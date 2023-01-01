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ТЕСТ: 6 классов чешского общества. Узнайте, к какому принадлежите вы

ТЕСТ: 6 классов чешского общества. Узнайте, к какому принадлежите вы

Партнер рубрики:
Александра Кириченко
12 апреля
15:34
8230
Одно из социологических исследований в Чехии принесло любопытные результаты: в чешском обществе обнаружено целых шесть социальных классов, различающихся материальным положением, структурой доходов, статусом в обществе и личными навыками своих представителей.

ТЕСТ: 6 классов чешского общества. Узнайте, к какому принадлежите вы

О проекте

Исследование организовало Чешское радио в сотрудничестве с несколькими социологами. Опрос граждан по всей стране проводился в июне силами агентств MEDIAN a STEM/MARK. В нем приняли участие 4039 жителей 1300 населенных пунктов. Респонденты рассказали о своем экономическом капитале (собственность плюс доходы), социальном (объем социальных сетей и их престижность), а также культурном и человеческом капитале (к последнему относится знание языков и информационных технологий).

Авторы проекта вдохновлялись исследованием Great British Class Survey, проведенным в Великобритании телерадиокомпанией BBC.

Интересно узнать, к какому классу отнесли бы вас?

Рассчитать свою принадлежность к какому-либо из шести указанных классов можно онлайн, анонимно ответив на 26 вопросов. Тест на чешском языке.

Разделение на классы

Всего классов оказалось шесть. Исследователи выявили два подвида высшего среднего класса. К первому, так называемому обеспеченному среднему классу (zajištěná střední třída), относятся 22% жителей страны. Их характеризует прежде всего высокий уровень благосостояния. Чаще всего это врачи, юристы, другие специалисты, руководители. Второй класс, начинающий космополитичный (nastupující kosmopolitní třída), хорошо зарабатывает интеллектуальным трудом, но пока не накопил достаточно имущества. У него лучше развиты социальные контакты и больше культурный капитал. Характерная черта этой части общества, включающей 12% чехов,— знание иностранных языков и современных технологий. Прежде всего это молодые люди, представители IT и технических специальностей, жители крупных городов. Часто они снимают жилье или выплачивают ипотеку.

К низшей части среднего класса отнесены три группы — традиционный рабочий класс (tradiční pracující třída, 14%), представители которого достаточно зарабатывают квалифицированным ручным трудом, но не могут похвастаться большим культурным капиталом и развитыми социальными связями, класс находящихся под угрозой (ohrožená třída, 22%) — люди без значительных накоплений, с небольшими зарплатами и часто с маленькими детьми, рискующие оказаться в беде при потере работы или распаде семьи, и класс локальных связей (třída místních vazeb, 12%), представители которого мало зарабатывают, живут за счет своего имущества и крепких связей в близком окружении. В основном он встречается в деревнях.

Наконец, 18% всех представителей чешского общества относятся к так называемому страдающему классу (strádající třída), который испытывает дефицит всех упомянутых видов капитала. Часто это люди с низким уровнем образования, жители крупных городов, не считая Праги, не имеющие ресурсов для улучшения жизненных условий. В этой группе достаточно много пенсионеров, прежде всего пожилых женщин.

Место жительства имеет значение

Социологи признали, что распределение респондентов по классам сильно зависело от региона, где проводилось исследование. Если в Праге 56% опрошенных относятся к двум высшим классам, то в Устецком крае почти треть жителей представляют класс, находящийся под угрозой, а треть — страдающий. Также к менее благополучным классам чаще относятся женщины, чем мужчины, и пожилые люди.

Принадлежность к классу и убеждения

Авторы проекта утверждают, что по принадлежности к определенному классу можно предсказать позицию людей по ряду вопросов. В то же время, как признал директор Института эмпирических исследований STEM Мартин Бухтик, некоторые убеждения объединяют чехов независимо от их социального и материального положения. Например, во всех классах, кроме космополитичного, к мигрантам относятся негативно или скорее негативно. Также для чешского общества характерен низкий уровень доверия. Особенно мало жители страны доверяют политикам, при этом судам и полиции хотя бы ограниченно доверяют все классы. 

Источник: irozhlas.cz

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