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В Чехии орудуют интернет-мошенники

В Чехии орудуют интернет-мошенники

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
07 марта
13:48
6652
Рассмотрим самые популярные виды мошенничества в Интернете.

В Чехии орудуют интернет-мошенники

О чем расскажем вам в видео:

— интернет-сделки: развод от «покупателя» или «продавца» на известных интернет-маркетах;

— создание сайтов-клонов банковских и других структур;

— смс-сообщения или письма якобы от Česká pošta;

— поддельные повестки и фонды для сбора средств.

Вы узнаете, по каким приметам распознать уловки мошенников и как не стать жертвой. Берегите себя!

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