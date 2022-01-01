Где искупаться в Праге и ее окрестностях? Аквапарки, водоемы и бассейны под открытым небом.

Лето в Праге в полном разгаре, в жаркие дни хочется освежиться в прохладной воде и отдохнуть в тени на шезлонге. Но морские волны, к сожалению, берега Праги не омывают, а поехать за границу, чтобы отдохнуть на берегу, сейчас доступно не всем. Несмотря на это, в чешской столице, а также в её окрестностях, есть все равно много мест, где можно искупаться, позагорать и насладиться активными видами отдыха на воздухе.

В этом видео команда портала 420он собрала для вас популярные места, где любят отдыхать не только туристы, но и сами чехи. Это пражские аквапарки, популярные бассейны и даже открытые водоемы, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу лета.

Некоторые места можно посетить бесплатно, другие — за стоимость, не превышающую 100-150 крон для взрослого, за исключением более дорогих аквапарков, но лучше всегда уточняйте цену посещения на сайтах мест, ссылки на которые вы найдёте под видео. В частности, цены часто зависят от времени, когда вы посещаете место, и длительности пребывания там. Обязательно проверьте стоимость парковки, если добираете своим ходом — обычно она не превышает 200 крон.

Водоёмы

Махово озеро

На самом деле это не озеро, а самый большой пруд в Чехии, созданный еще при Карле IV. На водоеме находятся два острова — Мышиный и Утиный, с которыми связан ряд местных легенд. Летом на Маховом озере можно не только купаться, но и рыбачить, кататься на лодках и катамаранах, брать на прокат паддлбоард. Есть обзорные водные экскурсии продолжительностью 30 минут. На берегах оборудованы четыре больших песчаных пляжа, аквапарк и крытый бассейн на случай плохой погоды.

Кстати, зимой Махово озеро замерзает и превращается в каток.

Находится у города Доксы, Либерцкий край.

Озеро Конетопы

Затопленный песчаный карьер, купание в котором разрешили относительно недавно. Со стороны деревни Конетопы есть травянистый и небольшой песчаный пляж. Вода чистая и прозрачная, но в сезон отдыхающих могут удивить пресноводные медузы.

Большую часть года на озере можно ловить рыбу. Доступ собак на пляжи запрещен.

Где находится: между деревнями Конотопы и Држисы, Прага-Восток, Среднечешский край

Озеро Лгота

Крупный водоем на месте песчаного карьера в 20 км от Праги. Хотя глубина местами достигает 14 м, вода хорошо прогревается. Есть оборудованные пляжи со всеми удобствами (в том числе нудистский, старейший в республике), где в летний сезон дежурят спасатели. Парковка рассчитана на 2500 автомобилей, что дает представление о масштабах купальни.

Добираться со стороны района Черный мост по направлению на Брандис-над-Лабем. По выходным из Праги можно доехать не только на собственном автомобиле, но и на маршрутном автобусе, который останавливается в 300 м от озера.

Водохранилище Слапы

Водохранилище, возникшее за счет построенной в 1950 году плотины, — одно из самых известных мест для водного отдыха в Чешской Республике. Здесь созданы все условия для яхтинга, виндсерфинга, катания на водных лыжах, но просто купаться и загорать, разумеется, тоже можно. На берегу есть многочисленные кемпинги, платные песчаные и травяные пляжи, соединенные туристическими тропами и велодорожками. Самые популярные места отдыха — Nová Rabyně, Ždáň, Měřín, Stará и Nová Živohošť.

Водохранилище Слапы, часть так называемых Влтавских каскадов, — шестое по площади в Чехии, а дамба высотой 60 м и длиной 260 м до сих пор остается самой высокой в стране. В летний сезон по выходным между Прагой и Слапами курсирует исторический пароход «Влтава» и корабль «Сесилия».

Где находится: у деревни Слапы, 33 км к югу от Праги

Купальня Гарасов в Кокоржинской долине

В окружении скал из песчаника скрывается пруд Гарасов с травянистым берегом и двумя песчаными пляжами. Вода довольно холодная, зато всегда чистая, на дне — песок. В пруд впадает речка Пшовка.

Где находится: 12 км от города Мельник, Среднечешский край

Пробоштские озера

Это вновь не «настоящие» озера, а затопленные карьеры, где раньше добывали гравий. Лучшее место для купания — платный песчаный пляж в огороженном кемпинге в 1,5 км к северу от Брандиса-над-Лабем. На озерах проводятся музыкальные и культурные мероприятия, а виндсерферы также оценили здешние природные условия.

Где находится: у города Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, Среднечешский край

Карьер Гржимеждице

Раньше в затопленном гранитном карьере тренировались армейские водолазы, а теперь любители экстремальных развлечений могут безопасно нырять с 10-метровой высоты, пока все остальные купаются, играют в пляжный волейбол и загорают на моле. Вход с собаками запрещен.

Где находится: в районе города Пршибрам, Среднечешский край

Карьер Садска

В 20 минутах езды от Праги можно искупаться в бывшем песчаном карьере, позагорать или отдохнуть в тени сосен. Место подходит для семейного отдыха, доступ собак к воде никак не ограничен. Есть площадка для игры в волейбол и отдельный пляж для натуристов.

