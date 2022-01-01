Дети-билингвы. Правильное двуязычное воспитание

Немного истории
Хотя такое явление, как билингвизм, известно еще с античных времен, изучать его стали только в конце XIX века, а пик исследований пришел на середину XX века. Тогда билингвизм считался едва ли не одаренностью и феноменом. Но и относились к этому понятию весьма строго: билингвы должны были не только свободно говорить, читать и писать на двух языках, но и думать на двух языках, выстраивать правильно интонации и понимать юмор. Со временем понятие «билингвизм» стало более мягким. Теперь оно означает свободное владение двумя языками в такой степени, когда билингвы чувствуют себя комфортно, общаясь с носителями любого из этих языков.
Плюсы и минусы билингвизма
Разумеется, владение двумя языками дает ряд преимуществ. Главное из них — это обширные социальные возможности, ведь ребенок может общаться с представителями сразу двух культур. Также доказано, что билингвы имеют пластичное и ярко выраженное творческое мышление, хорошо развитую вербальную память, более психологически стабильны, внимательны и организованны. Есть даже исследования, которые доказывают, что билингвы менее подвержены сердечным заболеваниям, быстрее восстанавливаются от инсульта и у них медленнее стареет мозг. Ну и, конечно же, стоит отметить то, что дети-билингвы впоследствии без труда найдут себе работу практически в любой сфере.
Но куда же без ложки дегтя? Минусы у билингвизма тоже есть, но они не проявляются у всех и скорее всего связаны с неправильным двуязычным воспитанием. К ним относятся путаница, некачественное владение языками и «полуязычие».
Мнения психологов
Светлана Маркарян
клинический психолог, частнопрактикующий психолог в модальности транзактного анализа C-CTAp
Бесспорно, билингвизм положительно оценивается с точки зрения психологии. Но, к примеру, приобретенный билингвизм у семей мигрантов рассматривается немного иначе. Здесь роль играют социокультурные факторы. Допустим, некоторое окружение может негативно относиться к национальному языку и к нации в целом. На фоне этого у ребенка может развиться чувство стыда, ему захочется скрыть свое происхождение и язык. Нередко такие дети могут подвергаться буллингу. Я думаю, что в будущем такие дети будут в поисках самоидентификации, они постараются понять, к кому они больше принадлежат: к какой культуре, какой системе.
С двумя языками и двумя культурами усиливается опора на окружающий мир. Тем не менее это может способствовать развитию внутреннего конфликта. Например, в транзактном анализе есть понятия о приказаниях. Одно из 12 приказаний звучит так: не принадлежи. При этом приказании человек не может найти себя в социокультуре. Один индийский лидер Пандит Неру как-то сказал: «Когда я нахожусь среди европейцев, я чувствую себя индусом. Когда я среди индусов, я чувствую себя европейцем». Человек, подчиняющийся приказанию «не принадлежи», чувствует себя чужакоми поэтому его, вероятно, будут считать нелюдимым и замкнутым. Это послание в виде определения может передаваться родителями, которые постоянно твердят своим детям, что они отличаются от других детей, что они застенчивые или трудные. Или же родители могут культивировать это приказание из-за своего неумения общаться
Марина Грицай
клинический психолог, специалист в области семейной психологии
Специалисты в области нейропсихологии и педагогики не видят ничего плохого в билингвизме. И это действительно так. В билингвизме действительно очень много позитивного. Например, такие дети часто бывают намного эмпатичнее, так как с раннего детства смотрят на один и тот же предмет с разных точек восприятия. Один и тот же предмет они называют разными словами. Это помогает развивать те зоны мозга, которые отвечают за целостное восприятие происходящего. К слову, в действительности людей-билингвов в мире больше, чем монолигвов, благодаря чему многие крупные ученые делают вывод, что билингвизм — это норма.
Однако при воспитании детей-билингвов в семье могут возникнуть психологические трудности. К примеру, чрезмерное стремление родителей сбалансировать обучение языкам или же ожидания от способностей ребенка. И в этом стремлении очень часто бывает много напряжения и тревоги, которые начинает считывать ребенок, из-за чего он точно так же начинает внутри тревожиться. Чаще всего эти детские тревоги перетекают в те сферы жизни, которые сейчас актуальны для ребенка: коммуникация, обучение, физическое состояние, агрессивность, пассивность, плаксивость и т.д. Это происходит из-за того, что родители в данный момент из-за тревоги не могут быть достаточным «контейнером» для его переживаний, и ребенок справляется с напряжением так, как может. Именно с этими проблемами родители часто обращаются к детскими психологам. И грамотный специалист подскажет родителям ребенка-билингва, что причина такого состояния или поведения не в билингвизме. Причину нужно искать в окружении ребенка, «климате» семьи.
