Как просить повышения зарплаты во время инфляции? 8 советов от чешского Forbes

У работников в Чехии есть более чем веские причины поговорить с начальством о повышении заработной платы. Взять хоть высокую инфляцию и нехватку рабочей силы в стране. Переговоры о повышении зарплаты никогда не были легкими, и сейчас самое время начать учиться это делать.

«Люди не осознают, сколько власти и преимуществ у них есть в наши дни», — говорит Бен Кук, генеральный директор Riva, стартапа по переговорам о заработной плате, основанного экспертами Гарвардской школы бизнеса.

Вот шаги, которые стоит предпринять до начала переговоров о зарплате, а также советы, что делать, если вы получите отрицательный ответ.

1. Дождитесь подходящего момента

Не обращайтесь к начальству, если оно занято или в вашей работе что-то идет не так. Сделайте это вскоре после того, как добьетесь каких-то результатов, но не затягивайте, чтобы не пропустить момент, когда уже будет прописан бюджет на заработную плату и определены кандидаты для продвижения по службе на ближайший период. Учтите, что обсуждение повышения зарплаты и продвижения — процесс, требующий времени. Иногда это и полгода, и год.

2. Сколько платят новичку на вашей позиции?

Примерьте на себя роль соискателя. Узнайте, сколько ваша и другие компании платят новым сотрудникам на аналогичных должностях. Например, в США компании обязаны публиковать размер зарплаты. В Чешской Республике пока нет такой практики, но в этом году аналогичное обязательство должно быть заведено во всем Европейском союзе.

Кроме того, по словам руководителей, в настоящее время распространено явление, называемое «сжатием» заработной платы, когда новым сотрудникам с меньшим опытом платят столько же, сколько более опытным и квалифицированным.



3. Посоветуйтесь с другими, на какую сумму вы могли бы претендовать

Прежде чем начать переговоры о повышении зарплаты, загляните на такие сайты, как Profesia, Jobs.cz или LinkedIn. Узнайте о зарплатах, найдите базы данных в своей области. Спросите у людей, которые работают в похожих фирмах.

Если у вас есть друг, который работает в другой компании на аналогичной должности, то расскажите ему, сколько зарабатываете вы, и попросите сравнить это с его компанией.

4. Женщинам часто труднее

Женщины должны просить не менее 75% рыночной стоимости работы. К содалению, исследования показали, что женщины с большей вероятностью будут получать заработную плату в узком диапазоне около медианы и с меньшей вероятностью достигнут показателей верхушки зарплат в отрасли, поэтому стоит проявить настойчивость.

5. Говорите конкретную сумму

Часто говорят, что сначала стоит дождаться предложения от другой стороны. Впрочем, если у вас есть конкретное представление о зарплате, лучше озвучить его сразу. Так вы повысите вероятность того, что сумма в принципе прозвучит в разговоре и руководитель примет ее во внимание.

Опять же, стоит говорить четкую сумму, а не диапазон, потому что, когда человек слышит слово «от», то автоматически ориентируется на самую маленькую сумму.

6. Узнайте, уместно ли говорить о конкурентном предложении

Будьте осторожны, используя при переговорах о зарплате предложения от конкурентов. В некоторых компаниях это может восприниматься как манипуляция и отсутствие лояльности, в других же на это реагируют более спокойно.

Если вы не уверены, спросите коллег, которым вы доверяете, как у них прошли переговоры о повышении зарплаты.

Специалисты по переговорам рекомендуют преподносить полученное предложение по зарплате как неожиданную информацию о вашей рыночной стоимости, которая вас удивила. Можно сказать: «Я не искал вакансию, но наткнулся на это и очень удивился, что они предлагают процентов на двадцать больше. Возможно ли будет компенсировать мне разницу?»

7. Спросите, чем вы могли бы заслужить повышение

Не позволяйте разговору заканчиваться без конкретных выводов, особенно если получите отказ. Спросите, что нужно изменить в вашей текущей работе, чтобы повышение зарплаты стало возможным.

Если требование выполнимо, сделайте это и вернитесь позже с аналогичным вопросом. Понаблюдайте за реакцией начальника. Если вам начнут выдвигать новые условия, то, возможно, лучшим решением будет вовсе сменить работодателя.

Впрочем, не стоит рубить с плеча, если фирма в основном устраивает. Выгодные условия не всегда нужно обсуждать именно в контексте зарплаты. Если повышение невозможно по финансовым причинам, поинтересуйтесь, можно ли получить дополнительный выходной или сужение рабочих обязанностей без снижения платы (в том числе с заменой на более предпочтительные).

8. Задавайте вопросы

Чем больше вопросов у вас возникает на каждое «нет», тем больше шансов, что вы все же договоритесь о том, что просите. В переговорах проигрывает тот, кому больше нечего добавить к словам собеседника, причем речь не о банальном вопросе «почему?». С помощью грамотной коммуникации вы сможете сформировать для себя реальную картину того, как обстоят дела в компании, какую роль в занимаете в глазах начальства и какую ценность приносите, что непосредственно влияет на вознаграждение за труд.

Источник: forbes.cz

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