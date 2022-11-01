Неочевидные причины, почему двуязычное воспитание лучше обычного

Но не стоит винить себя во всех проблемах ребенка. Помните, что на его восприятие мира влияете не только вы. У ребенка тоже есть выбор. И даже в самой благополучной семье может получиться неблагополучный ребенок, и наоборот. На его выбор, как воспринимать этот мир, влияют как минимум четыре фактора: родители, он сам, сверстники и культура. Поэтому родителям любых детей не стоит возлагать на себя полную ответственность за счастье ребенка. Старайтесь расслабляться и наслаждаться тем, какая жизнь и ребенок достались вам.

Однако при воспитании детей-билингвов в семье могут возникнуть психологические трудности. К примеру, чрезмерное стремление родителей сбалансировать обучение языкам или же ожидания от способностей ребенка. И в этом стремлении очень часто бывает много напряжения и тревоги, которые начинает считывать ребенок, из-за чего он точно так же начинает внутри тревожиться. Чаще всего эти детские тревоги перетекают в те сферы жизни, которые сейчас актуальны для ребенка: коммуникация, обучение, физическое состояние, агрессивность, пассивность, плаксивость и т.д. Это происходит из-за того, что родители в данный момент из-за тревоги не могут быть достаточным «контейнером» для его переживаний, и ребенок справляется с напряжением так, как может. Именно с этими проблемами родители часто обращаются к детскими психологам. И грамотный специалист подскажет родителям ребенка-билингва, что причина такого состояния или поведения не в билингвизме. Причину нужно искать в окружении ребенка, «климате» семьи.

Специалисты в области нейропсихологии и педагогики не видят ничего плохого в билингвизме. И это действительно так. В билингвизме действительно очень много позитивного. Например, такие дети часто бывают намного эмпатичнее, так как с раннего детства смотрят на один и тот же предмет с разных точек восприятия. Один и тот же предмет они называют разными словами. Это помогает развивать те зоны мозга, которые отвечают за целостное восприятие происходящего. К слову, в действительности людей-билингвов в мире больше, чем монолигвов, благодаря чему многие крупные ученые делают вывод, что билингвизм — это норма.

Как правильно воспитать билингва

О том, что же необходимо для правильного двуязычного воспитания детей, мы поговорили с билингвальным логопедом Екатериной Конюх-Синицей.

– Главный вопрос: возможно ли научить билингва в совершенстве владеть двумя языками?

– По моему мнению, это практически невозможно. Чтобы ребенок в совершенстве владел языками, он должен ПОСТОЯННО получать одинаковую информацию на обоих языках, в равной степени читать и писать на этих языках, говорить на них приблизительно равное количество времени. На мой взгляд, попытки приблизиться к «совершенному владению» у реального ребенка, живущего в реальной семье, окончатся неврозом у матери и ребенка.

– А как же тогда добиться того, чтобы ребенок был билингвом?

– Для гармоничного развития обоих языков необходимо, чтобы не менее 30% контактов с ребенком проходили на втором языке. Иначе из детей вырастут пассивные билингвы. Как же создать такую языковую среду? Для начала мама может разговаривать с ребенком на своем родном языке, папа — на своем. Или разговаривать с ребенком дома на одном языке, на улице — на втором. Включать мультики как на одном, так и на втором языке. То же касается книг и песен. Далее в помощь могут прийти творческие кружки и дополнительные занятия. Если ребенок ходит в чешский детский сад, то кружки стоит выбирать на другом, вашем втором языке. И главное, всегда надо помнить, что билингвизм не значит одинаково хорошее владение двумя языками. Не надо гнаться за практически недостижимым идеалом.

– А могут ли сами родители помешать речевому развитию ребенка?

– Да, бывает, что могут. К примеру, мало разговаривать с ребенком (именно разговаривать, а не говорить ему); всегда навязывать ребенку игры и виды деятельности, не давая возможность проявить инициативу; говорить с ребенком сложно, монотонно и уныло, или, наоборот, очень быстро и не делая пауз, чтобы ребенок мог ответить; смешивая языки при общении с ребенком.

– Влияние братьев и сестер на билингвизм друг друга — тоже очень интересная тема. Что скажете на этот счет?

– Многие исследователи считают, что наиболее сбалансированными билингвами становятся первенцы. Когда в семье один ребенок, у родителей на него больше времени, сил и энергии. Именно поэтому ребенок достигает хорошего уровня в обоих языках. Когда появляется второй ребенок, равновесие нарушается в сторону языка среды, потому что чаще всего старший ребенок идет в сад или школу и все больше общается на языке окружения. В такие моменты часто происходит перекос.

– Что вы порекомендуете тем, кто бы хотел вырастить билингва?

– Главное — понимать, зачем вам это надо и что вы хотите получить в итоге. Надо быть готовым, что билингвизм — это не история на пару лет, а то, что будет с вами всю жизнь. Если вы готовы пройти этот путь, надо стараться создавать максимально сбалансированную языковую среду, не переживать, если на каком-то этапе дети будут отказываться говорить на одном из языков (это называется «кризис билингвизма»), пытаться искать ребенку кружки по интересам на втором языке, чтобы была мотивация учить этот язык и общаться на нем. Чтобы не волноваться, правильно ли идет языковое и речевое развитие ребенка, можно в три года и перед школой пройти диагностику у логопеда (желательно у того, который знает о специфике билингвизма). Он поможет обратить внимание на проблемы, если они есть. Самое важное — это создание сбалансированной языковой среды, чтобы ребенок регулярно получал «порцию» второго языка. Вам помогут игры на развитие фонематического слуха и на различение звуков, и, конечно же, весомый вклад в языковое воспитание внесут занятия с билингвальным логопедом.