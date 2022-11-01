Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии

10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
09 января
17:36
7088
10 полезных советов, которые могут помочь вам сэкономить на платежах за воду и электроэнергию.
Фото: profitmedia.cz

10 способов сэкономить на воде и энергии в Чехии

Вода и электроэнергия в Чехии – недешевое удовольствие. Плата за них составляет значительную часть коммунальных расходов. Для многих семей эти платежи могут серьезно бить по бюджету, тем более плата за воду и отведение сточных вод с каждым годом становится все выше и выше. Если расход воды не оптимизирован, переплата может доходить до нескольких тысяч крон. Чтобы этого избежать, придется подумать о переоборудовании ванны и кухни и научиться использовать воду более рационально. Портал 420on.cz предлагает несколько практичных советов, которые могут помочь сократить расход воды и энергии.

1. Откажитесь от ванны в пользу душевой кабины

Если для вас не жизненно важно принимать теплые ванны, лучше отдать предпочтение душевой кабине. Здесь придется решить, что для вас главнее: удовольствие от купания или экономия. Специалистами доказано, что на принятие душа уходит намного меньше воды, чем на купание в ванной (конечно, если у вас современная душевая кабина с исправным душем). Благодаря такой душевой кабине семья из четырех человек может сэкономить несколько сотен литров воды в месяц, а это немалые деньги.

 

2. Купите экономичную стиральную машину

Если вы пользуетесь старой стиральной машиной, учтите, что она может расходовать до 100 литров воды за один цикл стирки. Современные экономичные стиральные машины израсходуют всего 40 литров на такую же стирку. Кроме того, старое оборудование тратит гораздо больше энергии. Инвестировав деньги в новую машину, вы сэкономите и на воде, и на электричестве. Вложенные средства вскоре окупятся.

3. Используйте воду рационально

По статистике, до половины всего расхода воды приходится на личную гигиену. Если вы чистите зубы с открытым краном, за 2 минуты через него утекает до 30 литров воды. Также стоит обратить внимание на капающий кран или текущий унитаз. Если из крана за минуту вытекает 10 капель воды, за месяц наберется уже около 170 литров.

4. Поставьте унитаз с системой двойного смыва

Что касается туалета, то разорять вас может и исправный, но несовременный унитаз. Поэтому при ремонте выбирайте сантехнику с умом. Унитазы с системой двойного смыва позволяют не выливать каждый раз 10 литров воды, что со временем значительно сократит ваши расходы.

5. Оптимизируйте расходы воды на мытье посуды

Самую большую экономию воды на кухне вам принесет покупка посудомоечной машины. Но если вы предпочитаете мыть посуду вручную, установите однорычажный смеситель. Он более экономный и удобный в эксплуатации.

6. Охлаждайте воду в холодильнике

Если вы пьете холодную воду из-под крана и каждый раз даете ей стечь, прежде чем налить в стакан, много воды теряется впустую. Лучше налейте воду заранее в бутылку или графин и поставьте в холодильник.

7. Подумайте о новом газовом котле

Некоторые чешские семьи в целях экономии на отоплении устанавливают в своих домах и квартирах газовые котлы. Это универсальные отопительные приборы, которые могут не только обогревать помещение, но и нагревать воду.

8. Установите многокамерные стеклопакеты

Если у вас до сих пор стоят старые деревянные окна, то вы знаете, что через них уходит очень много тепла, а значит и денег. Сменив старые окна на стеклопакеты с двумя или тремя камерами, вы сможете сохранить тепло и сократить расходы.

9. Модернизируйте пороги

Входные двери с недостаточной теплоизоляцией тоже выпускают из дома большое количество тепла. Такая мелочь, как правильный порог с уплотнителем, может здорово помочь в борьбе с продуванием.

10. Не закрывайте шторами радиаторы

Перед зимой лучше укоротите шторы, если они закрывают радиаторы отопления. Батареи не должны перекрываться шторами или мебелью, иначе тепло будет плохо попадать в помещения.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
09 января
17:00
172
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
07 января
16:30
2662
Рынок недвижимости
Чешский девелопер: в следующем году на рынке Чехии появится наименьшее количество квартир в истории. И цены снова вырастут
Assets
06 января
16:03
2062
Рынок недвижимости
Резкий рост арендной платы за квартиры в Чехии остановился, в некоторых регионах цены даже упали
Assets
05 января
14:33
2185
Экономика
Плохая новость для курильщиков: сигареты в Чехии подорожают
Последние новости:
Assets
09 января
18:13
44
Политика
Милош Земан поговорил с президентом Китая: они обсудили взаимоотношения и текущую международную ситуацию
Assets
09 января
17:00
172
Общество
Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?
Assets
09 января
13:46
490
Общество
Дефицит лекарств в Чехии может продлиться еще год
Assets
09 января
12:52
818
Политика
Что творилось на супердебатах в Чехии: как показали себя кандидаты в президенты Павел и Нерудова?
Assets
09 января
12:46
661
Экономика
Эксперт рынка труда в Чехии: три совета, как правильно попросить работодателя увеличить зарплату
Assets
09 января
11:10
363
Экономика
Безработица в Чехии в декабре выросла до 3,7%
Assets
09 января
09:54
720
Экономика
Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Андрея Бабиша: невиновен
Assets
09 января
08:53
397
Политика
На одного кандидата меньше: Иозеф Стршедула не будет участвовать в выборах президента Чехии
Assets
08 января
19:44
2789
Политика
Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана
Assets
08 января
13:44
1666
Политика
Предвыборная модель: Бабиш выиграет первый тур выборов президента в Чехии, опередив Павела и Нерудову


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
иностранцы