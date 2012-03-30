Интервью с экспертом: Все о страховках для иностранцев в Чехии в 2023 году

– Оксана — магистр экономики, финансист, более 10 лет занимается узкой специализацией медицинского страхования и имеет большой опыт помощи иностранцам в сложных случаях.

– Ко мне приходят страховаться не только мамы, студенты, но и более зрелая аудитория, где людям нужна не только страховка, но и консультации. Мы их проводим, потому что людям нужно объяснить информацию: что за страховка им нужна? Какая? На какой период? Для чего? Как жить в Чехии — вплоть до того, где найти врача и как дойти до поликлиники.

– То есть вы их за ручку проводите по всем этапам?

– Верно.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТРАХОВКА В ЧЕХИИ

– Оксана, может ли иностранец вообще обойтись без страховки в Чехии? Для чего она нужна?

– Нет, иностранец так же, как и гражданин Чешской Республики, не может обходиться без медицинского полиса. Потому что здоровье — это то, что должно быть всегда застраховано. И взрослые, и дети с момента рождения — абсолютно все, живущие в Чехии, должны быть застрахованы. Конечно, при продлении визы страховка является одним из главных документов, к которому присматриваются. Даже срок, на который выдается виза, зависит от страховки.

– То есть, покупая страховку на более продолжительное время, и визу мы получаем на более продолжительное время?

– Да, и если вы приобрели страховку на полгода, а запрашиваете визу на год, то вам визу на год не дадут. Если же страховка приобретена на 5 лет, есть возможность получить визу на 5 лет.

– Можно ли заранее приобрести страховку на несколько лет вперед?

– Конечно, особенно это выгодно для женщин и девушек, потому что в течение этой страховки можно рожать.

Оксана также подготовила специальный бонус для наших зрителей. При покупке комплексной страховки от полугода вы бесплатно получите фискальные марки (kolkové známky) номиналом 500 крон, которые вы сможете использовать, к примеру, для продления визы.

КОМПЛЕКСНАЯ ИЛИ БАЗОВАЯ СТРАХОВКА?

– Как понять, какая именно мне нужна, и, например, не обманывает ли меня брокер, когда предлагает более дорогую страховку?

– Если вы гражданин ЕС, то вам достаточно базовой страховки. Если вы гражданин третьих стран, то здесь только комплексная страховка. Чем дольше срок действия страховки, тем, конечно, выгоднее и для брокера, и для страховой компании, но это также очень выгодно и для клиента. Потому что страховые случаи не переносятся из одной страховки в другую.

– Кстати, по поводу заработка и того, что вы можете «обогатиться» на длительной страховке. Вы получаете деньги с клиентов или со страховых компаний?

– Все посредники оплачиваются сугубо за счет страховых компаний. И если вы являетесь членом семьи гражданина ЕС, супругом или супругой, для продления визы достаточно базовой страховки, которая дешевле.

– У вас есть опыт помощи разным категориям людей?

– Конечно, абсолютно всем нашим клиентам мы помогаем. Это бесплатные консультации и предоставление полной информации о страховке: что включено, что будет покрыто страховкой, а что нет, какие риски связаны со страховкой, которую они приобретают, и т. д.

– А бесплатную консультацию можно получить даже без покупки страховки?

– Да, даже не являясь нашим клиентом, человек получит консультацию абсолютно бесплатно — речь идет о первой вводной консультации до 30 минут.

– Вы проводите консультации онлайн или офлайн?

– И так, и так.

– А где вы находитесь офлайн, куда можно прийти к вам в офис?

– Мы находимся на Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, офис №329. Вход с улицы Jindřišská 2, Svaz českých a moravských výrobních družstev.

– То есть прямо в центре Праги? А если не получается приехать, можно сделать все онлайн?

– Можно заполнить заявку на сайте, можно написать на имейл [email protected] или позвонить по телефону +420 776 775 595, в Телеграм, в Viber, в WhatsApp — мы отвечаем всегда. Говорим на русском, чешском, украинском, английском, таджикском, узбекском языках.

ЧТО СТРАХУЮТ ЧЕХИ?

– Вы упомянули чешский язык. А что страхуют сами чехи?

