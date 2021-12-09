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Неразлучный чешский тандем: рождественский карп и картофельный салат

Неразлучный чешский тандем: рождественский карп и картофельный салат

Влада Mаршева 17008
Карп относится к традиционным чешским символам рождественских праздников. Еще за пару недель до Рождества вы можете увидеть на улицах каждого чешского города большие емкости с рыбами на продажу. Дело в том, что по традиции рождественский ужин должен обязательно включать в себя рыбный суп и жареного карпа с картофельным салатом.
Неразлучный чешский тандем: рождественский карп и картофельный салат

Карп появился на праздничных столах чехов относительно недавно: это одна из самых младших рождественских традиций. Рыбные блюда стали все чаще подавать в начала XIX века, ранее они были скорее редкостью и использовались только в областях прудового рыболовства и в богатых семьях.
 

Чешуйка карпа на счастье

На рождественском ужине чехи придерживаются нескольких обычаев: во-первых, тарелка подготавливается даже для случайного гостя, а во-вторых под тарелками кладут чешуйку карпа на счастье, чтобы в новом году было достаточно денег. Как правило, ее носят целый год в кошельках.

Карп в ванной

В некоторых чешских семьях рождественский колорит не представляется без живого карпа, плавающего в ванне. Конечно, это развлечение предназначено, прежде всего, для детей. Однако для самого карпа нахождение в хлорированной воде и связанный с этим температурный шок (от разницы температур между водой в бочке и ванне) действуют губительно. Если вы приносите домой живого карпа, то лучше всего как можно быстрее его умертвить и очистить, чтобы спасти рыбу от дальнейших страданий. Нахождение карпа в ванне должно быть максимально кратким: никогда не нужно оставлять его там на всю ночь.

Выпуск карпа на свободу

Некоторые чехи из самых лучших побуждений выпускают в Сочельник (Щедрый день) на свободу в пруд или реку. К сожалению, таким способом они только подвергают несчастную рыбу дополнительным мучениям, из-за которых она, скорее всего, все равно погибнет. Дело в том, что карпы зимой впадают в спячку и находятся на дне пруда в неподвижном положении. Если же карпа поймали осенью и он постоянно двигался, то у него не вырабатываются специальные вещества для зимовки. Кроме того, он получает и температурный шок.

Поэтому лучшее, что можно сделать с купленным карпом, – это как можно быстрее и вкуснее его приготовить и подать с традиционным картофельным салатом.


  Фото: Жареный рождественский карп (reznictvi-dvorak.eu)


Жареный рождественский карп

Для приготовления восьми порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • рождественский карп
  • соль
  • мука
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • панировочные сухари
  • подсолнечное масло для смазывания
  • масло
  • лимон.

Способ приготовления:

Натрите карпа лимонным соком, посолите и оставьте охладиться в холодильнике. Перед началом жарки насыпьте в одну миску муку, в другую – взбитое с яйцом молоко, а в третью – панировочные сухари. Филе или другим способом заготовленные порции карпа обсушите и обваляйте сначала в муке, потом в панировочных сухарях, снова в муке, в молоке с яйцом и в заключение снова в сухарях. Обвалянные порции положите на плоскую тарелку так, чтобы они не соприкасались друг с другом. В

В глубокой сковороде разогрейте подсолнечное масло и жарьте карпа с обеих сторон до тех пор, пока не появится золотистый оттенок. Перед подачей можно смазать кусочки растопленным сливочным маслом и украсить кружочком лимона.


  Фото: Картофельный салат (ceskatelevize.cz)


Картофельный салат к жареному карпу

Ингредиенты:

  • 1 кг вареного картофеля
  • 100-200 г вареных овощей (морковь, сельдерей)
  • Петрушка
  • 2 сваренных вкрутую яйца
  • 1 луковица
  • 3-4 маринованных огурца
  • 2 консервированных болгарских перца
  • 150 г ветчины

Для соуса:

  • горчица
  • майонез
  • уксус
  • молотый перец
  • соль
  • сахар

Способ приготовления:

Сваренный, очищенный и охлажденный картофель измельчите вместе с морковью и вареными яйцами. Добавьте мелко порезанный лук, кусочки маринованных огурцов и перца, а также нарезанную ветчину. Заправьте все соусом и перемешайте. Оставьте салат на некоторое время охладиться.

Совет: вместо майонеза можно использовать йогурт или сметану. В салат можно также добавить консервированный горошек или кукурузу.

Получается практически знакомый всем оливье, но с чешским колоритом! 

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Темы
традиции Рождество еда
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