Пессимизм или реализм? Кому надо застраховаться от бедности в Чехии

Запланировать и учесть все невозможно. Многие думают, что если удалось отложить 5 000, 10 000 или 50 000 чешских крон (и более), то они сделали достаточно и теперь можно спокойно плыть по течению, потому что больше ничего сделать нельзя.

Конечно, откладывать — это первоочередная задача, но вдруг ваши обесценившиеся вложения покроют только половину внезапно нужной суммы, а остальное придется занимать, вгоняя себя в долги, которые вы будете долго отдавать с тяжелой душой?

Страховка «от глупости»

Возьмем такой простой пример, который случается сплошь и рядом: вы затопили соседей, а у вас нет страховки «от глупости». Или не вы, а ваши дети пришли в гости к лучшим друзьям и разбили дорогущий телевизор/телефон/гаджет, который вы видели разве что во снах. А теперь придется покупать такой же, но, увы, не себе!

«Вам мало страха и чувства незащищенности, которые добавляют переживаний каждый день? В одной ситуации вы бы очень извинились, позвонили в страховую, отдали друзьям деньги и забыли обо всем. В другой — вы ссоритесь с близкими людьми, переживаете, обижаетесь и на себя, и на ребенка… Откладываете нужные покупки, чувствуете себя униженными тем, что для вас это такая большая и досадная проблема. А проблема всего-то в деньгах. Чтобы ее убрать, не обязательно зарабатывать сотню тысяч в месяц. Надо просто подумать заранее или спросить страхового агента! Простая математика: страховка “от глупости” стоит до 1 000 крон за человека в год, то есть в месяц это менее 100 крон на члена семьи», — говорит специалист по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова.

По мнению Оксаны, очень жаль, что иностранцы, особенно те, которые переехали с семьями, где есть дети, не знают о таком виде страхования.

И это далеко не единственная возможность избежать финансовых страданий из-за неожиданных событий. Перечень страховых продуктов достаточно обширный и с каждым днем пополняется новыми предложениями. Актуальным сегодня является страхование на случай потери дохода. Рассмотрим его основные условия.

Страхование на случай утраты дохода

Риск утраты дохода можно застраховать в привязке к конкретной ситуации. Какой именно — вы вправе выбрать из предлагаемых страховой компанией вариантов или по договоренности с ней сформулировать сами. Среди рисков, страховаться от которых предпочитают жители Чехии, наиболее часто встречаются смерть, инвалидность, потеря работы, внезапная болезнь.

После выбора риска, который будет застрахован, следует внимательно изучить порядок предоставления страхового покрытия. Наивно полагать, что страховая компания примет на себя пожизненное возмещение за вас кредитов. Скорее всего, она возьмет такие обязательства на определенный срок. И чем дольше он будет — тем выше будет уплачиваемый вами ежемесячно страховой тариф. На его размер также повлияет сумма кредита, от невыплаты которого вы пожелаете быть застрахованными.

Внимания заслуживает условие, которое достаточно часто встречается у страховщиков: вряд ли вас застрахуют в целях покрытия возможной невыплаты кредита, если на день заключения договора уже имеет место просрочка. Не удастся застраховаться на случай потери работы, если на день оформления страховки трудовой договор уже расторгнут.

Страхование на случай смерти (временное или пожизненное) предполагает выплату страхового обеспечения при смерти застрахованного, но с определенными оговорками: смерть признается основанием для выплаты, только если она наступила не в ходе самоубийства или иных специальных исключающих обстоятельств по договору, а также имела место в период действия страховки.

Такой принцип характерен для всех страховых компаний во всем мире — застрахованный риск должен относиться к категории вероятных, а не неизбежных.

На что советует обратить внимание Оксана Мансурова

«Самое важное — точно формулировать причины наступления страхового случая. Например, если вы застраховали себя на случай острой финансовой нужды (momentální finanční nouze), а она возникла вследствие болезни, наступление которой не было застраховано — деньги не вернут, а “виновата” будет страховая. При страховании на случай безработицы убедитесь, что включили все вероятные пункты, а не только указание на увольнение по инициативе администрации (organizačních důvodů)», — говорит страховой агент Оксана.

Страхование на случай смерти, как правило, содержит указание на причины: например, гибель от несчастного случая, от хирургического вмешательства и пр., а также может быть ограничено возрастом застрахованного. Следует понимать, что в таком случае выплата возмещения будет произведена лицу, которое указано в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя, а при отсутствии такого указания — наследнику по завещанию или закону. Для наследников в отношении страхового возмещения действуют общие нормы-требования по порядку вступления в наследство.

Что касается договорного страхования на случай утраты дохода вследствие инвалидности, то нужно понимать, что оно не заменяет основного, принципы которого были установлены еще в 1933 году Международной организацией труда (Рекомендация МОТ от 29 июня 1933 года № 43 «Об общих принципах страхования по инвалидности, старости и на случай потери кормильца») и конкретизированы во многих законах. Дополнительное страхование будет выплачено в размерах и порядке, установленном в договоре со страховой компанией. Как именно будут сформулированы критерии, размер и порядок таких выплат, следует обсуждать до подписания договора.

Страхование на случай снижения доходов

Если о страховании на случай смерти или инвалидности слышали многие, то возможность застраховать риск снижения доходов в период временной нетрудоспособности известна меньше. В таком страховании предполагается доплата страховой компании к пособию по нетрудоспособности до определенного в договоре уровня. Следует специально оговаривать, будет ли выплата осуществляться при длительном отпуске по нетрудоспособности или при краткосрочном.

Нужно внимательно прочитать в условиях страхования, в какой срок и как вам нужно уведомить страховщика о наступлении болезни, поскольку чаще всего за тот период, когда страховой случай уже наступил, но страховая компания не была извещена, она не заплатит. Распространен порядок, что страховая компания производит выплаты лишь за тот период, когда клиент официально лечился. Если доктор написал «здоров», ссылаться на его некомпетентность и необходимость «отлежаться дома» не получится.

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Оксана Мансурова,

страхование иностранцев в Чехии

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