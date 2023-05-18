Банки в Чехии: где открыть самый выгодный счет

Хотите получить 10 000 крон за открытие счета в банке? Или вам больше по душе денежные бонусы за совершенные покупки? В нашем материале вы узнаете о самых выгодных предложениях по открытию счета в чешских банках в 2023 году.

Банки конкурируют за новых клиентов и поэтому регулярно предлагают различные выгоды и бонусы при открытии нового счета. К примеру, самый большой бонус в размере 10 000 крон можно получить за открытие счета в UniCredit Bank при условии активного использования счета, бонус будет выплачиваться постепенно в течение 25 месяцев. Другой пример — Райффайзенбанк, своим новым клиентам он выплачивает бонус 3 000 крон (по 500 крон в месяц в течение полугода).

Райффайзенбанк

CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ или EXKLUZIVNÍ счет

Размер бонуса : 3 000 крон (6 × 500 крон)

Карта : Mastercard

Продолжительность акции : неограниченно

Как получить бонус?

Откройте CHYTRÝ, AKTIVNÍ, PREMIOVÝ или EXKLUZIVNÍ счет в Райффайзенбанке. Расплачивайтесь банковской картой не менее 3 раз в месяц (засчитываются платежи в магазинах и в интернете на любую сумму). Каждый месяц в течение полугода вы будете получать бонус в размере 500 крон. Акция действительна только для новых клиентов.



mBank

Личный счет mKonto

Размер бонуса : 1 000 крон

Карта : Mastercard

Срок действия акции : до 31 декабря 2023 года

Как получить бонус?

Откройте бесплатный текущий счет mKonto или mKonto #navlastnitriko. В анкете напишите телефонный номер вашего знакомого, у кого уже открыт счет в данном банке. Оформите карту при открытии счета, добавьте эту карту в свой телефон или смарт-часы и совершите хотя бы одну покупку с помощью гаджета.



UniCredit Bank

Счет START, OPEN или TOP

Размер бонуса : 10 000 крон

Карта : Visa

Срок действия акции : до 30 июня 2023 года

Как получить бонус?

При регистрации нового счета START, OPEN или TOP клиент получает бонус в размере до 10 000 чешских крон за активное использование счета. Сумма в размере 400 чешских крон выплачивается ежемесячно в течение 25 месяцев. Акция действительна для новых клиентов.

ČSOB

ČSOB Plus Konto

Размер бонуса : 1 000 чешских крон

Карта : Mastercard

Срок действия акции : до 31 августа 2023 года

Как получить бонус?

Когда вы откроете новый счет и войдете в мобильное приложение ČSOB Smart, вы получите первую часть бонуса в размере 500 чешских крон. Вторая часть вознаграждения зарабатывается при совершении хотя бы одного платежа банковской картой в течение 30 дней с момента открытия счета. Акция действительна для новых клиентов.

Česká spořitelna

Все типы счетов

Размер бонуса : неограниченный

Карта : Visa

Продолжительность акции : неограниченно

Как получить бонус?

Все новые и существующие клиенты могут использовать программу скидок Moneyback в своем мобильном банке, которая позволяет сэкономить до нескольких тысяч крон в год. Клиент в мобильном приложении выбирает акции от торговых партнеров банка и ежемесячно получает на свой счет вознаграждение от покупок, которые он совершает с помощью своей карты. В прошлом году более 800 000 клиентов ČS воспользовались Moneyback и получили в среднем 4 000 крон. Акция не ограничена количеством счетов.







Где открыть счет студенту в Чехии

Главное преимущество студенческих счетов заключается в том, что они зачастую обслуживаются без комиссии. Недостатком, который очевиден уже из названия, является то, что в тот момент, когда клиент теряет статус студента, в большинстве случаев он также теряет возможность иметь студенческий счет. По этой причине особенно интересны банки, которые позволяют иметь студенческий счет до достижения определенного возраста. Некоторые банки предлагают автоматический перевод на традиционный счет или различные бонусы, чтобы удержать своих клиентов. Ниже вы найдете сравнение различных банковских счетов для студентов.

1) Банковский счет для студентов Plus konto в банке ČSOB

Этот счет является бесплатным без каких-либо условий, и для его открытия вам не нужно предоставлять документов об обучении. Входящие и исходящие платежи осуществляются бесплатно. Однако снимать бесплатно деньги можно только в банкоматах ČSOB. При открытии счета вы получите бонус 1 000 крон.

2) Студенческий счет G2 в Komerční banka

Этот банковский счет для студентов предназначен для лиц в возрасте от 15 до 30 лет. Если вы хотите открыть его, когда вам уже исполнилось 20 лет, вы должны предоставить документ, подтверждающий ваше обучение, или действующий ISIC. Комиссия за входящие и исходящие платежи не взимается, однако бесплатное снятие средств возможно только в банкоматах KB и Moneta Money Bank. При открытии счета вы получаете бонус в 350 крон.

3) Текущий счет в Equa bank (подходит для студентов)

Открыть данный счет можно по достижении 15-летнего возраста. Он является бесплатным, без комиссии за платежи и снятие средств в банкоматах. Внести или снять средства со счета можно только в банкоматах Equa banka.

4) Счет mKonto #navlastnitriko в mBank

Этот банковский счет предназначен для возрастной группы от 15 до 18 лет. По своим функциям он соответствует стандартным счетам банка. Однако он предлагает только три бесплатных снятия денег в банкоматах в Чешской Республике или за рубежом в месяц.

5) Счет ACTIVE для студентов в Райффайзенбанке

Этот банковский счет для студентов и подростков полностью бесплатен до 19 лет, с 19 до 26 лет необходимо предъявить справку об обучении или действующий ISIC. На этом счете можно хранить до 19 валют, поэтому он идеально подходит тем, кто часто путешествует. Он также предлагает неограниченное количество снятий в банкоматах по всему миру, а все входящие и исходящие платежи осуществляются бесплатно.

6) Бесплатный молодежный счет в Air Bank

Преимущество этого счета в том, что его может открыть любой человек, достигший 15-летнего возраста. Он обслуживается бесплатно без каких-либо условий и имеет бесплатные входящие и исходящие платежи. Однако бесплатное снятие и внесение средств возможно только в банкоматах Air Bank.

7) Студенческий счет в Česká spořitelna

Открытие студенческого счета в банке Česká spořitelna возможно с 18-летнего возраста. При его открытии нет необходимости предъявлять никакие документы об обучении. Ведение счета, как и пополнение и снятие средств со счета, бесплатное. Выгоды: возможность открыть дополнительный валютный счет, участие в скидочной программе Moneyback.



Примечание: в материале указаны данные, актуальные на июнь 2023 года.

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