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Видео: Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году

Видео: Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 ноября
08:45
930
Как сделать так, чтобы страховка полностью покрыла врача? В каком случае вы не досчитаетесь своих денег? Разбираем больные вопросы для иностранцев в Чехии: подводные камни страхования и популярные ошибки русскоязычных.

Видео: Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году

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