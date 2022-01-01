«Источник колоссальных неприятностей для Чехии». Уязвимая группа населения в Чехии, о которой никто не говорит

Высокая инфляция и стагнация заработной платы пугают практически всех жителей Чехии. Но одна группа более уязвима, чем другие. И именно она может стать источником колоссальных неприятностей…

Наша экономика находится в неудовлетворительном состоянии. Высокая инфляция обесценивает заработную плату и сбережения. Высокие цены на энергию и топливо делают практически все остальное более дорогим. В то же время во многих отраслях начинает сказываться необходимость повышения заработной платы; мы видим компании, которые сейчас столкнулись с проблемой неспособности предложить своим сотрудникам обещанную прибавку к зарплате. Времена неопределенные, и кризис стучится в дверь. Говоря об «уязвимых группах» в связи с этой неприятной ситуацией, первое, что, скорее всего, приходит на ум, это пенсионеры, матери-одиночки или безработные. Но настоящая проблема может исходить из другого места. Существует «уязвимая группа», о которой не говорят, но которая потенциально может вызвать волнения в чешском обществе гораздо большие, чем те, о которых с такой активностью говорят и СМИ, и политики. Во-первых, тем, что мы мало о ней знаем, а во-вторых, тем, что, в отличие от других, она способна к относительно агрессивному социальному действию.

Квалифицированные сотрудники

Они работают, в основном, на заводах, фабриках, крупных и мелких компаниях. Это люди со средним образованием; они работают производственными или логистическими операторами, но их работа требует знаний и навыков, так как они часто работают со сложным оборудованием и машинами. Поскольку они все больше нужны современным компаниям и их нелегко заменить из-за их квалификации, это люди, чья заработная плата резко выросла в последние годы, особенно до Covid. В результате они смогли позволить себе роскошь, недоступную им в предыдущий период. Но за роскошь нельзя расплатиться сразу, а рост доходов не мотивирует откладывать деньги, поэтому они в долгах. Потребительские кредиты, лизинг и ипотека были путем к недоступным продуктам, услугам, отдыху, новым автомобилям и, конечно же, к собственному дому. Аппетит приходит во время еды, а в нашем случае и уровень долга, который они еще могли погасить до пандемии за счет постоянно растущей зарплаты, а во время пандемии — за счет радикального снижения потребления. Но теперь эти люди попадают в ловушку. Затраты, будь то энергия или ежедневные расходы, растут. Однако за аренду и ипотеку все еще нужно платить, и особенно по ипотеке, оформленной до коронакризиса, фиксация также заканчивается. На практике это означает неизбежное и существенное удорожание. Результатом является еще большее финансовое давление, поэтому люди, которые до недавнего времени были «богаты» благодаря навыкам и тому, что их трудно заменить, и чьи зарплаты все еще относительно велики, становятся «бедными». Они могут попасть в ловушку своих обязательств, экономия вызовет у них значительный дискомфорт и, в частности, риск потерять жилье станет невыносимым бременем. В некотором смысле эта группа более подвержена риску, чем пенсионеры, чьи пенсии регулярно и частично валоризируются, даже чем самые бедные жители, у которых, как всегда, очень мало сбережений. В то же время усилия по выборочной социальной помощи проходят мимо этой группы.

Социальная проблема

Традиционные уязвимые группы могут политически заявить о себе практически только на выборах, выбрав из предложенных кандидатов того, кто обещает им больше и понятными словами. Квалифицированные сотрудники имеют в своем распоряжении гораздо более широкий спектр возможностей. Они могут протестовать, могут давить как на работодателей, так и на политическую сферу, на правительство, а значит и на госуправление. Если они не чувствуют личной угрозы, они уважают правила системы. Но в тот момент, когда они почувствуют разрушительный риск для своих основных потребностей (если существует риск более широкого краха этих ипотечных кредитов) или даже для основных потребностей своих семей, особенно детей (многие из них учатся в частных школах), они могут перестать соблюдать правила, потому что собственные потребности им естественно ближе. Это означает, что они могут поддерживать экстремистов с периферии политической сцены или, возможно, радикальную часть профсоюзов. Они могут требовать смены власти вне стандартного избирательного цикла (если вам кажется, что это преувеличение, то в Чехии есть большой опыт проведения досрочных выборов), а могут поддерживать радикальные, несистемные решения, когда их кто-то предлагает. Чехия, как и другие страны Центральной Европы, имеет относительно небольшую группу бедных, а также небольшую экономическую элиту, но крупный центр социального «ядра». Именно там находятся квалифицированные люди, которые, теперь, возможно, в опасности. Для политиков это означает только одно: они должны начать обращать на них внимание и воспринимать их не как группу, которая будет нести издержки ухудшения социальной ситуации, но и которую будут защищать — во имя системной стабильности. Потому что в противном случае это будут не пенсионеры или одинокие женщины, а именно они, работающие люди с семьями и детьми, которые потенциально могут спровоцировать изменения, о которых мы все могли бы в конце концов пожалеть.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день