать, что праздники – это не только время для отдыха и семьи, но и традиционно горячий период для медиков, полиции и пожарных.
Страховой специалист в Чехии решила подготовить список десяти наиболее распространенных опасностей, связанных с периодом зимних праздников, с которыми ей приходилось иметь дело как страховому агенту. Хорошо, что ее клиенты заблаговременно приобретали страховку, но далеко не все такие предусмотрительные. Итак, на что стоит обратить особенное внимание?
1. Свечи и рождественские венки
В прошлом часто фиксировались пожары, связанные с елками, но теперь люди активно используют свечи, в том числе на рождественских венках. Там, у кого есть дети, рекомендуется особенно бережно обращаться с огнем и следить за безопасностью электрических гирлянд.
2. Генеральная уборка дома перед Рождеством
При уборке дома многие стараются «успеть пятилетку за день» и подвергают себя травмам, в основном из-за падений с лестниц. Немало проблем связано и с украшением дома, стоянием на табуретках, чтобы достать с верхней полки праздничные скатерти, сервизы и украшения.
3. Невнимательные пешеходы
Активный шопинг и алкогольное влияние могут привести к невнимательности со стороны пешеходов и водителей, что увеличивает количество аварий. Водителям также нелегко маневрировать на тесных парковках перед торговыми центрами.
4. Водители «выходного дня»
Водители, садящиеся за руль только в праздничные периоды, имеют мало практики, за счет чего сталкиваются с повышенным риском аварий и повреждений машин, особенно на парковках.
5. Водопровод
Зимние проблемы с водопроводом, вызванные замораживанием труб, особенно актуальны на дачах.
6. Алкоголь
Рождество в Чехии сопровождается алкогольными напитками, ни их потребление может влиять на безопасность, особенно при управлении транспортными средствами или занятиях спортом.
7. Взломы дач и загородных домов
Период праздников — активное время для преступников, поэтому важно обеспечить безопасность дома: тщательно проверять замки, завешивать шторы и не оставлять предметы, которые могут спровоцировать кражу, на видном месте у окон.
8. Кража подарков
Коробки от дорогих подарков не стоит выставлять возле мусорных контейнеров, чтобы не привлечь внимание воров.
9. Пиротехника
Фейерверки могут представлять опасность. Не запускайте их рядом с домами и убирайте следы использованных фейерверков. Обратите внимание, что на определенной городской территории может быть запрещено запускать пиротехнику. Также фейерверки негативно влияют на животных.
10. Соцсети
Информация о подарках и планах в социальных сетях может быть использована преступниками, поэтому важно быть осторожными с личной информацией в сети.
С наступающими праздниками, и заботьтесь о своей безопасности! Если вы иностранец и ищете выгодную страховку на следующий год, обратитесь к Оксане Мансуровой за помощью в выборе страховых продуктов, которые смогут уберечь вас от нежелательных рисков.
1. Свечи и рождественские венки
В прошлом часто фиксировались пожары, связанные с елками, но теперь люди активно используют свечи, в том числе на рождественских венках. Там, у кого есть дети, рекомендуется особенно бережно обращаться с огнем и следить за безопасностью электрических гирлянд.
2. Генеральная уборка дома перед Рождеством
При уборке дома многие стараются «успеть пятилетку за день» и подвергают себя травмам, в основном из-за падений с лестниц. Немало проблем связано и с украшением дома, стоянием на табуретках, чтобы достать с верхней полки праздничные скатерти, сервизы и украшения.
3. Невнимательные пешеходы
Активный шопинг и алкогольное влияние могут привести к невнимательности со стороны пешеходов и водителей, что увеличивает количество аварий. Водителям также нелегко маневрировать на тесных парковках перед торговыми центрами.
4. Водители «выходного дня»
Водители, садящиеся за руль только в праздничные периоды, имеют мало практики, за счет чего сталкиваются с повышенным риском аварий и повреждений машин, особенно на парковках.
5. Водопровод
Зимние проблемы с водопроводом, вызванные замораживанием труб, особенно актуальны на дачах.
6. Алкоголь
Рождество в Чехии сопровождается алкогольными напитками, ни их потребление может влиять на безопасность, особенно при управлении транспортными средствами или занятиях спортом.
7. Взломы дач и загородных домов
Период праздников — активное время для преступников, поэтому важно обеспечить безопасность дома: тщательно проверять замки, завешивать шторы и не оставлять предметы, которые могут спровоцировать кражу, на видном месте у окон.
8. Кража подарков
Коробки от дорогих подарков не стоит выставлять возле мусорных контейнеров, чтобы не привлечь внимание воров.
9. Пиротехника
Фейерверки могут представлять опасность. Не запускайте их рядом с домами и убирайте следы использованных фейерверков. Обратите внимание, что на определенной городской территории может быть запрещено запускать пиротехнику. Также фейерверки негативно влияют на животных.
10. Соцсети
Информация о подарках и планах в социальных сетях может быть использована преступниками, поэтому важно быть осторожными с личной информацией в сети.
С наступающими праздниками, и заботьтесь о своей безопасности! Если вы иностранец и ищете выгодную страховку на следующий год, обратитесь к Оксане Мансуровой за помощью в выборе страховых продуктов, которые смогут уберечь вас от нежелательных рисков.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM