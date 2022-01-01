Ограничение цен на электроэнергию и газ в Чехии: сколько будем платить?

Правительство Чехии во главе с Петром Фиалой представило первую часть решения проблемы высокой стоимости энергии. Установлены лимиты цен на энергию для домохозяйств с учетом того, что она будет оплачиваться за счет чрезвычайного налога на сверхдоходы.

Правительство Чехии долгое время отказывалось вводить потолок цен на энергоносители, однако ценовой шок последних недель и запланированное общеевропейское решение сломили его сопротивление. Чиновники представили свои предложения на пресс-конференции вечером в понедельник, 12 сентября.

Каковы будут максимальные цены на электроэнергию и газ?

Максимальная цена будет составлять 6 крон/кВтч для электричества и 3 крон/кВтч для газа, включая НДС на силовую составляющую цены, то есть на саму энергию. Затем поставщик добавит к этому регулируемую часть цены энергии. В случае электроэнергии окончательная цена, включая НДС, должна составлять от 7 до 9 крон/кВтч.

Если у клиента есть договор с фиксацией по более выгодной цене, он имеет право на нее до окончания фиксации.

Сколько люди сэкономят на электроэнергии в год, по данным правительства?

Во время пресс-конференции вице-премьер Вит Ракушан заявил, что в 2023 году существует угроза того, что цена электроэнергии для чешских семей достигнет 12 крон/кВтч, включая НДС. Таким образом, потолок цен в Чехии составляет половину этой суммы.

Согласно правительственному примеру, домохозяйство, которое также использует электричество для отопления, сэкономит 111 000 крон в год.

Как изменятся ежемесячные авансовые платежи за электроэнергию?

Обычное потребление (1,9 MWh) Нагрев воды (4,37 MWh) Нагрев воды и отопление (10,46 MWh) Платеж в 2022 г. 1 140 2 323 4 489 Платеж в 2023 г. с ограничением 1 508 2 992 6 133 Платеж в 2023 г. без ограничения 3 199 6 873 15 419 Экономия с ограничением 1 690 3 881 9 285 Прим.: речь идет о годовом потреблении, суммы указаны в чешских кронах Источник: правительство Чехии

Сколько люди сэкономят на газе в год, по данным правительства?

Готовим (0,42 MWh) Нагреваем воду (4,67 MWh) Отапливаем (20,1 MWh) Платеж в 2022 г. 2 970 9 779 33 403 Платеж в 2023 г. с ограничением 3 399 18 705 71 916 Платеж в 2023 г. без ограничения 4 892 35 236 142 953 Экономия с ограничением 1 493 16 531 71 037 Прим.: речь идет о годовом потреблении, суммы указаны в чешских кронах Источник: правительство Чехии

Как изменятся авансовые платежи за газ?

Готовим (0,42 MWh) Нагреваем воду (4,67 MWh) Отапливаем (20,1 MWh) Платеж в 2022 г. 247 815 2 784 Платеж в 2023 г. с ограничением 283 1 559 5 993 Платеж в 2023 г. без ограничения 408 2 936 11 913 Экономия с ограничением 124 1 378 5 920 Прим.: речь идет о годовом потреблении, суммы указаны в чешских кронах Источник: правительство Чехии

С какого момента и как долго будут применяться новые меры?

По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), уже в ноябре клиенты должны почувствовать снижение авансовых платежей за электричество и газ. Новые меры должны применяться и в течение следующего года.

На кого распространяется ценовой потолок?

Его смогут использовать домашние хозяйства, предприниматели и компании, относящиеся к категории розничных клиентов.

Ограничение цен распространится и на государственный сектор (муниципалитеты, больницы, школы и т. д.), который будет закупать электроэнергию и газ через поставщика, назначенного государством. По словам вице-премьера Ивана Бартоша, это должно решить трудности некоторых муниципалитетов с поиском поставщиков энергии на следующий год.

Правительство готовит программу для компаний, которые потребляют больше энергии?

Кабмин должен обсудить меры для промышленных предприятий в среду.

В какую сумму обойдется бюджету это решение?

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ожидает, что расходы бюджета составят около 130 миллиардов крон.

Откуда государство возьмет на это деньги?

Станюра рассчитывает на то, что получит деньги от госпредприятий, особенно от ČEZ, в виде дивидендов. Еще одним источником денег должен стать налог на сверхприбыль и доход от повышения стоимости квот на выбросы.

Как лимит цен на энергию дополняет экономичный тариф?

По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (от STAN), в вычете сумм за этот год ничего не меняется. Таким образом, чешские домохозяйства должны иметь право на получение максимум 4000 крон с октября по декабрь включительно в рамках экономичного тарифа.

На следующий год Сикела разрешил изменить тариф, чтобы он стал более адресным — либо за счет адресной программы, либо за счет жилищного пособия.

Отказ от платы за возобновляемые ресурсы остается в силе в этом и следующем годах.

Что делать людям, для которых даже такой лимит цен слишком высок?

По словам вице-премьера Мариана Юречки (KDU-ČSL), они должны подать заявление на получение дополнительных денег в виде социальных пособий, а именно жилищного пособия. В октябре меняются правила его выдачи, чтобы пособие могли получить больше людей, особенно домохозяйства, состоящие из одного и двух человек.

Как будет проходить утверждение новых мер?

Правительство назначило на пятницу, 16 сентября, внеочередное заседание Палаты депутатов. На нем кабмин хотел бы принять необходимые изменения в законы (закон об энергетике) в одном чтении в рамках ускоренной процедуры. Затем поправки должны одобрить сенаторы и президент.

Как чешское решение дополняет общеевропейскую процедуру?

По словам премьер-министра Петра Фиалы, это национальное решение, европейское еще ждут.

Министры стран ЕС, ответственные за энергетику, пока договорились о налогах для производителей энергии в зависимости от ее источников (они будут различаться для атомных, угольных или солнечных электростанций). Европейская комиссия должна опубликовать подробности во вторник, 20 сентября.

Источник: seznamzpravy.cz

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