Фото: mapio.net

Где находится: у города Садска, район Нимбург, Среднечешский край

Бассейны

Petynka

В пражском районе Стршешовице большим спросом у жителей пользуется бассейн Петынка. На газоне здесь создан уютный пляж, вода в бассейне всегда чистая и теплая (можно прийти купаться даже в прохладную погоду). Комплекс работает с начала мая и до конца сентября.

50-метровый бассейн пару лет назад подвергся капитальному ремонту. На территории возле открытого бассейна появились новые скамейки, места для отдыха, лягушатник у водной горки, отремонтированы раздевалки и душевые.

График работы: ежедневно с 07:00 до 21:00

Вход: 180 крон для взрослого, взрослый плюс ребенок – 250 крон

Адрес: Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6

Бассейн в Дивока-Шарка U Veselíka

В долине Дивока-Шарка, окруженной высокими скалами, протекает Шарецкий ручей. Он приведет вас прямо к бассейну. В комплексе есть два бассейна, лягушатник, небольшая горка, трамплины, столики для пинг-понга, площадка для волейбола.

Стоимость до 150 крон для взрослого

Водный стадион Podolí

Водный стадион Подоли в Праге 4 представляет собой огромный спортивный комплекс, который находится на юге чешской столицы со стороны правого берега Влтавы.

Здесь работает один крытый бассейн 50 м в длину и два открытых – 50 и 33 м. В обоих 50-метровых бассейнах по 8 дорожек для плавания. Посетители могут развлечься, катаясь с большой горки; детям понравится плескаться в лягушатнике. Если не представляете отдыха без сауны, то они тут тоже есть.

График работы: 06:00 - 21:45

Вход: от 180 крон для взрослого и от 140 — для ребёнка, в зависимости от времени посещения

Адрес: Podolská 74, Praha 4

Бассейны с панорамным видом

Если вдруг погода летом вас подвела, но в бассейн пойти все равно хочется, то рекомендуем вам два места, которые несколько отличаются от обычных бассейнов. А все потому, что они располагаются на этажах отелей, откуда открывается прекрасный вид на Прагу.

Они менее бюджетные по стоимости, но особый вид, который перед вами предстанет, того стоит.

Мы нашли два места, где можно посетить такой бассейн. Первый — в отеле Corinthia, что находится недалеко от станции метро Вышеград, а также Panorama Hotel, недалеко от станции Панкрац. Подробности о посещении ищите в описании к этому видео.

Аквапарки

Aquapalace Praha

Гигантский аквапарк в Праге с самой длинной в Чехии водной горкой открыт круглый год. Плюс — множество водных аттракционов на любой вкус, минус — дорогие билеты и переполненность даже в менее располагающую погоду.

Это самый большой аквапарк в Центральной Европе с водными аттракционами и саунами, СПА-центром и фитнес-залом. Детям особенно понравятся тематические залы – Дворец приключений и Дворец сокровищ.

В первом можно получить обильную дозу адреналина: здесь находится 8 горок длиной до 140 м и 3 экстремальных спуска. Для самых отважных работает аттракцион Spacebowl: сильный водный поток относит купальщиков на расстояние до 100 м.

Во втором зале создана сказочная атмосфера, центральное место занимают обломки пиратского корабля. Каждый вечер здесь проходит водное лазерное шоу с 3D-эффектами. В целом, в аквапарке столько развлечений и услуг, что для этого понадобился бы отдельный обзор. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте или на месте.

График работы: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00

Вход: 999 крон для взрослых и 799 крон для детей на целый день

Адрес: Pražská 138, Čestlice, Praha — východ

Aquadream

Еще один пражский аквапарк с крытой и внешней территорией. Масштабы и цены более скромные. Вмещает всего 220 посетителей.

График работы: пн с 09:00 до 22:00, вт-пт с 6:00 до 22:00, выходные с 8:00

Вход: взрослые 129 крон на 60 минут и 339 крон на день, дети 89 и 229 крон соответственно

Адрес: K Barrandovu, 8 Praha 5

Городской пляж на Влтаве

Жлуте-Лазне (Žluté Lázně)

Это уникальное место для отдыха в Праге, где, кроме пляжа, вы найдёте массу ресторанчиков, кафе, а также насыщенную развлекательную программу. Обязательно проверьте сайт и выберите, на какое мероприятие хотелось бы попасть — например, в теплые вечера там работает летнее кино на открытом воздухе. Парковка рассчитана на 80 машин. Здесь можно поиграть в футбол на песке, в пинг-понг и другие игры. Работает прокат лодок.

Советы

Напомним, что качество воды и ее пригодность для купания можно отслеживать на онлайн-карте, подготовленной Министерством здравоохранения.

В некоторых местах для отдыха киоски с едой не принимают карты — лучше всего иметь с собой немного наличных, особенно, если хотите посетить озеро, находящееся за пределами Праги. Наличность пригодится и в некоторых бассейнах, где нужно брать замок для шкафчика, куда вы сложите вещи, под залог.

И последнее, но не менее важное! Даже в городских бассейнах пригодится солнцезащитный крем — под палящим солнцем легко сгореть даже в городе.