Продажа отелей и роскошных апартаментов. Как живется в Карловых Варах без русских

Русские массово избавляются от квартир в Карловых Варах. Последней точкой для них стала война в Украине. По словам брокера по недвижимости, жилье покупают почти исключительно чехи.

Легкий дождь падает на колоннаду, окаймляющую реку Тепла. Туристический центр Карловых Вар. Утро буднего дня, на улицах мало местных жителей.

Несколько лет назад здесь обычно слышали русский язык. «Здесь потихоньку становилась Россия, со всеми магазинами и прочим», — говорит дама средних лет, которая спешит на работу.

На улицах города до сих пор можно услышать русский язык, но в основном из уст украинских беженцев или туристов из Израиля.

После вторжения в Украину российских войск в феврале гражданам РФ очень сложно попасть в Карловы Вары, поэтому они массово избавляются от своих квартир и домов.

Оценщик недвижимости Иван Жикеш, всю жизнь проживший и проработавший в курортном городке на западе Чехии, считает, что 80% исторических зданий здесь в прошлом покупали выходцы из постсоветских стран.

По его словам, узнать точную цифру сложно: многие дома принадлежат компаниям, зарегистрированным в Чехии, но следы часто ведут в одну из налоговых гаваней.

Второе значимое явление – пристрастие россиян к санаторно-курортному лечению. После их отъезда в Варах не хватает клиентов, которые платили бы за эту услугу.

«Плата за пребывание не зависит от того, из России, Германии или Чехии клиент, но российские клиенты были исключением, поскольку они прибывали самолетом на более длительный период времени, обычно не меньше двух или трех недель, и пользовались местным санаторно-курортным лечением», — объясняет Ян Копал, руководитель отдела курортов, туризма и внешних связей администрации Карловых Вар.

Помимо предпринимателей санаторно-курортной отрасли, последствия чувствует и город, обеспечивающий курорт минеральной водой. «Когда курорт не использует воду, город теряет деньги на содержание источников», — предупреждает Копал.

Европейские гости, такие как немцы или австрийцы, живут слишком близко, чтобы проводить в Карловых Варах три недели.

«Они приезжают на выходные, до дома несколько часов езды. Более дальние клиенты, будь то тайваньцы, китайцы, японцы или американцы, не знают о феномене медицинских курортов в плане трехнедельной медицинской реабилитации», — говорит Копал.

Его слова подтверждает и Жикеш: «Мечта санаториев о том, чтобы гости проводили у них три недели, давно умерла. Раньше курс лечения продолжался несколько недель, позже сократился до десяти дней. Друзья из отелей и спа-салонов признаются мне, что теперь ожидают в основном визитов на выходные».

Директор Grandhotel Pupp Йиндржих Краус ранее заявил Seznam Zprávy, что Карловы Вары выживут и без русской клиентуры. «Здесь укоренился туризм. Город построен на этом, он просто должен меняться. Некоторым придется адаптироваться. А если кто-то не адаптируется, на его месте будет создано что-то новое. Я не думаю, что Карловы Вары на этом заканчиваются», — отметил он летом.

Уход начался с Крыма

Уход русских не произошел в одночасье. Уже в 2014 году, после аннексии Россией украинского полуострова Крым, Евросоюз начал принимать антироссийские санкции. Февральская агрессия против Украины стала лишь последней каплей.

Раньше ситуация была совершенно иной. В 2009 году западный мир тонул в мировом финансовом кризисе, а Россия росла благодаря добыче дешевого сырья и низкому долгу.

«Где-то в 2010 году мы привыкли к тому, что сюда приезжала великолепная русская клиентура, которой можно было продать практически все по любой цене», — говорит Копал.

Но с 2014 года самых богатых россиян стали отговаривать от поездок в Европу. Русские продолжали ездить в Карловы Вары, но это уже была другая категория.

Новые клиенты уже не были такими платежеспособными. Они по-прежнему охотно пользовались спа-услугами, но тратили меньше. «Раньше я возил их по самым дорогим ресторанам и бутикам, теперь иногда завожу в Interspar за покупками», — описывает ситуацию местный таксист.

Коренное изменение произошло за два года пандемии, когда из города исчезла вся международная клиентура. Летом, когда антиковидные ограничения были мягче, в Карловы Вары приезжали чехи: в позапрошлом году город посетило больше всего внутренних туристов за последние десятилетия.

Отношения между Прагой и Москвой значительно ухудшились в прошлом году после того, как чешские спецслужбы установили, что заказчиками взрыва на складе боеприпасов во Врбетицах были агенты российской военной разведки ГРУ. Чехия ужесточила условия выдачи виз.

Наконец, в конце февраля этого года российские войска вторглись на территорию Украины, на что Запад ответил не только экономическими санкциями, но и закрытием воздушного пространства. Клиенты из России не могут прилететь, потому что все рейсы в Европейский союз отменены.

