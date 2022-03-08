«В банке меня пинали, как футбольный мячик». Читатели 420on рассказали о своих финансах в Чехии

Мы попросили читателей рассказать, с какими финансовыми/банковскими проблемами они столкнулись в Чехии. Полученные ответы публикуем ниже.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможности проверить информацию на достоверность.



«Меня пинали, как футбольный мячик: то за справкой, то в офис, где ярый сотрудник требовал мои новые данные», — читателю намеренно приписали долг в банке

«Закрывал счета (текущий и сберегательный) в самом популярном банке в Чехии Česká spořitelna в 2018 году, под роспись, с возмещением всех затрат за текущий месяц до даты закрытия, как и рассчитала работница банка.

В 2022-м пришло письмо о предложениях этого банка мне на адрес и об изменениях ценовой политики. При звонке выяснилось, что девушка мне один счет не закрыла, а на втором вышла просрочка в две кроны, хотя, само собой, рассчитывала она мне погашение до нуля. Решался этот вопрос почти месяц, пока меня пинали, как футбольный мячик: то за справкой, то в офис, где ярый сотрудник требовал внести мои новые данные (прошла замена карты ПМЖ) в их систему, а они там хранятся 10 лет после закрытия.

Длилось это до тех пор, пока я по телефону не потребовал объяснить, по какой причине были использованы мои личные и контактные данные после того, как их стерли из системы банка по моему обращению. Вот тогда я и узнал пренеприятнейшее известие, что у меня, оказывается, возник долг!

По опыту моих знакомых иностранцев, это частая практика чехов, состоящих в нацистской организации, которая травит иностранцев и мешает им нормально устроиться в Чехии. Чтобы было невозможно получить гражданство Чехии, в VZP или банке организуются финансовые проблемы, так как даже одна крона просрочки/долга имеет значение: из-за этого отказывают в гражданстве, и неважно, что сам человек не виноват. Еще замечал, что некоторые сотрудницы банка делали внутренние пометки о клиенте — записи, которые всплывали при любой операции для каждого банковского служащего. Судя по выражению лиц, там было что-то порочащее человека, хотя повода к этому не было. Как и возможности прочесть внутренние записи (якобы банковская тайна). По отзывам других иностранцев, они замечали, что во многих местах работы и банках на них писались заметки об агрессивном поведении, хотя это даже близко не соответствовало действительности, но могло являться характеристикой с места работа или банка при официальном запросе. А иногда людей специально провоцировали и намеренно стремились довести до белого каления. В общем, историй много, но конкретно о банке уже написал».

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В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

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