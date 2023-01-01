В Чехии орудуют интернет-мошенники

07 марта
13:48
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Рассмотрим самые популярные виды мошенничества в Интернете.
О чем расскажем вам в видео:
— интернет-сделки: развод от «покупателя» или «продавца» на известных интернет-маркетах;
— создание сайтов-клонов банковских и других структур;
— смс-сообщения или письма якобы от Česká pošta;
— поддельные повестки и фонды для сбора средств.
Вы узнаете, по каким приметам распознать уловки мошенников и как не стать жертвой. Берегите себя!
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