– Чехи страхуют абсолютно все. Чешские страховки начинаются в младенчестве. Как только ребенок родился, его застраховали — это накопительное страхование. Страхование глупости. Страхование авто, недвижимости, всего, чем мы владеем (и не владеем тоже). Все можно застраховать. Также можно застраховать домашних питомцев. Все это, конечно, чехи страхуют.

КАК ВЕРНУТЬ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

– Если вы заболели, то какой шаг лучше предпринять первым (вторым, третьим), чтобы потом вернуть все деньги за лечение? И возможно ли вообще вернуть все?

– Самое главное — сразу сообщить страховой компании о наступлении страхового случая. То есть позвонить в «ассистенцию». Но не все клиенты это знают. В основном звонят нам, посредникам, и говорят: «У меня кое-что случилось. Упал, перелом руки, что мне делать?» Первое, что я советую, — вызвать скорую. Когда наступает экстренная ситуация, никто, естественно, в ассистенцию не звонит. Но если это запланированный поход к врачу, температура, кашель или подобные симптомы, необходимо сначала уведомить ассистенцию страховой компании. Вам рекомендуют врача или запишут на прием.

– Почему важно сначала им позвонить, а не просто прийти в какую-нибудь больницу?

– Это экономит деньги. Когда человек сообщает о наступлении страхового случая, страховая компания фиксирует его и знает, что с человеком произошло то или иное, и сумма денег будет выплачена непосредственно медучреждению. Если человек сначала обращается к врачу в дорогую суперклинику, а потом — в страховую, ему могут отказать в возмещении полной суммы, потому что существует таблица, согласно которой происходят выплаты. И если, очень образно, за удаление зуба по предписаниям страховой выплачивают 100 крон, а с человека в клинике взяли 2 500 крон, то выплатят ему 100 крон, к сожалению. Но если человек сначала обратился в ассистенцию страховой компании и ему порекомендовали, куда сходить, то с него не будут брать деньги напрямую, а непосредственно рассчитаются с медучреждением. Либо же он заплатит 100 крон, которые ему позже вернут.

– Такие моменты вы разъясняете своим клиентам на консультациях?

– Да, клиенту необязательно знать все нюансы страхования. Для этого существуем мы, посредники. Вот почему лучше покупать страховку у посредников: мы заинтересованы рассказать человеку, как это работает. Конкретно я заинтересована в том, чтобы человек вернулся ко мне. Поэтому я рассказываю абсолютно все нюансы и, так сказать, учу пользоваться страховкой, ведь многие не умеют.

СКОРАЯ — ЭТО ДОРОГО И НЕ ВОЗМЕЩАЕТСЯ?

– Вы упоминали скорую. Правда ли, что вызов скорой — это довольно дорого и не возмещается страховой компанией?

– Вызов скорой возмещается страховой компанией, но это действительно дорогое «удовольствие». Есть три типа вызова скорой. 5 000 крон — если скорая приехала, сделала укол и уехала. 10 000 крон — если скорая привезла пациента в больницу, и 15 000, если пациенту была предоставлена помощь. Скорая в Чехии приезжает только в экстренных случаях. Если человек может доехать до больницы на такси, то скорую ему никто не оплатит. А если человеку очень плохо, наступила экстренная ситуация, то страховая компания полностью оплачивает вызов. Необходимо предъявить полис медстрахования, карточку, заполнить фактуру. Точнее, ее заполняет скорая помощь, но нужно как можно скорее предоставить эту счет-фактуру нам, посредникам, или прямо в страховую компанию.

– А как понять для себя, нужно ли ехать на такси или можно вызвать скорую, не рискуя потом платить те самые 5 000 крон?

– Если человек упал, лежит и кровоточит, то это вызов скорой. А если он вечером в пятницу отдыхал, ему было хорошо, а утром болит голова, — это не вызов скорой.

– Такие нюансы могут быть непонятны.

– Если это взрослый человек, который чувствует себя совсем нехорошо, есть подозрение на инфаркт, то это сразу скорая.

– А если дома есть маленькие дети и нельзя их покинуть, существует какая-то служба помощи?

– Как правило, такой службы нет. Но наши клиенты могут обратиться к нам, потому что мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Мы всегда поможем нашим клиентам. Я не говорю, что мы сможем мгновенно пересечь всю Чехию и приехать из Праги в Брно, это потребует времени, но и такая услуга для клиентов у нас есть.

