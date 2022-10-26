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Как пополнить украинскую карту наличными в Чехии, если надо срочно?

Как пополнить украинскую карту наличными в Чехии, если надо срочно?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 октября
15:01
513
Основная часть денежных переводов из Чехии сегодня приходится на Украину. Беженцы, некоммерческие организации и местные жители сталкиваются с вопросом, как эффективно поддержать страну и близких, отправив денежный перевод. В этой статье мы разберемся, как пополнить украинскую карту наличными в Чехии.

Как пополнить украинскую карту наличными в Чехии, если надо срочно?

Все больше людей в это непростое время задумываются о поиске удобного платежного инструмента. Несколько счетов в банке, счета в платежных системах и абсолютно разные условия у каждого финансового учреждения создают хаос и непонимание, что из этого выгоднее всего, а главное — удобнее. 

 

Через банковский счет

Некоторые банки в Чехии (например, ČSOB) открывают счета беженцам из Украины. Также многие банки предоставляют услугу денежных переводов в Украину онлайн. Тем не менее в случае отправки средств с банковского счета можно столкнуться с рядом проблем.

Украина не участник ЕС и системы расчетов SEPA, значит, перевод придется отправлять через SWIFT в долларах США или в евро и только на валютный счет в украинском банке. Комиссия в этом случае будет фиксированной (от 30 евро за перевод в зависимости от банка), перевод не ограничен суммой. Но срок зачисления такого перевода — от 2 до 4 рабочих дней.

При этом, если вы отправите перевод со счета в чешских кронах, банк проведет конвертацию по своему курсу, который зачастую на 1–2% хуже рыночного. Например, на момент написания статьи в крупнейших чешских банках курс покупки евро составлял 25,32 кроны, в платежных системах — 24,88 кроны.

 

Через счет в платежной системе 

Счет в платежной системе позволяет отправлять денежные переводы с мгновенным зачислением, но зачастую не предоставляет клиенту возможности пополнять счет наличными. На зачисление средств с банковского счета на счет в платежной системе может уйти те же 2–3 дня. Кроме того, международные компании, такие как Wise или Revolut, не позволяют пополнить счет переводом внутри Чехии в кронах, так как не имеют счетов в чешских банках, что, опять же, приводит к необходимости обмена валюты через банк. Идеальное решение — найти систему денежных переводов с мгновенным зачислением, позволяющую пополнять счета наличными в кронах и евро или банковским переводом по внутри Чехии. 

 

Бесплатный счет BitEffect

Счет в системе BitEffect можно пополнить наличными средствами из любой точки Чехии, что значительно упрощает всю процедуру отправки денежных средств в Украину и сокращает время зачисления до нескольких минут. 

После простой регистрации вам необходимо верифицировать свой аккаунт, загрузив необходимые документы. Для граждан Украины работает упрощенная система верификации лично в пражском офисе или онлайн, если вы находитесь не в Праге. Кроме того, вы можете обратиться в поддержку, где вас проконсультируют на украинском или русском языке и ответят на все вопросы.

 

Пополнение украинской карты наличными

В офисе компании BitEffect, в офисе ее представителей и в офисах компании Sazka вы можете пополнить счет наличными средствами. Офисов компании Sazka по всей Чешской Республике насчитывается более 5 000. Найти ближайший из них вы можете на карте. 

Предоставив менеджеру QR-код c вашим счетом и сумму для пополнения наличными, вы сможете ожидать зачисления средств в течение 10 минут. После этого достаточно сделать пару кликов, и деньги так же быстро будут зачислены на украинскую карту.

Таким образом, пополнение украинской карты наличными в Чехии становится не только возможным, но и чрезвычайно удобным! Комиссия за такой перевод составляет всего 1%. Средства зачисляются на карту мгновенно в украинских гривнах по выгодному курсу, без двойной конвертации крона — евро — гривна. 

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