На ваших глазах калечат животное? Куда обратиться в Чехии, чтобы преступника наказали

Вы увидели, что хозяин бьет или иным способом наносит вред животному. Куда в таком случае обратиться в Чехии? Необходимо соблюдать порядок уведомления соответствующих органов, расследования и оценки ситуации.

Как и люди, животные способны чувствовать боль и испытывать страдания. Они заслуживают внимания, заботы и защиты со стороны человека. Из государственных органов Чешской Республики защитой животных занимаются Министерство сельского хозяйства, включая Центральную комиссию по защите животных, и органы ветеринарного управления.

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Три ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

— вы видите пострадавшее животное в сопровождении владельца или на его территории (например, истощенная, травмированная собака за забором без миски с водой или едой);

— вы нашли мертвое, явно замученное животное (повешенная собака в лесу);

— вы нашли живое пострадавшее животное (к примеру, брошенных щенков в лесу в мешке).

Что еще считается жестоким обращением с животным:

— Принуждение животного к совершению действий, не соответствующих его физическому состоянию и биологическим возможностям и явно превышающих его возможности.

— Ограничение питания животного.

— Ограничение движения, необходимое для определенного вида животных, если ограничение причиняет страдания.

— Содержание животных в неподходящих условиях или таким образом, что они причиняют страдания себе или друг другу.

— Выполнение хирургических процедур, чтобы изменить внешний вид животного (например, купирование ушей, разрушение голосовых связок и т. д.).

— Транспортировка или принуждение животного к передвижению таким образом, который причиняет чрезмерную боль, страдания или вред здоровью или приводит к физическому истощению.

— Умерщвление животного без причины (причины усыпления можно найти в Законе 246/1992).

— Закон запрещает жестокое обращение с животными и все формы его пропаганды. Его целью является защита животных от жестокого обращения, ущерба их здоровью и их убийства, даже если человек совершит его по неосторожности.

Куда сообщить?

Первый и главный шаг с вашей стороны — сообщить в соответствующую ветеринарную администрацию (krajskou veterinární správu), в муниципальное (районное, городское) управление (krajský или obecní úřad, отдел окружающей среды — чеш. odbor životního prostředí) или — особенно в безотлагательном случае — в полицию Чешской Республики.





Как сообщить?

Уведомление может быть сделано в письменной или устной форме. Можете назвать свое имя или сообщить анонимно.

Вот как правильно сообщить о насилии над животными, если вам известна личность правонарушителя:

— Запишите контактные данные владельца животного, подвергшегося жестокому обращению (место жительства, имя, фамилия и т.д.).

— Опишите, как происходит насилие, какие методы используются. Если вы были свидетелем конкретной ситуации, опишите ее и постарайтесь указать точное время.

— Если возможно, предоставьте доказательства (фото, видео и т.д.).

— Сделайте копии всех письменных записей.

Жестокое обращение на ваших глазах

Если ситуация происходит прямо на ваших глазах и требует немедленного вмешательства, обратитесь в полицию!

Поправка к Закону 273/2008 о полиции Чешской Республики предоставила стражам порядка новую возможность проникать на территорию, где подозревается жестокое обращение с животными, что раньше было очень острой проблемой, когда владелец отсутствовал или отказывался впускать полицеских.



Что еще поможет? Постарайтесь выяснить как можно больше информации о преступнике, животном и самом преступлении. Если есть возможность, сделайте фото или видео. Любая информация может иметь значение для успешного разрешения ситуации. Пожалуйста, указывайте только достоверные данные.

Полезные ссылки:

— Krajské veterinární správy — контакты

— obrancizvirat.cz

— alan.dog-point.cz

— policie.cz





Что дальше?

Соответствующая ветеринарная администрация обязана проверить дело (так же, как полиция проверяет соблюдение закона) либо выписать штраф.

— Если жестокое обращение подтвердится, животное у хозяина заберут. Изъятие может быть предписано муниципальным (районным, городским) органом и только по предложению ветеринарной администрации.

— Расходы, связанные с лечением животного после изъятия и уходом за ним (например, пребывание в приюте), покрывает лицо, вызвавшее это состояние, то есть владелец животного.

— Административным наказанием владельца занимается муниципальная или городская власть. Если дело квалифицируется как уголовное правонарушение, процедура такая же, как и для любого другого уголовного правонарушения (судебное разбирательство и т.д.).

Жестокое обращение с животным наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.



Нашли мертвое животное?

Иногда бывает так, что мы находим уже мертвое животное, явно замученное человеком. Такое злодеяние нельзя оставлять безнаказанным.

Помните о возможности сообщить об этой ситуации в полицию Чешской Республики и возбудить уголовное дело против неизвестного преступника за жестокое обращение с животным.

Полиция Чешской Республики должна провести базовый осмотр на месте и, скорее всего, в сотрудничестве с ветеринаром изучить мертвое животное (физический осмотр, вскрытие или токсикологическое исследование в зависимости от ситуации). После этого остается только надеяться, что мучитель будет пойман и впоследствии наказан.



Источники: kozmokra.cz

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