– Насколько я знаю, чехи не работают по вечерам и по выходным. А вы, получается, можете оформить срочный договор на выходных или вечером ответить на экстренные сообщения?

– Мы отвечаем на сообщения 24 часа в сутки, всегда: вечером, утром, ночью. И можем выехать на дом оформить страховку. Такая услуга тоже есть, это бесплатно.

– И вы можете бесплатно доставить страховку на дом по всей Чехии?

– Страховка оформляется онлайн в системе PVZP и сразу отправляется клиенту на мейл.

– А как насчет оригинала?

– Мы можем прислать оригинал почтой, или клиент может прийти за ним в офис.

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА

– Кроме бесплатного консультирования и выезда на дом к клиенту, что еще вы делаете?

– Помогаем абсолютно бесплатно заполнить анкету на продление визы или пребывание в Чехии, а также на возмещение средств за рецептурные лекарства или визит к врачу. Мы помогаем заполнить бланк возврата потраченных средств, сами отправляем этот бланк, включая все необходимые документы: чек об оплате и желательно копию рецепта. Если ее нет, то штрих-кода или QR-кода рецепта тоже вполне достаточно.

– Столько лет оплачивала лекарства по рецепту и не знала, что деньги можно вернуть…

– Очень много людей не возвращают средства по рецепту. Думают: «Да ладно, 20–50 крон». В итоге накапливается много, если подсчитать. Необходимо возвращать все суммы. В любом случае пробовать, пытаться. Мы с этим помогаем. Если лекарство было рецептурным, разница между госстраховкой и медстраховкой для иностранцев возвращается.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРАХОВАНИИ

— Как я поняла, не возвращать средства за оплату лекарств по рецепту — это такая ошибка клиентская. Какие еще есть ошибки у клиентов?

— Ошибкой является приобретение страховки на более короткий срок, зная, что человек будет пребывать в Чехии более длительный срок. Как я уже говорила, страховые случаи не переносятся из одной страховки в другую — медицинские страховые полисы иностранцев выписываются, продаются, оформляются строго на определенный срок. Это не пролонгируется, всегда есть новый страховой договор, на который распространяются опять все условия страхования. Поэтому чем длиннее страховка, тем это выгоднее в первую очередь для клиента.

Как правило, случай из практики. В последний день страховки случается перелом ноги. Страховка сегодня заканчивается, а следующая страховка не покрывает лечение ноги. Потому, что это страховой случай, который наступил до вступления в силу нынешнего страхового договора.

— У меня был лично такой случай. Тогда еще не было PVZP, были другие страховки — одну из них я покупала на протяжении лет шести и то, что у меня случилось в один период, потом не покрылось в другой период. Я была возмущена и удивлена, как так? Ведь я ничего как бы не меняла, просто был новый договор, и мне пришлось заплатить очень большую сумму.

— Да, PVZP существуют уже более 25 лет. Даже когда не было монополии, PVZP — был и есть тот продукт, который является самым лучшим в Чехии для иностранцев. И будучи лучше, но страховка всегда была дороже. Поэтому, наверное, и на нее обращали внимания.

КАК ПОПАСТЬ К ВРАЧУ БЕЗ ДОЛГОЙ ОЧЕРЕДИ

— Насущный вопрос: иногда очередь к какому-то врачу занимает, например, месяц или более длительный срок. Знаете ли вы, как можно попасть к врачу побыстрее?

— Я рекомендую всем своим клиентам обращаться в нашу частную партнерскую клинику, где процедуры непосредственно проводятся и оплачиваются страховой компанией. То есть прием покрывается страховкой, но осуществится намного раньше. Конечно, ускорение приема это платная услуга, которую предоставляет непосредственно клиника.

— Т.е. какие-то процедуры будут покрыты страховкой?

— Процедуры покрыты страховкой, если это страховой случай, а непосредственно ускорение приема будет оплачено клиентом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

— Есть ли какой-то, например, полезный совет или рекомендация? То, что вы бы могли рассказать нашим зрителям, но то, до чего человек сам не дойдет или не подозревает?

— Буквально недавно, из практики опять же, обратился ко мне постоянный клиент, который долгое время приобретал у меня страхование для своих детей. И тут похвастался, что он сменил работу, все шикарно. Я спросила, когда он выходит. Он отвечает, что выходит 1 октября. А с предыдущей ушел когда? Да уже в июне. А страховка сейчас есть? Нет, у меня же зеленая карта, — говорит.

