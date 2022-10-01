Очередное скандальное творение чешского скульптора Давида Черны: гигантская статуя женщины у дома Fragment в Карлине

Жилое здание Fragment, которое строит группа Trigema в пражском районе Карлин, теперь поддерживает скульптура женщины высотой 24 метра и весом 35 тонн.

Если сделать что-то из благородной хромоникелевой нержавейки с зеркально отполированной поверхностью, такой предмет искусства никто не обойдет вниманием, тем более если гигантская статуя весит 35 тонн, а ее высота составляет 24 метра. Давид Черны подготовил именно такую ​​работу для дома Fragment, который строит группа Trigemа в пражском Карлине. Помимо гигантской статуи женщины, уникальное с архитектурной точки зрения сооружение поддерживают еще две скульптуры, изображающие верхнюю и нижнюю конечности. Весь проект должен быть завершен в первом квартале следующего года.

«С самого начала нашей целью было связать высококачественную архитектуру и современное искусство с повседневной жизнью через проект Fragment и вернуть мегаполис на передовую современной архитектуры. Мы хотим создавать оригинальные, функциональные и полезные здания, которые оставляют сообщение для будущих поколений и, возможно, немного провоцируют. В архитектуре нужна провокация, а исключительное расположение на Роганской набережной потребовало уникального проекта», — объясняет Марсель Соурал, председатель совета директоров группы Trigema.

Проект разрабатывала архитектурная студия Qarta вместе с художником Давидом Черны, который известен своими противоречивыми творениями.

Сам дом, который будет состоять из 140 квартир жилой площадью 10 500 квадратных метров, сверху напоминает лежащую фигуру, которую поддерживают вышеупомянутые скульптуры, то есть рука, нога и женщина. «Маленькие скульптуры состоят из мелких элементов, которые представляют собой клетки человеческого тела. Как и в жизни: клетки составляют тело, а маленькие части соединяются, чтобы поддерживать большие», — объясняет Давид Черны. Форма всего здания отсылает к исторической Инвалидовне, напротив которой оно расположено, и в то же время призвана символизирует социальность и общность. Производство скульптур, включая их подготовку, заняло около двух лет, а весь проект, как ожидается, будет стоить 1,4 млрд крон.

Хотя скульптуры — это первое, что бросается в глаза в Fragment (и главная статуя будет периодически поворачивать голову), все архитектурное решение проекта является новаторским. «Здание состоит из блоков с нетрадиционной пиксельной поверхностью, которые затем наслаиваются на функциональную структуру и таким образом вписываются в компактное целое. И с точки зрения экстерьера, и с точки зрения исключительного дизайна интерьеров здание соответствует своему названию», — объясняет Йиржи Ржезак, партнер архитектурной студии Qarta.

Полностью оборудованные квартиры, предназначенные для сдачи в аренду, тоже будут оформлены необычно. Trigema утверждает, что большая часть квартир первой фазы уже нашла арендаторов. Жильцы смогут воспользоваться рядом услуг, включая обслуживание квартир, капитальный ремонт, уборку и, возможно, доставку посылок. В здании также разместятся кафе The Miners, новый фитнес-клуб Next Move, ресторан, цветочный магазин и другие сервисы. Fragment будет независимым от газоснабжения за счет обогрева с помощью тепловых насосов.

Источник: cc.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день