Но не стоит винить себя во всех проблемах ребенка. Помните, что на его восприятие мира влияете не только вы. У ребенка тоже есть выбор. И даже в самой благополучной семье может получиться неблагополучный ребенок, и наоборот. На его выбор, как воспринимать этот мир, влияют как минимум четыре фактора: родители, он сам, сверстники и культура. Поэтому родителям любых детей не стоит возлагать на себя полную ответственность за счастье ребенка. Старайтесь расслабляться и наслаждаться тем, какая жизнь и ребенок достались вам.
Как правильно воспитать билингва
О том, что же необходимо для правильного двуязычного воспитания детей, мы поговорили с билингвальным логопедом Екатериной Конюх-Синицей.
– Главный вопрос: возможно ли научить билингва в совершенстве владеть двумя языками?
– По моему мнению, это практически невозможно. Чтобы ребенок в совершенстве владел языками, он должен ПОСТОЯННО получать одинаковую информацию на обоих языках, в равной степени читать и писать на этих языках, говорить на них приблизительно равное количество времени. На мой взгляд, попытки приблизиться к «совершенному владению» у реального ребенка, живущего в реальной семье, окончатся неврозом у матери и ребенка.
– А как же тогда добиться того, чтобы ребенок был билингвом?
– Для гармоничного развития обоих языков необходимо, чтобы не менее 30% контактов с ребенком проходили на втором языке. Иначе из детей вырастут пассивные билингвы. Как же создать такую языковую среду? Для начала мама может разговаривать с ребенком на своем родном языке, папа — на своем. Или разговаривать с ребенком дома на одном языке, на улице — на втором. Включать мультики как на одном, так и на втором языке. То же касается книг и песен. Далее в помощь могут прийти творческие кружки и дополнительные занятия. Если ребенок ходит в чешский детский сад, то кружки стоит выбирать на другом, вашем втором языке. И главное, всегда надо помнить, что билингвизм не значит одинаково хорошее владение двумя языками. Не надо гнаться за практически недостижимым идеалом.
– А могут ли сами родители помешать речевому развитию ребенка?
– Да, бывает, что могут. К примеру, мало разговаривать с ребенком (именно разговаривать, а не говорить ему); всегда навязывать ребенку игры и виды деятельности, не давая возможность проявить инициативу; говорить с ребенком сложно, монотонно и уныло, или, наоборот, очень быстро и не делая пауз, чтобы ребенок мог ответить; смешивая языки при общении с ребенком.
– Влияние братьев и сестер на билингвизм друг друга — тоже очень интересная тема. Что скажете на этот счет?
– Многие исследователи считают, что наиболее сбалансированными билингвами становятся первенцы. Когда в семье один ребенок, у родителей на него больше времени, сил и энергии. Именно поэтому ребенок достигает хорошего уровня в обоих языках. Когда появляется второй ребенок, равновесие нарушается в сторону языка среды, потому что чаще всего старший ребенок идет в сад или школу и все больше общается на языке окружения. В такие моменты часто происходит перекос.
– Что вы порекомендуете тем, кто бы хотел вырастить билингва?
– Главное — понимать, зачем вам это надо и что вы хотите получить в итоге. Надо быть готовым, что билингвизм — это не история на пару лет, а то, что будет с вами всю жизнь. Если вы готовы пройти этот путь, надо стараться создавать максимально сбалансированную языковую среду, не переживать, если на каком-то этапе дети будут отказываться говорить на одном из языков (это называется «кризис билингвизма»), пытаться искать ребенку кружки по интересам на втором языке, чтобы была мотивация учить этот язык и общаться на нем. Чтобы не волноваться, правильно ли идет языковое и речевое развитие ребенка, можно в три года и перед школой пройти диагностику у логопеда (желательно у того, который знает о специфике билингвизма). Он поможет обратить внимание на проблемы, если они есть. Самое важное — это создание сбалансированной языковой среды, чтобы ребенок регулярно получал «порцию» второго языка. Вам помогут игры на развитие фонематического слуха и на различение звуков, и, конечно же, весомый вклад в языковое воспитание внесут занятия с билингвальным логопедом.
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