5 ошибок иностранцев, живущих в Чехии: продолжение темы

Тимур Узбеков, бывший сотрудник Центра интеграции иностранцев INBAZE, снова поделился полезными советами, как иностранцам в Чехии не допускать ошибок по незнанию закона.

Фото: David Port, idnes.cz. Очередь в отделение полиции по делам инстранцев в Праге

В продолжении первой статьи вы узнаете, что делать с ВНЖ при подаче на ПМЖ; в каких случаях можно отправить документы по почте, а когда придется прийти лично; можно ли иностранным студентам работать в Чехии и как сменить цель пребывания; какие права на трудоустройство есть у членов семьи, приехавших в ЧР для воссоединения, и у членов семей граждан ЕС.

1) Подать на ПМЖ и вовремя продлить ВНЖ



Многим из вас наверняка известно, что иностранцы имеют право подать на ПМЖ по истечении 5 лет беспрерывного пребывания в ЧР (§ 68 закона о пребывании иностранцев 326/1999). При этом нужно помнить, что сама подача на ПМЖ не освобождает от обязанности продления разрешения на долгосрочное пребывание. Легально вы находитесь в ЧР только пока на его основании, поэтому, если оно истекает, то даже подача на ПМЖ не повод не отправлять заявление на продление ВНЖ.

В некоторых случаях иностранцы ошибочно считают, что достаточно лишь подать заявление на ПМЖ и тем самым ставят под угрозу свое пребывание в Чехии. Поэтому помните: подать на ПМЖ – это ваше законное право, продлить же ВНЖ – ваша законная обязанность.

2) По почте или лично?



Многие иностранцы для собственной уверенности или просто по привычке документы подают лично, тем самым теряя свое время и нервы. Однако заявление на продление разрешения на долговременное пребывание можно послать и почтой. Более того, 18.12.2015 вступили в силу поправки в законе 326/1999 “О пребывании иностранцев”, которые, за несколькими исключениями, позволяют подать заявление и в последний день (или в предыдущий рабочий день, в случае если последний день приходится на выходной или государственный праздник) действия разрешения на долговременное пребывание или долгосрочной визы.

В случае подачи по почте имеет значение дата отправки заказного письма, то есть почтовый штамп. Также по почте можно устранять недостатки дела, то есть дополнять документы, которых не хватает, просить об отсрочке или слать любые другие документы, которые вы считаете нужным прикрепить к делу.



Однако не забывайте, что первый раз подать заявление на разрешение на долговременное пребывание после долгосрочной визы или изменение цели пребывания можно и по почте, но в течение 5 рабочих дней со дня его вручения административному органу вы должны лично явиться в отделение и подтвердить подачу. Иначе заявление будет считаться неподанным, и вы можете просрочить законный срок! Также личное присутствие обязательно при подаче на ПМЖ.



3) Работа во время учебы

Почти все студенты рано или поздно решали вопрос подработки во время учебы. Очень часто попадается противоречивая информация касательно права трудоустройства иностранных студентов. В первую очередь следует помнить, что трудоустройство иностранных граждан регулируется Законом 435/2004, конкретно § 98, где в перечне лиц, которым не требуется оформлять разрешение на работу, под пунктом j) можно прочитать такую формулировку: který se na území ČR soustavně připrаvuje na budoucí povolání (§ 5).

Если более конкретно разобраться в этой формулировке, то это значит беспрерывное прохождение обучения на территории Чехии в очной форме в аккредитованном учебном заведении, то есть средней школе, консерватории, высшей специальной школе, ВУЗе или языковой школе с правом сдачи госэкзамена. Из этого следует, что иностранец, имея статус студента и, соответственно, разрешение на пребывание с этой целью, никак не ограничен в трудоустройстве или, к примеру, может оформить себе предпринимательскую лицензию (živnostenské oprávnění).

Более того, для студентов упрощена процедура оформления лицензии, например, не требуется справка о несудимости из страны гражданства. Прежде всего, следует помнить, что вы обязаны выполнять основную цель пребывания – учиться. В случае если вы, будучи студентом, решили изменить цель пребывания и податься на трудовую карту (zaměstnanecká karta), достаточно просто к пакету документов доложить справку об обучении и отметить пункт в заявлении (žadatel má volný vstup na trh práce dle § 98). В этом случае вам будет выдана так называемая «недуальная трудовая карта» без обязанности прохождения процедуры оформления разрешения на работу по невостребованной вакансии.

4) Разрешение на работу для членов семьи, прибывших с целью воссоединения





С вопросом права трудоустройства сталкиваются и члены семьи, проживающие по воссоединению. И в этом случае нам поможет разъяснить ситуацию § 98 закона 435/2004Sb. Под пунктом l) сказано, что рабочее разрешение не требуется от лиц, проживающих на территории на основании разрешения на долговременное пребывание (povolení k dlouhodobému pobytu) с целью воссоединения семьи с иностранцем, имеющим ПМЖ, разрешения на долговременное пребывание или международной защиты. Из этого следует, что это исключение распространяется на всех иностранцев, имеющих подобный статус.

5) Трудоустройство в ЧР членов семьи граждан ЕС



По этому вопросу дела обстоят еще проще. Здесь нам поможет § 3 абзац 2, 3 закона 435/2004Sb. В нем четко сказано, что на иностранного члена семьи гражданина ЕС или гражданина ЧР распространяются те же права, что и на гражданина ЕС или ЧР. Из этого следует, что разрешение на работу не требуется.

Однако вы можете спросить, а как же случаи, когда мое заявление только на рассмотрении, причем уже долго, и могу ли я работать, не дожидаясь ответа? Здесь следует знать, что сам статус члена семьи, как и право на свободный выход на рынок труда, достаточно доказать, например, справкой о подаче на воссоединение семьи (povoleni k přechodnému pobytu), временной визой ожидания или свидетельством о браке.

Автор: Тимур Узбеков

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