ВНЖ по поиску работы в Чехии: как остаться в стране после окончания вуза

С чешским дипломом вы можете оформить ВНЖ с целью «Поиск работы» сразу после окончания аккредитованного вуза, а уже потом решать, открывать ли тут бизнес и получать ВНЖ как предприниматель или же трудоустраиваться к чешскому работодателю.

Дисклеймер: информация актуальна на июнь 2023 года. Все нижеуказанные данные стоит проверять в первоисточнике на сайте МВД Чехии.

ВНЖ по поиску работы — идеальный вариант для тех, кто еще не успел найти компанию, куда хотел бы устроиться. Очевидно, что защищать диплом и одновременно ходить по собеседованиям — так себе занятие, и хорошо, что есть способ делать все постепенно, шаг за шагом, чтобы не сойти с ума от нагрузки в университете и на работе.

Кто имеет право подавать заявление на этот тип ВНЖ?

Иностранцы, находящиеся в Чешской Республике на основании разрешения на ВНЖ с целью обучения и успешно закончившие высшее учебное заведение. Такое же заявление могут подать иностранцы, находящиеся в Чешской Республике на основании ВНЖ с целью проведения научных исследований и завершившие эти исследования.

Где подавать и до какой даты?

Только на территории Чешской Республики в одном из отделений Министерства внутренних дел с надлежащим образом заполненной формой. Заявление должно быть подано лично, до истечения срока действия текущего вида на жительство и не позднее последнего дня срока его действия.

Какие документы собирать

Получение ВНЖ по поиску работы почти не отличается от процесса получения студенческого, за исключением того, что требуется предоставить диплом об окончании чешского вуза вместе с другими документами.

К заявлению необходимо приложить следующее:

– заявление (образец на сайте МВД Чехии, или же вам выдадут его на месте),

– оригинал действительного заграничного паспорта,

– документ, подтверждающий проживание, служить в качестве документа о проживании могут:

Свидетельство о праве собственности на квартиру или дом. Письменное подтверждение права пользования квартирой или домом от всех собственников жилья. Договор найма квартиры или дома, подписанный всеми собственниками.

– фотография 3,5 × 4,5 см,

– документ, подтверждающий, что иностранец имеет средства для проживания на весь период пребывания на территории страны, или документ, подтверждающий, что общий ежемесячный доход иностранца будет не ниже суммы прожиточного минимума (3 410 чешских крон) и максимальной суммы нормативных расходов на проживание (9 001 чешская крона) или расходов, фактически затрачиваемых на проживание,

– оригинал диплома как подтверждение успешного завершения обучения в высшем учебном заведении или подтверждение завершения научно-исследовательской деятельности, выданное соответствующей научно-исследовательской организацией,

– подтверждение медицинского страхования на весь период пребывания на территории страны и, по запросу, подтверждение уплаты страхового взноса (такую страховку можно оформить у нашего проверенного специалиста Оксаны Мансуровой). Это не относится к случаям, указанным в § 180j(4) Закона о проживании иностранцев, то есть, например, к случаям, когда иностранец является участником государственного медицинского страхования или имеет возмещение медицинских услуг, обеспеченное на основании международного договора,

– гербовые марки на сумму 2 500 крон — они приобретаются на любой чешской почте, и отдать их нужно при подаче заявления; однако если купить страховку у Оксаны Мансуровой, то гербовую марку на сумму 500 крон вы получите от страхового агента в подарок и сэкономите так 500 крон.

Важно! Приложенные документы должны быть не старше 180 дней, за исключением загранпаспорта и фотографии иностранца, если она соответствует его реальной внешности.

На какой срок выдается ВНЖ по поиску работы?

Долгосрочный вид на жительство с целью поиска работы или открытия бизнеса выдается на срок 9 месяцев и не может быть продлен.

А если я хочу заняться предпринимательской деятельностью во время этого ВНЖ, но не прожил на территории 5 лет?

Все хорошо. Иностранцы, имеющие разрешение на долгосрочное проживание с целью открытия бизнеса или поиска работы, имеют право подать заявление на получение разрешения на долгосрочное проживание с целью ведения бизнеса, даже если они еще не прожили на территории страны 5 лет.

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