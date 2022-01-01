8 реальных видео с облавами и задержаниями преступников в Чехии

Смотрите подборку видео с YouTube-канала чешской полиции.

Арест интернет-мошенников

Детективы пражского района Пальмовка арестовали иностранцев, занимавшихся мошенничеством. Двое мужчин в сотрудничестве с сообщниками, находящимися за пределами Чешской Республики, под разными предлогами выманивали у пострадавших их платежные реквизиты. На их основе они создавали виртуальные платежные карты и выводили суммы со счетов пострадавших. Для выманивания платежных данных сообщники обвиняемых использовали фиктивные объявления о продаже или покупке товаров на интернет-порталах и поддельные платежные шлюзы.

Задержание организованной преступной группировки

Действия этой группы нанесли ущерб 200 жертвам в размере почти 40 млн крон.

«Зачистка» Вацлавской площади от наркоторговцев

За месяц работы полиция задержала 106 правонарушителей. Торговцы часто пытались скрыться, дрались с полицейскими и даже глотали пакеты с наркотиками.

Задержание производителей метамфетамина

Преступная группа в основном состояла из выходцев из Вьетнама. Она специализировалась на крупномасштабном производстве.

Задержание в районе Фридлант совместно с польскими криминалистами

В ходе операции под названием Faworyt, в которой также участвовало полицейское подразделение Центрального следственного управления CBŚP из Калиша, Польша, следователи по уголовным делам задержали в общей сложности шесть человек. Они также провели несколько обысков в домах и нежилых помещениях, в ходе которых изъяли 200 тысяч крон, более 300 г метамфетамина и ряд других доказательств, важных для расследования дела.

Марихуана из крытого бассейна

Поиск ферм по выращиванию марихуаны — одна из задач региональной токсикологической группы. Внимание криминалистов привлекли трое мужчин, которые занимались распространением марихуаны в Польше. Полиция начала раскрывать их контакты и источники закупки. Позже сотрудники оперативного отдела полиции задержали пятерых подозреваемых — четверых чехов и иностранца. Вместо теплицы они использовали для выращивания пустой крытый бассейн.

Задержание подозреваемого в мошенничестве

Мужчина обманул более 60 человек. Вместо обещанного инвестирования он потратил их деньги на дорогую одежду и отдых. После возращения из «отпуска» его поймали в пражском аэропорту.

Мужчина прятался от правосудия под кроватью

Пражская полиция задержала мужчину, который успел обокрасть несколько гостиничных номеров и прятался от стражей порядка.

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