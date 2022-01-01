Чешская потребительская организация dTest рассказала, как сэкономить на электроэнергии

Учитывая постоянно растущие цены, каждый задумывался о том, можно ли что-то сделать для снижения энергопотребления не только дома, но и, например, на даче или в офисе. Однако причиной может быть не только экономия средств (или скорее предотвращение переплаты), но и приятное ощущение, что благодаря своей деятельности вы помогаете окружающей среде. Скептики будут утверждать, что это всего лишь капля в море, но заметьте, что усилия по снижению энергопотребления также поддерживаются Европейским союзом и чешским государством в виде дотаций. Так что же делать, если вы хотите экономить энергию?

Инвестировать в энергоэффективность

Речь идет о повышении энергоэффективности в связи с мерами, которые приводят к тому, что расходуется меньше энергии. Это может быть достигнуто немного более экономически затратными мероприятиями, состоящими в реконструкции помещений, например в утеплении дома, или в покупке новых более экономичных приборов.

Экономия потребляемой энергии

Однако свое дело сделают и правильные привычки, к которым можно отнести, например, накрывать посуду крышкой, когда вы готовите на плите, нагрев строго необходимого количества воды для готовки или напитка, стирка белья при более низких температурах, полное заполнение посудомоечной и стиральной машины перед тем, как включить ее, и отказ от ежедневного принятия ванны с горячей водой.

Меры от ЕС

Некоторые виды техники мы в настоящее время вообще не сможем найти в лучшей категории А, так как законодательные требования для присвоения лучшей оценки стали намного строже. Ожидаются дальнейшие разработки, в которых такую категорию будут присваивать только новым более энергоэффективным приборам. Кроме того, из шкалы букв A-G исчезли плюсы, которые сбивали с толку потребителей.

Потребители также стали выдвигать требования к ремонтопригодности приборов. Многие помнят бытовую технику из прошлого, которая не так быстро ломалась. Возможно, это ностальгическое восприятие прошлого, но многие потребители убеждены, что сегодня производятся вещи, ремонт которых обходится дороже, чем покупка нового прибора. Хотя при тестировании dTest не обнаружили так называемых «специальных поломок», которые производители преднамеренно закладывают в срок эксплуатации прибора, иногда случается, что продукт состоит из некачественных компонентов и, таким образом, ломается сразу после истечения гарантии.

Субсидии для домохозяйств в Чехии, чтобы снизить потребление

Обязательства перед Европейским союзом по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников энергии приводят к тому, что Чехия пытается поддерживать приобретение новых более «зелёных» домов, а также мотивировать жильцов на соответствующие реконструкции и мероприятия по снижению расходов на электроэнергию.

Делают это посредством различных субсидий. Субсидии на замену котельного оборудования, вероятно, являются наиболее известными и широко используемыми. В рамках программы Nová zelená úsporám можно хотя бы частично профинансировать, например, и утепление дома, и покупку солнечных батарей.

Также поможет сэкономить энергию субсидия на покупку жалюзи или оформление, так называемой, зеленой крыши. В настоящее время некоторые субсидии даже поддерживают озеленение вокруг многоквартирных домов. При этом они также включают консалтинг и разработку проектов по энергосбережению. Поэтому стоит выяснить, какие программы субсидий актуальны для вас.

Новым в этом году является, например, поддержка электромобильности, то есть вклад в создание зарядной станции. Субсидии можно оформить при определённых условиях и на даче. Конечно, это не всегда будет возможно, но проверить, как обстоят дела с конкретным домом и местными условиями (готовностью муниципалитета) в данном случае, безусловно, стоит.

Проект STEP

Международный проект STEP, в котором dTest участвует вместе с другими потребительскими организациями из стран-членов Европейского Союза, также направлен на снижение энергопотребления, что является одним из средств борьбы с энергетической бедностью. Частью деятельности является предоставление рекомендаций потребителям, страдающим или подверженным риску энергетической бедности. Вы можете узнать больше о проекте на www.stepenergy.eu и www.dtest.cz/step.

dTest – крупнейшая чешская потребительская организация, которая работает в ЧР с 1992 года и издает потребительский журнал dTest, на страницах которого публикует результаты независимых тестов продуктов и другую полезную информацию для потребителей. dTest входит в международную организацию International Consumer Research and Testing (ICRT) и европейскую потребительскую организацию BEUC.

Телефон консультационной линии dTest 299 149 009 работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с юристами на разные потребительские темы: по стоимости обычного тарифа.

Источник: dtest.cz

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