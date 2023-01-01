Как и где найти врача в Чехии: запись на прием

Список полезных ссылок, где можно найти своего чешского врача.

Обратиться в свою страховую компанию

За оказание медицинской помощи по закону отвечает медицинская страховая компания, в которой вы зарегистрированы. Поэтому первый шаг, если вы знаете чешский язык, — обратиться в свою страховую компанию (для иностранцев, которые приобретали/получили страховку недавно, это PVZP).

Если у вас государственная страховка VZP

Сообщите оператору по телефону (для VZP это номер 952 222 222 в рабочие дни до 18:00), что не можете найти врача (терапевта, стоматолога и т. д.) в том месте, где живете. Перед звонком подготовьте свои идентификационные данные для подтверждения личности (например, номер страховки, загранпаспорт и т. д.).

Если вы покупали страховку раньше, еще до выхода закона об обязательном страховании в VZP, обратитесь на горячую линию своей компании.

Самостоятельно посмотрите список врачей свой страховой

Врача в выбранном населенном пункте можно найти через список поставщиков медицинских услуг в некоторых страховых компаниях. Например, такие списки висят на сайте VZP:

– поиск по карте всех врачей VZP;

– список стоматологической хирургии;

– врачи-гинекологи (амбулаторно).

Важно! Если вы обратились в страховую компанию и она вам не помогла, есть возможность подать жалобу по специальной форме Минздрава.

Если вы покупали коммерческую комплексную страховку PVZP

Тогда все еще проще! Помочь вам найти врача может страховой агент, через которого вы покупали комплексную страховку для иностранцев — PVZP. Советуем еще до покупки страховки уточнить у агента, предоставляет ли он такую услугу и сколько это стоит.

Например, наш экспер по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова кроме консультации по выбору и покупке страховки бесплатно предлагает такие услуги:

– звонок в ассистенцию PVZP от вашего имени для поиска врача;

– заполнение вместе бланка на возврат средств, потраченных на рецептурные лекарства;

– ускорение срочного приема к врачу (прием бесплатно, доплата только за ускорение записи).

Если не хотите никуда звонить, а хотите сразу пойти к врачу

Это возможно, но несет риск переплаты, особенно если вы клиент коммерческой страховой.

Только в случае, если вы запишетесь к рекомендованному ассистенцией врачу, вы получите максимальную стоимость возмещения или бесплатный прием. Если выбрать врача самостоятельно, может оказаться, что по внутренним правилам страховая компенсирует вам минимальную сумму за визит. Например, вы сходили к выбранному стоматологу, заплатили за осмотр 2 000 крон, и по правилам страховой получили назад всего 300 крон. Именно поэтому к такому способу советуют прибегать крайне редко.

Однако у вас особая ситуация и звонить в ассистенцию либо обратиться к страховому агенту вы не можете/не хотите, что делать?

Действовать самостоятельно: зайти в Национальный реестр поставщиков медицинских услуг и указать населенный пункт, а также какого врача вы ищете (например, терапевта, стоматолога и т. д.).

Полезные ссылки по поиску врача:

– Лікарське консультування для біженців з України — бесплатно консультируют беженцев после подачи заявки на сайте.

– Nzip.cz — карта для поиска медицинских заведений, черпает информацию из Национального реестра, но проще и удобнее.

– Список зубных врачей в Чехии — достаточно отметить свою страховую компанию и написать город.

– Зубная «неотложка» в Чехии

Может ли медицинское учреждение отказать пациенту?

Ни одно медицинское учреждение не должно отказать вам без причины. Однако возможны ситуации, когда, например, нет свободных мест. Кроме того, это может произойти по эксплуатационным причинам, если в медицинском учреждении не хватает квалифицированного персонала или нет необходимого оборудования.

Отказ может быть и в том случае, если вы являетесь застрахованным лицом определенной медицинской страховой компании, у которой нет договора с выбранным врачом или медицинским учреждением.

Источники: vzp.cz, mzcr.cz, mansurova.cz

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