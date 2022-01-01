Получили в Чехии посылку, которую не заказывали? Осторожно, это обман

Нередко люди получают доставку товара, который они не заказывали, и часто они даже никогда не связывались с компанией-отправителем. Несете ли вы ответственность за возврат или обязаны ли оплатить товар, который не заказывали? Специалисты потребительской организации dTest рассказали, как действовать в этой ситуации.

Если вы ничего не заказывали, а товар вам все же доставили, по мнению dTest, это можно считать агрессивным маркетингом, который может быть санкционирован соответсвующими органами.

Так что же делать, если к вам вдруг едет посылка от незнакомой компании?

«Потребитель не обязан ничего возвращать за свой счет. Нет необходимости даже информировать компанию о доставке товара, который вы не заказывали», — отметила Эдуарда Хекшова, директор потребительской организации dTest.

Однако, если конкретный продавец требует, чтобы вы заплатили за посылку, он должен доказать, что вы действительно заказали товар. Если вы уверены, что заказ не был оформлен, стойте на своем — вы не обязаны оплачивать товар или отправлять его обратно.

Запросите удаление личных данных

«В последнее время потребители обращаются к нам в основном с жалобами на польскую компанию Stander Sp. z.o.o., на которую только в этом году мы зарегистрировали сотни жалоб», — отметила Хекшова.

Потребителей в первую очередь интересует, откуда та или иная компания получила их личную информацию о них, если лично они ее не предоставляли. Предприниматель не вправе обрабатывать персональные данные потребителей без их согласия, если для этого нет иной законной причины. Таким образом, согласно Общему регламенту по защите данных (GDPR), потребитель имеет полное право запросить удаление его персональных данных из базы данных предпринимателя, что он обязан выполнить без неоправданной задержки, не позднее, чем через месяц после подачи запроса, и при этом должен сообщить об этом потребителю.

«Поэтому, если потребитель не хочет, чтобы компания продолжала звонить ему и отправлять посылки, мы рекомендуем подать письменный запрос (желательно заказным письмом) на удаление личных данных из базы данных предпринимателя», — добавила Хекшова.

После удаления персональных данных у предпринимателя больше нет возможности отследить потребителя. В том случае, если он продолжает беспокоить неожиданной доставкой, это, скорее всего, свидетельствует о том, что он не обработал запрос клиента об удалении данных. В этом случае у вас есть возможность подать жалобу для расследования в Управление по защите персональных данных. Вы имеете право написать туда, даже если продавец не прислал вам уведомление об удалении ваших личных данных из его базы.

Источник: novinky.cz

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