Нет, человек должен быть каждую минуту, абсолютно, пребывания в Чехии застрахован. Потому что в моменте когда человек уходит с одной работы, его, как говорят чехи, odhlašuji, и из страховой компании VZP, и из любой госстраховой компании, но пока он не начал работать в новой компании, то не числится ни в одной страховой и находится в Чехии без страховки. Во-первых, это риски для человека, а во-вторых, закон говорит о том, что человек каждый день пребывания должен быть застрахован именно медицинской страховкой.

— То есть в промежуток между двумя работами — обязательно нужно покупать страховку?

— Обязательно. Учитывая, что задним числом страховки не оформляются, то кратчайший срок, когда может начаться страховка, — от завтра. Всегда со следующего дня. Это чревато даже не то, что рисками медицинскими, что в первую очередь должно волновать человека, это риски выяснения отношений с Министерством внутренних дел Чехии при последующем продлении документов.

— То есть это будет депортация?

— В первую очередь это штраф. Поэтому мы с ним быстренько оформили страховку, чтобы до октября он был застрахован и все закончилось хорошо. При переходе с одного типа визы на другой также необходимо страховаться. Если человек был трудоустроен согласно трудовому договору, переходит на так называемое ИП, ему в моменте, когда оформляется ИП, необходима коммерческая медстраховка. Нельзя надеяться, что у меня есть синяя или зеленая карта, я продлюсь и все. Так это не работает. Обязательно надо иметь страховку. Люди забывают что страховка это один из важнейших документов. Мы склонны забывать и не думать о страховках.

— Есть также страховка на глупость?

— Да, мы также оформляем страховки на глупость. Это не глупость человеческая, а глупость в том, например, что пришли вы в гости, разбили вазу, но так как вы застрахованы, случился глупый случай, то цена вазы, разбитой вами, будет возмещена владельцу.

— Интересно, я недавно снимала квартиру и разбила большое зеркало. Все стоимость я возместила хозяину. Мне даже и в голову не пришло, что это страховой случай. А если бы я знала, я по-другому думала, и вообще у меня было бы чешское восприятие таких случаев, так как они с детства застрахованы…

— Живя в Чехии, постепенно человек меняет мышление. Не всегда нужно его менять. Не всегда что-то у иностранцев лучше, чем у нас. Это не так, что вот должно быть у них все лучше. Мы тоже иностранцы здесь, что-то и нас есть хорошее, но думать о страховании нужно обязательно. Потому мы страхуем свои риски. Кстати, мы страхуем и риски предпринимательские для ИП и фирм.

— Какие риски, например, будут страховым случаем?

— Все зависит от условий страхования и прописывается сугубо индивидуально. Каждая страховка подбирается под клиента.

— Если я вот предприниматель, и у меня в этом месяце нет заказов?

— Это тоже можно страховать. И не только для ИП, но и большие риски. У нас может застраховаться и большая компания, для этого есть все необходимые документы, экзамены, разрешения Чешского нацбанка.

— А медицинское страхование животных у вас есть?

— У нас есть, но его не хотят продавать страховые компании. Сейчас одна страховая компания запретила это продавать, они убрали из своего портфолио этот продукт, потому что это невыгодно.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СТРАХОВАНИИ?

— Со 2‑го августа 2021 года ввели монополию на медстрахование для иностранцев. Сейчас мы можем подавать комплексное страхование иностранцев только от компании PVZP. Это дочернее предприятие государственной страховой компании VZP, что нам придает уверенности. Это очень хороший продукт, который соответствует всем требованиям министерства внутренних дел ЧР, а также каждый клиент может быть уверен в том, что его медобслуживание будет на высшем уровне.

— Может быть такое, что у одного брокера одна и та же страховка будет дороже или дешевле?

— Нет, не может. Цены установлены страховой компанией и всяческие отклонения от цен караются самой страховой компанией.

— Если цена на страховку одна, то как могут существовать у каких-то конкретных посредников и брокеров акции, спецусловия, возвраты средств? Это обман или специальная договоренность?

