10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии

10 полезных советов, которые могут помочь вам сэкономить на платежах за воду и электроэнергию.

Фото: profitmedia.cz

Вода и электроэнергия в Чехии – недешевое удовольствие. Плата за них составляет значительную часть коммунальных расходов. Для многих семей эти платежи могут серьезно бить по бюджету, тем более плата за воду и отведение сточных вод с каждым годом становится все выше и выше. Если расход воды не оптимизирован, переплата может доходить до нескольких тысяч крон. Чтобы этого избежать, придется подумать о переоборудовании ванны и кухни и научиться использовать воду более рационально. Портал 420on.cz предлагает несколько практичных советов, которые могут помочь сократить расход воды и энергии.

1. Откажитесь от ванны в пользу душевой кабины

Если для вас не жизненно важно принимать теплые ванны, лучше отдать предпочтение душевой кабине. Здесь придется решить, что для вас главнее: удовольствие от купания или экономия. Специалистами доказано, что на принятие душа уходит намного меньше воды, чем на купание в ванной (конечно, если у вас современная душевая кабина с исправным душем). Благодаря такой душевой кабине семья из четырех человек может сэкономить несколько сотен литров воды в месяц, а это немалые деньги.

2. Купите экономичную стиральную машину

Если вы пользуетесь старой стиральной машиной, учтите, что она может расходовать до 100 литров воды за один цикл стирки. Современные экономичные стиральные машины израсходуют всего 40 литров на такую же стирку. Кроме того, старое оборудование тратит гораздо больше энергии. Инвестировав деньги в новую машину, вы сэкономите и на воде, и на электричестве. Вложенные средства вскоре окупятся.

3. Используйте воду рационально

По статистике, до половины всего расхода воды приходится на личную гигиену. Если вы чистите зубы с открытым краном, за 2 минуты через него утекает до 30 литров воды. Также стоит обратить внимание на капающий кран или текущий унитаз. Если из крана за минуту вытекает 10 капель воды, за месяц наберется уже около 170 литров.

4. Поставьте унитаз с системой двойного смыва

Что касается туалета, то разорять вас может и исправный, но несовременный унитаз. Поэтому при ремонте выбирайте сантехнику с умом. Унитазы с системой двойного смыва позволяют не выливать каждый раз 10 литров воды, что со временем значительно сократит ваши расходы.

5. Оптимизируйте расходы воды на мытье посуды

Самую большую экономию воды на кухне вам принесет покупка посудомоечной машины. Но если вы предпочитаете мыть посуду вручную, установите однорычажный смеситель. Он более экономный и удобный в эксплуатации.

6. Охлаждайте воду в холодильнике

Если вы пьете холодную воду из-под крана и каждый раз даете ей стечь, прежде чем налить в стакан, много воды теряется впустую. Лучше налейте воду заранее в бутылку или графин и поставьте в холодильник.

7. Подумайте о новом газовом котле

Некоторые чешские семьи в целях экономии на отоплении устанавливают в своих домах и квартирах газовые котлы. Это универсальные отопительные приборы, которые могут не только обогревать помещение, но и нагревать воду.

8. Установите многокамерные стеклопакеты

Если у вас до сих пор стоят старые деревянные окна, то вы знаете, что через них уходит очень много тепла, а значит и денег. Сменив старые окна на стеклопакеты с двумя или тремя камерами, вы сможете сохранить тепло и сократить расходы.

9. Модернизируйте пороги

Входные двери с недостаточной теплоизоляцией тоже выпускают из дома большое количество тепла. Такая мелочь, как правильный порог с уплотнителем, может здорово помочь в борьбе с продуванием.

10. Не закрывайте шторами радиаторы

Перед зимой лучше укоротите шторы, если они закрывают радиаторы отопления. Батареи не должны перекрываться шторами или мебелью, иначе тепло будет плохо попадать в помещения.

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