«Однако русская диаспора сильна. Много русских живет в Австрии, Германии, Франции, Великобритании. Есть, например, русскоязычные, не имеющие гражданства РФ, но их, конечно, мало сюда приезжает», — говорит Копал.

Продаются роскошные отели и небольшие апартаменты

Все вышеописанное отразилось на рынке недвижимости Карловых Вар. «Русские начали избавляться от недвижимости еще в 2015 году, — говорит брокер Александр Мизюк из RE/MAX Glorion, который занимается недвижимостью в Карловых Варах с 2006 года.

«Но самым большим ударом стала пандемия. Люди не могли попасть сюда, поэтому они начали продавать два года назад. Начавшаяся в феврале война еще больше ускорила их решение», — говорит Мизюк, выходец из Украины, среди клиентов которого не только граждане стран бывшего Советского Союза во главе с россиянами, но и немцы, австрийцы и американцы.

В настоящее время выставлены на продажу как самые роскошные спа-отели Карловых Вар, так и апартаменты в домах на колоннаде и в других местах города. «Например, владельцы хотели бы продать Savoy. Даже Bristol Palace, у которого были российские инвестиции, полностью меняет концепцию. Гостиница Quisisana Palace напротив Pupp, которая принадлежит вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, полностью простаивает, а также выставлена ​​на продажу гостиница Moskevský dvůr», — подсчитывает он.

Гостиница Anglický dvůr, принадлежащая кыргызам, тоже в списке. Кроме того, ряд объектов официально принадлежит компаниям, зарегистрированным на Кипре, но, по словам Мизюка, капитал обычно исходит из Москвы.

Как россияне справляются с западными санкциями

В результате санкций и ухода западных брендов россиянам приходится довольствоваться отечественными подделками. Они часто ходят за одеждой в магазины секонд-хенд.

Многие объекты приобретались россиянами не как инвестиции, а как места для отдыха, связанного с санаторно-курортным лечением. Владельцы приезжали два или три раза в год и проводили много времени на курорте. «Теперь они недовольны тем, что не могут приехать. Также они готовились к пенсии, к тому, что приедут и будут здесь жить, а сейчас это невозможно», — указывает брокер.

Кроме россиян, недвижимость продают казахи и азербайджанцы. По словам Мизюка, среди покупателей 98% чехов.

Многие инвесторы из Праги. Брокер объясняет это тем, что цены на квартиры в столице взлетели до небес. Вместо одной квартиры за 6 млн крон в Праге выгоднее купить две-три в Карловых Варах. Две квартиры в аренду за 10 или 12 тысяч принесут больше прибыли, чем одна в Праге за 15 тысяч.

Тот факт, что большинство россиян покупали квартиры в то время, когда цены в Карловых Варах были высокими, а сейчас продают себе в убыток, тоже выгоден отечественным покупателям.

«В период с 2009 по 2012 год, когда квартиры покупали в основном русские, спрос в Варах был очень высоким, цены часто были даже выше, чем в Праге. Сейчас они занимаются продажей. Они знают, что получат меньше денег, чем потратили, но снижают цену. Они боятся, что через месяц-два не получат ничего», — говорит Мизюк.

В предложение часто входят целые дома, отремонтированные хозяевами с востока на собственные деньги. «Есть случай прямо на колоннаде, когда инвестор из России, купивший квартиру на верхнем этаже, на свои деньги построил новый лифт».

В продаже есть не только недавно обустроенные квартиры, часто с дорогой и почти неиспользованной мебелью, но и шикарные автомобили или целые дома, сдать которые непросто, но которые требуют интенсивного ухода.

Это все еще чешская школа?

Отъезд россиян из Карловых Вар приносит ряд осложнений. Чехи и оставшиеся русские могут столкнуться с такими, казалось бы, тривиальными проблемами, как собрания жилищных кооперативов или SVJ.

«Возможно, из-за этого у кооператива не будет кворума. До собственников информация не доходит, например, они не платят за коммунальные услуги, а потом весь дом сталкивается с проблемами», — описывает он.

Российские бизнесмены, купившие недвижимость в Карловых Варах, часто привозили с собой свои семьи. Их дети посещали местные школы. Но еще большую группу учеников составили выходцы из Украины. Весной 600 украинских детей поступили в чешские школы в Карловых Варах.

«Когда в Украине началась российская агрессия, все, в том числе и некоторые россияне, дистанцировались от Путина. Однако откровенно антироссийских настроений мы здесь не наблюдали. Конфликтов между русскими и украинцами мы тоже не заметили», — говорит Копал.

«Иногда кто-то спрашивает: „Это все еще чешская школа?“ Мы должны объяснить людям, что посещаемость школы определяется не национальностью, а местом проживания», — заключает Копал.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день