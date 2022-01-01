«Пришло письмо, что банк закрывает счета без причины». Читатели 420on рассказали о своих финансах в Чехии

Мы попросили читателей рассказать, с какими финансовыми/банковскими проблемами они столкнулись в Чехии. Полученные ответы публикуем ниже.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможность проверить информацию на достоверность.



«Сотрудник Moneta bank был ошарашен и сказал, что не советует мне держать деньги в этом банке», — читателю закрыли счёт без объяснения причины

«В январе 2022-го мы с другом открыли счета в Moneta bank, т.к. на тот момент у них был наиболее привлекательный процент на сберегательном счету и не было условий для его получения.

Уже в апреле моему другу пришли письма о том, что банк закрывает его счета без объяснения причины.

В мае на сберегательном счету повысился процент, но чтобы его применить необходимо было прийти в банк. В итоге меня продержали в отделении 2 часа (сотрудник был в шоке, что ему запрещено что-либо делать по моему счету самостоятельно — все действия вынужден был решать через специальную службу, поэтому приходилось долго ждать от них ответ). С меня потребовали все возможные документы: трудовой договор, договор аренды, паспорт, ВНЖ, выписку из другого банка с движением средств за последние 6 месяцев. И в итоге отказали мне в повышении процентной ставки «по внутренним правилам банка, которые мы не будем разглашать». Сотрудник, который со мной работал, был ошарашен и сказал, что не советует мне держать деньги в этом банке. Я даже не поверил своим ушам и переспросил. Но он действительно посоветовал открыть счёт в другом банке, чтобы не страдать. На вопрос не считает ли он это дискриминацией, он затруднился с ответом.

В июле 2022 такие же письма о закрытии счетов пришли уже мне.

Очевидно, что это дискриминация, причем скрытая и подлая. Что удивило больше всего, это то, что в гугле по этой теме я не смог найти вообще ничего (искал на русском, английском и чешском)».



«На словах нам пояснили, что мы граждане России, и того требует сложившиеся ситуация», — второй случай принудительного закрытия счетов в ČSOB

«Мы столкнулись с ситуацией закрытия банком ČSOB наших счетов.

19 июля этого 2022 года получили от банка письма информирующие о закрытии счетов с требованием указать номер счета для перевода остатка средств. Когда мы пришли в отделение нашего банка в Пардубицах после предоставления паспортов и писем с нами стали общаться крайне недружелюбно, искали любую возможность для отказа в продлении.

Мы спросили на основании чего было принято такое решение (о закрытии счетов) и на словах нам пояснили, что мы граждане России, и того требует сложившиеся ситуация. Мы попросили предоставить какие-либо документы это подтверждающие. Документов не нашлось.

После настоятельной просьбы решить вопрос, т.к. на этих счетах завязана вся жизнь в Чехии (муж получает на неё зарплату, а я получаю пособие по уходу за ребенком, налажены графики коммунальных платежей и многое другое) работница обратилась, наконец-то, за консультацией к менеджеру.

Старший специалист дал указание взять подтверждение о проживании в ЧР в виде выписки из кадастра. Выпуску надо было заверитьна почте (поставленная МВД печать в паспорте оказалась «неубедительной» для них), сделать копии паспорта и вида на жительство.

Прошла неделя. Ждём решения».

«Кориандр обманывал вкусовые рецепторы, создавая иллюзию того, что ешь мясо», — читатель рассказал о своих навыках экономии

«По поводу экономии: думаю, каждый из нас, прожив достаточно лет в Чехии, хоть когда-нибудь с ней сталкивался. Из того периода могу сказать так: при получении суммы денег, которой должно было хватить на месяц, сначала вносил за квартиру и другие обязательные платежи, потом делал закупку на месяц: мыло, шампунь, туалетная бумага (неожиданно высокая статья расхода здесь), зубная паста, щётка — я подгадывал так, чтобы приобрести все это по скидке. Выходила хорошая экономия. Остаток денег делил на количество оставшихся до зарплаты дней, получая допустимую трату на еду в день.

Делил наличные на 4 части (на 4 недели), как ещё один сдерживающий фактор, если захочется потратиться. Деньги с карты улетали дней за пять, при любой зарплате, а наличка наглядно ограничивала.

Выбирал для покупок Penny Market, как самый дешёвый магазин, использовал «летаки» со скидками. Закупал спагетти по 8 крон и овощи к ним, на поджарку: морковь, лук, постное масло, свеклу, картошку, — что дешевле, того больше. И комбинировал: отварные макароны с подливкой из тёртой моркови со свеклой или отварной картофель в мундирах с поджаренным луком. Кориандр помогал поддерживать энергию на уровне и обманывал вкусовые рецепторы, создавая иллюзию того, что ешь мясо.

В бытность студентом, тетради и канцтовары закупал по августовским скидкам в «Теско», а теперь и в «Кауфланде». Когда есть совсем нечего было, искал ореховые деревья и собирал поздние яблоки на компот, варенье и т.д. При переездах, посуду, полотенца и т.д. закупал в «Икее», — там намного дешевле было, но теперь почти такое же дешёвое можно иногда найти в «Лидле» или «Пенни». Пока что в Чехии хорошо тем, что недели скидок здесь не означают плохой товар, а всего лишь адекватную цену».

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В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

— Изменились ли условия и размер вашего заработка?

— Как сейчас выглядят ваши расходы на день, неделю, месяц?

— Приходится ли вам экономить? Как вы это делаете, в чем себе отказываете? Или, наоборот, ничего не изменилось?

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