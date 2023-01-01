«Не всегда низкая зарплата — вина самого работника». Объясняет чешский социолог

Cоциолог Люси Трлифайова, считает, что 40% процентов людей зарабатывают недостаточно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни. В Чехии нормой является низкая заработная плата, из-за которой иногда нельзя поехать в недельный отпуск даже по родной стране, не говоря уже о поездке в экзотические страны. Чехи на свою зарплату могут купить меньше по сравнению с гражданами других стран Евросоюза. Здесь стало само собой разумеющимся, что многие люди живут с низкими доходами в относительно нестабильной ситуации или в хроническом чувстве незащищенности, в которой даже у человека с высшим образованием могут возникнуть проблемы с оплатой аренды жилья в конце месяца или стоматологической помощи.

Должно быть достаточно денег, чтобы обеспечить себе жилье, покрыть расходы на еду и одежду, а также иметь деньги на отдых, занятия для детей и сбережения.

Это должна сумма, позволяющая взрослому человеку один или два раза в месяц сходить на культурное или общественное мероприятие, например, в кино, на концерт, экскурсию или посидеть в ресторане, заниматься спортом два-три часа в месяц, а также возможность накопить на отдых в Чехии. Для одного ребенка это дополнительно занятия в одном кружке, одна неделя летнего лагеря в год и два раза в течение трех лет поездка на школьную экскурсию или занятие на лыжах.

Когда мы говорим о бедности, мы склонны представлять себе людей, у которых нет таких элементарных вещей, как еда и жилье. Тем не менее, в Чешской Республике есть большая группа людей, которым, несмотря на то, что они работают, очень трудно покрыть расходы, которые наше общество воспринимает как стандарт, такие как отпуск или расходы на стоматолога. Хотя они стараются изо всех сил, им трудно покрыть свои расходы. Это может вызвать чувство разочарования и несправедливости.

Кроме того, эта группа людей, составляющая около 30-40% общества, сейчас очень уязвима перед ростом цен. Это семьи, которым приходится изо всех сил стараться, чтобы оплатить обычные вещи и брать кредит, если их стиральная машина ломается. Но в ситуации, когда цены, и особенно цены на энергоносители, растут, они очень уязвимы, поскольку что им уже некуда экономить дальше.

О адресной государственной помощи и советах политиков «больше экономить»

Дать дополнительные две тысячи человеку, который живет от зарплаты до зарплаты, совсем не то же самое, что человеку, который зарабатывает пятьдесят тысяч. Одна и та же сумма может иметь более решающее значение для человека с низким доходом.

А эта риторика политиков про «умеренность», которая затрагивает более бедные группы, приводит к ощущению разочарования и несправедливости. Эти люди могут затем задаться вопросом, почему мы, у которых раньше было мало, должны экономить, когда люди с более высокими доходами это делать не обязаны.

Зависит ли зарплата от квалификации

Необязательно, хотя работники с низкой квалификацией более вероятно получают низкую заработную плату. Также более низкую заработную плату получают и женщины. Важно еще говорить о низких зарплатах социальных работников, работниках университетов или даже театральных деятелей.

Главным фактором является то, что чешская экономика построена на низкой заработной плате. Если сравнивать с Германией, то здесь оплата за ту же работу значительно ниже.

Это уже давно воспринимается как данность. Была распространена идея, что человек сам виноват в том, что получает низкую заработную плату, потому что это его ответственность. Он должен больше стараться, ему нужно больше работать. Притом, что Чехия — одна из стран, где работают больше всего часов.

Низкая зарплата считается личной проблемой человека. Про тех же социальных работников говорят, что они должны радоваться, что занимаются любимым делом. Особенно сейчас, в условиях инфляции или длительного роста цен на жилье, видно, что это не просто индивидуальная проблема, а проблема общества.

В нашем обществе существует представление о том, что работающий человек должен зарабатывать хоть какую-то норму, а когда этого не происходит, возникает чувство разочарования. Это добавляет антисистемности политическим партиям, снижает доверие к демократии и государству и, наоборот, усиливает ощущение, что я живу в системе, где, даже если я пытаюсь, все равно не добиваюсь того что воспринимается как достойный минимум.

Минимальная заработная плата в Чехии является одной из самых низких в Европейском Союзе в абсолютном выражении и покупательной способности. Сегодняшнее общество не гарантирует, что каждый работающий может обеспечить свои основные потребности и покрыть расходы на жилье, питание и одежду.

В долгосрочной перспективе необходимо искать решения, связанные с общей структурой чешской экономики. Но минимальную заработную плату нужно повышать уже сегодня. То же самое касается и не подлежащей конфискации суммы в случаях взыскания из-за неплатежеспособности.

Рынок должен формироваться сам, без вмешательства извне?

Это наивно, как неоднократно показывали исследования. Даже такие организации, как Международный валютный фонд, давно выступавшие за либерализацию рынка, признали, что без таких инструментов, как минимальная заработная плата, экономический рост не ведет к процветанию общества. Наоборот, это может способствовать углублению неравенства, накоплению богатства отдельных людей и связанной с этим социальной напряженности, разочарования и поляризации. Аргумент о том, что рынок сам решит эту проблему, постепенно устаревает в международных дебатах, и я надеюсь, что и в Чешской Республике он тоже скоро уйдёт.



Источник: zpravy.aktualne.cz

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