«Теперь мы должны платить 27 000 крон в месяц вместо 4 100 крон». Читатели 420on рассказали о своих финансах в Чехии

Мы попросили читателей рассказать, с какими финансовыми/банковскими проблемами они столкнулись в Чехии. Полученные ответы публикуем ниже.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможности проверить информацию на достоверность.



«В 2020 году, отказавшись от услуг INNOGY (компании, осуществляющей поставку газа), перешли к небольшой фирме, осуществляющей ту же деятельность. Цены у них были на 20% ниже средних по рынку. Сотрудница компании уговорила нас заключить контракт на год, чтобы «зафиксировать цены и быть защищенными от подорожания». В первый год все так и получилось. Нам вернули 4 000 крон с заплаченных «залогов» (ежемесячных коммунальных платежей).

Когда в этом году началась канитель с подорожанием цен на энергоносители, мы были уверены, что являемся постоянными клиентами этой фирмы и ценник для нас будет ниже, чем для вновь прибывших. Именно так и поступила INNOGY, оставив для нас специальный тариф на электричество 4 кроны за киловатт. Каково было наше удивление, когда две недели назад мы получили от небольшой фирмы роспись залоговых фактур на 27 000 крон (!) в месяц вместо 4 100 крон, которые были раньше! Получается 5,9 кроны за киловатт газа.

Это притом, что среднерыночная цена для новых клиентов с нашим объемом — 3,5 кроны с НДС (залог 17 000 крон). Ни уйти, ни поменять тариф мы не можем еще в течение года. Как минимум до конца года никакие экономичные тарифы и потолки цен для газа не вступят в силу, все в стадии обсуждения и принятия решений. В общем, нахлобучили нас по полной. В доме живут два пенсионера, которые из-за известных событий остались без российской пенсии. Раньше снимали деньги с карты VISA, сейчас платежи между странами заблокированы. Деньги, которые были накоплены за десятилетия тяжелого труда, заканчиваются. Остается только одно: умирать от голода и холода».

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В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

— Изменились ли условия и размер вашего заработка?

— Как сейчас выглядят ваши расходы на день, неделю, месяц?

— Приходится ли вам экономить? Как вы это делаете, в чем себе отказываете? Или, наоборот, ничего не изменилось?

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