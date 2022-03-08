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Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников

Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников

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anastasiia-kn
02 августа
17:12
165
В последние дни в выдаче поисковых систем стили появляться мошеннические сайты якобы от Райффайзенбанка. Таким образом злоумышленники пытаются получить личные данные клиентов, а также доступ к их деньгам. Будьте осторожны.

Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников

В поисковых системах стали появляться поддельные банковские веб-сайты, которые выглядят очень правдоподобно. Через них мошенники пытаются получить информацию, а клиенты, например, Райффайзенбанка в итоге могут потерять деньги.

«Мошенники активно пытаются получить данные для входа клиентов банка в их онлайн-банкинг и вывести деньги с их счетов. С ростом цифровизации банковского дела такие атаки происходят все чаще», — говорит пресс-секретарь Райффайзенбанка Тереза ​​Кайзершотова.

Случаи мошенничества касаются и других чешских банков. «В последние дни появились поддельные веб-сайты чешских банков, которые на первый взгляд кажутся очень похожими и заслуживающими доверия», — говорит Кайзершотова. Информацию также подтвердил представитель Чешской банковской ассоциации Радек Шальша.

Редакции чешского портала SZ Byznys удалось найти поддельные сайты, имитирующие только страницу Райффайзенбанка с возможностью входа в банкинг через поисковик Google.

 

Как выглядит поддельный сайт

 

От поддельных веб-сайтов в поисковой системе Google предостерегает и Чешская банковская ассоциация: «Сайты выглядят как настоящий веб-сайт банка, но на самом деле это мошеннические ссылки, из-за которых люди могут потерять деньги. Прежде чем вводить данные для доступа, мы рекомендуем проверить адрес», — объясняет Шальша и добавляет, что ссылки часто выглядят как платная реклама, поэтому она часто отображается первой в очереди.

Банк рекомендует клиентам входить в систему через адресную строку, а не через поисковые системы, и не переходить по другим ссылкам, предлагающим им войти в онлайн-банкинг.

«Райффайзенбанк никогда не отправляет такие ссылки в коммуникации с клиентами. Самый безопасный способ — постоянно использовать для входа официальное мобильное приложение», — отмечает Кайзершотова.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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