Чешская потребительская организация dTest рассказала, как сэкономить на электроэнергии

Сейчас многие задумываются, что можно сделать для снижения энергопотребления не только дома, но и, например, на даче или в офисе. Это принесет не только экономию средств (или, скорее, предотвращение переплаты), но и приятное ощущение, что благодаря своей деятельности вы помогаете окружающей среде. Скептики будут утверждать, что это капля в море, но заметьте, что усилия по снижению энергопотребления также поддерживаются Европейским союзом и чешским государством в виде дотаций. Так что же делать, если вы хотите экономить энергию?

Инвестировать в энергоэффективность

Речь идет о мерах, за счет которых вы будете расходовать меньше энергии: от утепления дома при ремонте до покупки более экономичных приборов.

Экономить энергию

Свою роль сыграют и правильные привычки. Вы можете, например, приучить себя накрывать посуду крышкой, когда готовите на плите, нагревать ровно столько воды, сколько нужно для готовки или заваривания чая, стирать при более низких температурах, полностью заполнять посудомоечную и стиральную машины перед тем, как их включать, или отказаться от горячей ванны.

Меры от ЕС

Вы не сможете найти некоторые виды техники в самой экономичной категории А, так как законодательные требования для присвоения такой оценки стали намного строже. В перспективе такую категорию будут присваивать только новым, более энергоэффективным моделям. Кроме того, из шкалы букв A-G исчезли плюсы, которые сбивали потребителей с толку.

Потребители также стали выдвигать требования к ремонтопригодности приборов. Многие помнят, что раньше бытовая техника так быстро не ломалась. Возможно, свою роль играет ностальгия, но многие потребители убеждены, что сегодня производятся вещи, ремонт которых обходится дороже, чем покупка новых. dTest не обнаружил при тестировании так называемых «специальных поломок», которые преднамеренно закладывают производители, но иногда случается, что продукт состоит из некачественных компонентов и ломается сразу после истечения гарантии.

Субсидии для домохозяйств в Чехии, чтобы снизить потребление

Обязательства перед Европейским союзом по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению доли возобновляемых источников энергии приводят к тому, что Чехия пытается поддерживать покупку более «зеленых» домов, а также мотивировать жильцов проводить реконструкции, которые сделают здания более экономичными.

Делают это посредством различных субсидий. Самая распространенная — субсидия на замену котельного оборудования. В рамках программы Nová zelená úsporám можно хотя бы частично профинансировать утепление дома и покупку солнечных батарей.

Также сэкономить энергию поможет субсидия на покупку жалюзи или оформление так называемой зеленой крыши. Некоторые субсидии поддерживают озеленение вокруг многоквартирных домов, консалтинг и разработку проектов по энергосбережению. Поэтому стоит выяснить, какие программы субсидий актуальны для вас.

В этом году к списку добавилась поддержка электромобильности, то есть вклад в создание зарядных станций для электромобилей. Субсидии можно оформить и для дачи. Это не всегда возможно, но проверить, как обстоят дела с конкретным домом и местными условиями (готовностью муниципалитета), безусловно, стоит.

Проект STEP

Международный проект STEP, в котором dTest участвует вместе с другими потребительскими организациями из стран — членов Европейского союза, также направлен на снижение энергопотребления. Помимо прочего, в рамках проекта потребители, страдающие энергетической бедностью или подверженные ее риску, могут получить рекомендации. Вы можете узнать больше о проекте на www.stepenergy.eu и www.dtest.cz/step.

dTest – крупнейшая чешская потребительская организация, которая работает в ЧР с 1992 года и издает потребительский журнал dTest, на страницах которого публикует результаты независимых тестов продуктов и другую полезную информацию для потребителей. dTest входит в международную организацию International Consumer Research and Testing (ICRT) и европейскую потребительскую организацию BEUC.

Телефон консультационной линии dTest 299 149 009 работает каждый день с 9 до 17 часов. По этому номеру можно консультироваться с юристами на разные потребительские темы: по стоимости обычного тарифа.

Источник: dtest.cz

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