5 главных ошибок иностранцев с ВНЖ в Чехии

Даже те иммигранты, которые уже несколько лет живут в Чешской Республике, сталкиваются с проблемами в бюрократических вопросах. Иммиграционный консультант и соавтор YouTube-канала о жизни в Чехии Prague Original Тимур Узбеков составил список из 5 самых распространенных ошибок, которые допускают иностранные граждане с ВНЖ в Чехии.

1. Все еще путают полицию для иностранцев с Министерством внутренних дел

Иностранцы в Чехии по-прежнему путают полицию для иностранцев («цизинка») и Министерство внутренних дел (OAMP). В то время как с 1 января 2011 года заявления на выдачу и продление вида на жительство в Чехии принимает только министерство. Несмотря на то, что с этого момента прошло уже 10 лет, иностранцы и сейчас использую термин «полиция», который прочно вжился в речь.

Казалось бы, что это безобидное заблуждение, но бывают случаи, когда из-за подобной ошибки иностранцы пропускают сроки подачи заявления и лишаются ВНЖ. Например, если человек посылает заявление по почте и на конверте по привычке пишет получателя «полиция для иностранцев». В этом случае письмо не дойдет вовремя по назначению в министерство, так как оно было предназначено для другого административного органа. В результате иностранец получит по заявлению отказ, так как он не прислал документы вовремя. Незнание не освобождает от ответственности, и министерство не рассматривает эту причину как уважительную.

фото Ceskatelevize.cz

2. Не проживают по указанному в заявлении адресу

Многие иностранцы в Чехии считают, что не обязательно жить по тому адресу, который был указан в заявлении. На практике это тоже может стать поводом для отказа в выдаче ВНЖ. Кроме того, иностранные граждане часто покупают подтверждение о проживании, которое предлагают многие агентства и посредники. Это считается нарушением закона. Если министерство будет проводить проверку вашего места жительства и докажет, что вы не проживаете по официальному адресу, заявление могут закрыть на основании § 46a закона № 326/1999Sb, согласно которому иностранцы обязаны иметь гарантированное место жительства и проживать по адресу, указанному в заявлении.

Не забудьте, что ваш арендодатель должен бесплатно выдать вам документ об обеспечении жильем согласно § 107 п. 2 закона №326/1999Sb. У вас может быть другой почтовый адрес, по которому вы будете принимать корреспонденцию, но жить вы обязаны по официальному зарегистрированному адресу. Если вы будете долгое время отсутствовать в Чехии (например, во время летних каникул), укажите почтовый адрес за границей. Для этого не требуется никакое подтверждение.

3. Забывают возвращать просроченные биометрические карты

Согласно закону № 326/199Sb (§103/i) иностранцы должны своевременно возвращение недействительные личные документы (прежде всего, биометрические карты). Не забудьте, что биометрическую карту с истекшим сроком действия нужно вернуть без задержек. На практике административные органы дают иностранцу на возврат карты довольно большой срок – 30 дней. Максимальный штраф за просрочку составит 5000 крон.

Фото Mvcr.cz

4. Не сообщают вовремя о важных изменениях

Если вы сменили адрес проживания или изменили данные в личных документах, об этом нужно вовремя сообщить административным органам. За просрочку тоже можно получить штраф. Так, о смене адреса нужно сообщать в течение 30 дней с момента изменения, если по новому адресу вы собираетесь жить больше, чем 30 дней. Если у вас изменились личные данные в документах либо вы потеряли или повредили биометрическую карту, об этом нужно сообщить до 3 рабочих дней.

Если у вас есть постоянное место жительства, то новый временный адрес регистрировать не нужно, если вы будете проживать там меньше 180 дней. На практике получается, что в этих ситуациях чиновники проявляют толерантность и не штрафуют иностранцев за опоздание в несколько дней. Но все-таки лучше соблюдать установленные сроки.

5. Не знают, для чего нужна промежуточная виза /визовая наклейка (Překlenovací vízum / vízový štítek)



Промежуточная виза, в народе «пршекленовак», нужна для выезда за границу, когда вы ждете рассмотрения вашего заявления. Официально она называется «визовая наклейка».

Визовая наклейка может понадобиться вне территории ЧР — для подтверждения легальности пребывания за пределами Чехии, а также в других институтах (центр занятости, банки и др.). Обычно для подтверждения личности в случае проверки в Чехии достаточно иметь при себе только паспорт или действующую биометрическую карту.

Иностранцам в Чехии лучше носить с собой личные документы всегда, так как полиция для иностранцев не проявляет толерантности к людям без документов. Вам могут задержать для выяснения личности и дать штраф.

Больше информации о визах, переезде и жизни в Чехии на канале Prague Original.