Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Чешская потребительская организация dTest рассказала, как сэкономить на электроэнергии

Чешская потребительская организация dTest рассказала, как сэкономить на электроэнергии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 сентября
11:05
2752
Сейчас многие задумываются, что можно сделать для снижения энергопотребления не только дома, но и, например, на даче или в офисе. Это принесет не только экономию средств (или, скорее, предотвращение переплаты), но и приятное ощущение, что благодаря своей деятельности вы помогаете окружающей среде. Скептики будут утверждать, что это капля в море, но заметьте, что усилия по снижению энергопотребления также поддерживаются Европейским союзом и чешским государством в виде дотаций. Так что же делать, если вы хотите экономить энергию?

Чешская потребительская организация dTest рассказала, как сэкономить на электроэнергии

Инвестировать в энергоэффективность

Речь идет о мерах, за счет которых вы будете расходовать меньше энергии: от утепления дома при ремонте до покупки более экономичных приборов. 

 

Экономить энергию

Свою роль сыграют и правильные привычки. Вы можете, например, приучить себя накрывать посуду крышкой, когда готовите на плите, нагревать ровно столько воды, сколько нужно для готовки или заваривания чая, стирать при более низких температурах, полностью заполнять посудомоечную и стиральную машины перед тем, как их включать, или отказаться от горячей ванны.

 

Меры от ЕС

Вы не сможете найти некоторые виды техники в самой экономичной категории А, так как законодательные требования для присвоения такой оценки стали намного строже. В перспективе такую категорию будут присваивать только новым, более энергоэффективным моделям. Кроме того, из шкалы букв A-G исчезли плюсы, которые сбивали потребителей с толку.

Потребители также стали выдвигать требования к ремонтопригодности приборов. Многие помнят, что раньше бытовая техника так быстро не ломалась. Возможно, свою роль играет ностальгия, но многие потребители убеждены, что сегодня производятся вещи, ремонт которых обходится дороже, чем покупка новых. dTest не обнаружил при тестировании так называемых «специальных поломок», которые преднамеренно закладывают производители, но иногда случается, что продукт состоит из некачественных компонентов и ломается сразу после истечения гарантии.

 

Субсидии для домохозяйств в Чехии, чтобы снизить потребление

Обязательства перед Европейским союзом по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников энергии приводят к тому, что Чехия пытается поддерживать покупку более «зеленых» домов, а также мотивировать жильцов проводить реконструкции, которые сделают здания более экономичными.

Делают это посредством различных субсидий. Самая распространенная — субсидия на замену котельного оборудования. В рамках программы Nová zelená úsporám можно хотя бы частично профинансировать утепление дома и покупку солнечных батарей.

Также  сэкономить энергию поможет субсидия на покупку жалюзи или оформление так называемой зеленой крыши. Некоторые субсидии поддерживают озеленение вокруг многоквартирных домов, консалтинг и разработку проектов по энергосбережению. Поэтому стоит выяснить, какие программы субсидий актуальны для вас.

В этом году к списку добавилась поддержка электромобильности, то есть вклад в создание зарядных станций для электромобилей. Субсидии можно оформить и для дачи. Это не всегда возможно, но проверить, как обстоят дела с конкретным домом и местными условиями (готовностью муниципалитета), безусловно, стоит.

Проект STEP

Международный проект STEP, в котором dTest участвует вместе с другими потребительскими организациями из стран — членов Европейского союза, также направлен на снижение энергопотребления. Помимо прочего, в рамках проекта потребители, страдающие энергетической бедностью или подверженные ее риску, могут получить рекомендации. Вы можете узнать больше о проекте на www.stepenergy.eu и www.dtest.cz/step.

 

dTest – крупнейшая чешская потребительская организация, которая работает в ЧР с 1992 года и издает потребительский журнал dTest, на страницах которого публикует результаты независимых тестов продуктов и другую полезную информацию для потребителей. dTest входит в международную организацию International Consumer Research and Testing (ICRT) и европейскую потребительскую организацию BEUC.

Телефон консультационной линии dTest  299 149 009 работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с юристами на разные потребительские темы: по стоимости обычного тарифа. 

 

Источник: dtest.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
20 сентября
14:22
6751
Жизнь
Финансовый вопрос к читателям: Закрытие банковских счетов в Чехии
Assets
07 сентября
16:57
803
Общество
Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии
Assets
07 сентября
15:51
3694
Экономика
Более миллиона чехов живёт на грани нищеты. Одна пятая из них не может себе позволить предметы первой необходимости
Assets
02 сентября
08:42
1004
Общество
Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны
Последние новости:
Assets
24 сентября
17:10
286
Общество
На электричке в центр Праги? Метро S могут ввести в эксплуатацию в 2050 году
Assets
24 сентября
10:33
730
Политика
«Я хочу ответить на это», или Как Бабиш доминировал в предвыборных дебатах
Assets
24 сентября
09:55
990
Экономика
Минздрав Чехии предлагает снизить минимальную температуру в рабочих помещениях
Assets
23 сентября
19:31
1412
Политика
Активистка бросила штрудель в лицо Окамуре. В дело вмешалась полиция
Assets
23 сентября
17:05
749
Общество
Фиктивные пособия? Киберпреступники в Чехии охотятся на самую незащищенную группу населения
Assets
23 сентября
16:30
871
Политика
ВЫБОРЫ-2022: В Чехии открылись избирательные участки. Голосовать можно сегодня и в субботу
Assets
23 сентября
13:25
2686
Общество
Результаты опроса: Должна ли Чехия выдавать визы россиянам, спасающимся от мобилизации?
Assets
23 сентября
12:49
847
Общество
Собаки напали на женщину в жилом комплексе в Ческе-Будеевице
Assets
23 сентября
11:20
435
Спорт
Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли: «Ожидаем, что российские игроки НХЛ поедут в Европу»
Assets
23 сентября
10:55
572
Общество
НАГЛЯДНО: «Требуем ужесточить наказание за сексуальное насилие». Марш направился к Министерству юстиции Чехии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы