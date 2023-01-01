«Источник колоссальных неприятностей для Чехии». Уязвимая группа населения, о которой никто не говорит

Высокая инфляция и стагнация заработной платы пугают практически всех жителей Чехии. Но одна группа более уязвима, чем другие. И именно она может стать источником колоссальных неприятностей.

Экономика Чехии находится в неудовлетворительном состоянии. Высокая инфляция обесценивает заработную плату и сбережения. Цены на энергию и топливо делают практически все остальное более дорогим. В то же время во многих отраслях начинает сказываться необходимость повышения заработной платы; мы видим компании, которые столкнулись с проблемой неспособности предложить своим сотрудникам обещанную прибавку к зарплате. Времена неопределенные, и кризис стучится в дверь. При разговоре об уязвимых группах в связи с этой ситуацией, скорее всего, на ум приходят пенсионеры, матери-одиночки или безработные. Но настоящая проблема может исходить из иного источника. Существует уязвимая группа, о которой не говорят, но которая потенциально может вызвать в чешском обществе гораздо большие волнения, чем те, о которых постоянно напоминают и СМИ, и политики. Во-первых, потому, что мы мало о ней знаем, а во-вторых, потому, что, в отличие от других, она способна к относительно агрессивному социальному действию.

Квалифицированные сотрудники

Они работают в основном на заводах, фабриках, в крупных и мелких компаниях. Это люди со средним образованием; они трудоустроены производственными или логистическими операторами, но их работа требует знаний и навыков, так как они часто работают со сложным оборудованием и машинами. Поскольку они все больше нужны современным компаниям и их нелегко заменить из-за квалификации, это люди, чья заработная плата резко выросла в последние годы, особенно до ковида. В результате они смогли позволить себе роскошь, недоступную им в предыдущий период. Но за роскошь нельзя расплатиться сразу, а рост доходов не мотивирует откладывать деньги, поэтому они оказались в долгах. Потребительские кредиты, лизинг и ипотека были путем к недоступным продуктам, услугам, отдыху, новым автомобилям и, конечно же, к собственному дому. Аппетит приходит во время еды, а в нашем случае и уровень долга, который они могли погасить до пандемии за счет постоянно растущей зарплаты, а во время пандемии — за счет радикального снижения потребления. Но теперь эти люди попадают в ловушку. Затраты, будь то энергия или ежедневные расходы, растут. Однако за аренду и ипотеку все еще нужно платить, а по ипотеке, оформленной до коронавирусного кризиса, фиксация заканчивается. На практике это означает неизбежное и существенное удорожание. Результатом становится еще большее финансовое давление, поэтому люди, которые до недавнего времени были «богаты» благодаря навыкам и тому, что их трудно заменить, становятся «бедными». Они могут попасть в ловушку своих обязательств, экономия вызовет у них значительный дискомфорт, и риск потерять жилье станет невыносимым бременем. В некотором смысле эта группа более подвержена риску, чем пенсионеры, чьи пенсии регулярно индексируются, и даже чем самые бедные жители, у которых всегда очень мало сбережений. В то же время усилия по выборочной социальной помощи проходят мимо этой группы.

Социальная проблема

Традиционные уязвимые группы могут политически заявить о себе только во время выборов, выбрав из предложенных кандидатов того, кто обещает им больше и понятными словами. Квалифицированные сотрудники имеют в своем распоряжении гораздо более широкий спектр возможностей. Они могут протестовать, могут давить как на работодателей, так и на политическую сферу, на правительство, а значит, и на госуправление. Если они не чувствуют личной угрозы, они уважают правила системы. Но в тот момент, когда они почувствуют разрушительный риск для своих основных потребностей или даже для основных потребностей своих близких, особенно детей (многие из них учатся в частных школах), они могут перестать соблюдать правила, потому что собственные потребности им ближе. Это означает, что они могут поддерживать экстремистов с периферии политической сцены или радикальную часть профсоюзов. Они могут требовать смены власти вне стандартного избирательного цикла (если вам кажется, что это преувеличение, то в Чехии есть большой опыт проведения досрочных выборов), а могут поддерживать радикальные, несистемные решения, когда их кто-то предлагает. Чехия, как и другие страны Центральной Европы, имеет относительно небольшую группу бедных, а также небольшую экономическую элиту, но крупный центр социального ядра. Именно там находятся квалифицированные люди, которые теперь оказались в группе риска.

Для политиков это означает только одно: они должны начать обращать на них внимание и воспринимать их не как группу, которая будет нести издержки ухудшения социальной ситуации, а как тех, кого необходимо защищать — во имя системной стабильности. Потому что в противном случае не пенсионеры или матери-одиночки, а именно они, работающие люди с семьями и детьми, могут спровоцировать изменения, о которых мы все в конце концов пожалеем.

Источник: prazska.drbna.cz

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