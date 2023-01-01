4 способа, как перевозить собаку и не получить штраф в Чехии

Пес – лучший друг человека, а часто еще и увлеченный попутчик! Однако при неправильной транспортировке вы подвергаете опасности не только его жизнь, но и свою. Читайте несколько советов, как безопасно перевозить четвероногого питомца.

Как только люди не перевозят собак! Кто-то в багажнике, у кого-то пес сидит на заднем сиденье, высунув морду из окна, а кто-то — что самое опасное — садится за руль и кладет собаку на колени. Все эти способы транспортировки совершенно неверны и напрямую угрожают жизни не только вашего питомца, но и вашей.

Чешская полиция может выписать штраф до 2000 крон на месте или взыскать от 1500 до 25 000 крон в административном порядке, если заметит неправильную транспортировку собаки во время контроля дорожного движения.

В первую очередь следует учитывать, что свободно передвигающаяся по салону собака отвлекает водителя от происходящего на дороге и вокруг автомобиля. Это может вызвать кризисную ситуацию. И, в то время как вы надежно пристегнуты, свободно «гуляющая» по салону собака не сможет вовремя отреагировать на неожиданное изменение направления и скорости движения. Достаточно резкого торможения на малой скорости — и собака получит травму. Вы, наверное, представляете, что с ней сделает резкое экстренное торможение (а если нет, посмотрите наглядное видео).

Еще хуже то, что в случае аварии собака весом в пять, десять, а то и пятьдесят килограммов может вас, мягко говоря, сильно ударить вплоть до летального исхода, от чего не спасет даже разделение сидений, как и в случае незакрепленного багажа. Еще одна проблема — поведение животного после аварии: оно может начать вести себя агрессивно или выбежать на дорогу, еще больше осложнив аварийную ситуацию.

Если вы хотите оказать услугу не только себе, но и позаботиться о своей собаке, воспользуйтесь этими советами для ее безопасной перевозки:

1) В салоне разместите собаку на заднем сидении (в ваших интересах накрыть его специальным защитным чехлом или хотя бы одеялом) и пристегните специальным ремнем прямо к натяжителю ремня. Обычный поводок не подходит, так как он недостаточно прочный. Специальный ремень можно купить всего за пару сотен крон, но есть и более дорогие качественные модели примерно за две тысячи крон. Мы бы не советовали экономить на безопасности. Этот способ больше подходит для собак малых пород.

2) Если используете переноску, обязательно закрепите ее ремнем безопасности или другим прочным ремнем — крепления, идущие в комплекте с переноской, могут не выдержать во время аварии. Придерживать переноску рукой нельзя: мало того, что не получится удержать ее на месте, так вы еще и серьезно поранитесь. Переноски стоят по-разному: от нескольких сотен до нескольких тысяч крон. При покупке думайте не только о размерах, но и о возможностях надежного крепления.

3) Если вы перевозите большую собаку в багажнике, мы настоятельно рекомендуем установить решетку/сетку, чтобы отделить зону с собакой от остальной части салона. С помощью сетки можно отделить не только пространство багажника от салона, но и место для собаки от остального багажного отделения. Поищите такую сетку среди оригинальных аксессуаров от производителя автомобиля.

4) Наилучшее решение — поместить собаку в закрытую клетку, надежно закрепленную в багажнике (в идеале привязать ее к полу или также использовать разделительную решетку/сетку). Грустные глаза собаки вам обеспечены, но так будет лучше для нее: это самый безопасный и щадящий способ передвижения.

Главный аргумент, помимо штрафов, — это безопасность самой собаки. Если вы действительно о ней заботитесь, прислушайтесь к нашим рекомендациям.



Источник: garaz.cz

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