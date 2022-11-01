Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году. Отвечает эксперт по страхованию иностранцев Оксана Мансурова

Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году. Отвечает эксперт по страхованию иностранцев Оксана Мансурова

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 ноября
18:20
434
Как сделать так, чтобы страховка полностью покрыла врача? В каком случае вы не досчитаетесь своих денег? Разбираем больные вопросы для иностранцев в Чехии: подводные камни страхования и популярные ошибки русскоязычных.

Все, что вы не знали о страховании в Чехии в 2022 году. Отвечает эксперт по страхованию иностранцев Оксана Мансурова

Специально для зрителей — совместный бонус от 420on и Оксаны Мансуровой

Приобретите комплексное страхование от 6 месяцев — в подарок получите kolky (500 чешских крон) для продления пребывания в MVČR.

►ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ

Запись на оформление/консультацию:

Или в мессенджерах:

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
17 октября
12:21
4442
Общество
Хотели вернуться в Украину, теперь снова бегут в Чехию. Беженцы теряют часть государственной помощи
Assets
13 сентября
09:36
2109
Экономика
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых
Assets
20 августа
14:21
15707
Жизнь
ВИДЕО: Изменение правил страхования беженцев из Украины в Чехии
Assets
11 августа
19:38
3616
Авто
Незастрахованные автомобили из Украины: чешские страховщики не будут возмещать ущерб
Последние новости:
Assets
01 ноября
21:05
435
Общество
Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди
Assets
01 ноября
20:17
398
Экономика
Чешские компании уже экономят на отоплении. Некоторые — до 16 градусов
Assets
01 ноября
16:51
589
Общество
Женщина из Чехии отправила альфонсу 1,8 млн чешских крон, но любви так и не дождалась
Assets
01 ноября
15:53
1595
Общество
В пражском парке стреляли в 13-летнего мальчика
Assets
01 ноября
13:46
1113
Экономика
Сравнение цен: Мебель IKEA в Польше значительно дешевле, чем в Чехии
Assets
01 ноября
13:10
725
Общество
За три квартала 2022 года в Чехии было совершено больше убийств, чем за весь прошлый год
Assets
01 ноября
12:48
1154
Общество
Украинские беженцы, уехавшие домой, могут вернуться в ЕС — заявил Ракушан
Assets
01 ноября
12:06
345
Экономика
Рост экономики резко замедляется: ВВП в Чехии упал на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом
Assets
01 ноября
11:14
861
Политика
Премьер Чехии после возвращения из Киева: «Мы открыли двери чешским компаниям в Украине»
Assets
01 ноября
09:37
1113
Общество
В Чехии хотят скорректировать условия приема иностранцев в средние школы. Сейчас они «слишком строгие»


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы