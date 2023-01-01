В Чехии орудуют интернет-мошенники

Рассмотрим самые популярные виды мошенничества в Интернете.

О чем расскажем вам в видео:

— интернет-сделки: развод от «покупателя» или «продавца» на известных интернет-маркетах;

— создание сайтов-клонов банковских и других структур;

— смс-сообщения или письма якобы от Česká pošta;

— поддельные повестки и фонды для сбора средств.

Вы узнаете, по каким приметам распознать уловки мошенников и как не стать жертвой. Берегите себя!

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видеоформате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день