— Данные спецусловия предоставляет непосредственно PVZP. Это «надстандарт». В зависимости от продолжительности страховки, возраста застрахованного лица, даётся определенная сумма, которую человек может использовать на контрацептивые, витамины или очки. Такой ряд предметов, на что можно эти деньги потратить. Это не что-то специальное от непосредственно посредников, (они могут придумать бонусы-подарки), но именно это дает непосредственно страховая компания и это прописано в каждом полисе.

— Т.е. все имеют право получить ряд бонусов, которые дает страховая компания?

— Да, в каждой страховке указана определенная сумма, «надстандарт» — переводится как «более чем», свыше страховки.

— Значит ли это, что у вас нет конкуренции?

— Нет вообще. Рынок настолько богат и посредниками, и клиентами, что здесь нет смысла конкурировать, потому что каждый посредник хорош собой.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ СО СТРАХОВКОЙ? — В классическом примере сразу после оформления договора все должно работать, везде должны принимать? — Каждая страховка активизируется моментом подписания договора. Это прописано в каждом договоре, но каждый из посредников руководствуется календарём, который устанавливает страховая компания, — т.е. когда заплаченные вами деньги вносятся посредником на счет страховой компании. Для нас было бы неразумно с каждой страховкой бегать и оплачивать каждый день. — И если приходит какой-то отказ, то это плохой знак? Куда идти выяснять причину? — Да. Нужно просто идти или звонить сначала посреднику, человеку, у кого была приобретена страховка, можно также звонить в ассистенцию либо непосредственно обращаться в главный офис страховой компании. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ VZP И PVZP — Есть ли существенная разница, например, в страховых выплатах между VZP и PVZP? — Как таковых страховых выплат у VZP не происходит. Человек непосредственно обращается в медучереждение и ему предоставляется медицинская помощь. Ему не нужно звонить в службу помощи, в ассистенцию, сообщать о наступлении страхового случая. Все это делается у врача. Как правило, к специалистам в Чехии направляют непосредственно терапевты, но нет необходимости обращаться с направлением от терапевта к урологу, ухогорлоносу и глазному. Естественно, к гинекологу тоже. Самая большая разница в том, что коммерческая страховка для иностранцев — совершенного другой продукт, нежели классическое страхование VZP у граждан Чехии или у тех, у кого есть ПМЖ, или же для людей без ПМЖ, но тех, кто находится на долгосрочном пребывании и трудоустроен по трудовому договору — у них классическое VZP. PVZP, коммерческое страхование для иностранцев или любое другое коммерческое страхование, руководствуется сугубо условиями страхования, которые точно формулируют, что именно покрыто страховкой, а что нет. Например, человека с сахарным диабетом застраховать нельзя. Или же мы его застрахуем, (учитывая, что на чешском рынке страховок — монополия, все же человека застраховать можно), но человек с сахарным диабетом должен понимать, что никто не будет лечить по страховке именно сахарный диабет. — А какая вот логика? Как они решили, какие болезни не будут страховать? Почему человек с хронической болезнью не может лечиться бесплатно? — Это дано страховыми компаниями. Когда-то где-то страховые договорились, что все, что является хроническим, то, что началось до момента вступления в силу страхового договора, не покрывается страховкой. — А если диабет начался вот сейчас? — Если в течение страховки, то до конца срока действия страховки диабет лечить будут. ЧТО ДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ? — А что делать клиенту, который хочет прийти к вам, но он уже знает, что у него есть какая-то хроническая болезнь? — Каждый наш клиент заполняет медицинский опросник, подтверждая, что он или здоров, или что у него имеются определенные медицинские проблемы. Если имеются, то это отмечается, во-первых, в опроснике, как я говорила. Тогда опросник отправляется в страховую компанию и отделение страховой, которое занимается оцениваем рисков. Оно, например, говорит, что да, мы можем застраховать, но тогда эта болезнь будет в исключениях того, что будет оплачивать страховая, или же цена страховки, скажем так, увеличивается до той суммы, которую сочтет нужным страховая компания для покрытия выплат по этой болезни. — То есть решение есть? — Да, решение есть всегда. Или же болезнь в абсолютных исключениях, или же человек согласен с тем, что ему предлагает страховая компания (посредством нас), что да, мы можем застраховать вашу болезнь, но тогда страховка, например, будет стоить не 10 тысяч, а 15 на тот же период. И уже зависит от клиента, позволяет ли ему бюджет, хочет ли он такую страховку или он согласен, что это будет в исключениях.

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