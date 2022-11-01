Все, что вы не знали, о страховках в Чехии (2022)

В этом видео мы поговорим о том, как иностранцу правильно выбрать страховку в зависимости от его типа пребывания, а также о том, как эффективно использовать свою медицинскую страховку по максимуму. Какие уловки брокеров существуют и что нужно помнить, когда вы собираетесь получать возмещение за страховой случай. Меня зовут Яна Шевченко и у нас в гостях эксперт по страхованию в Чехии Оксана Мансурова.

— Оксана — магистр экономики, финансист, более 10 лет занимается узкой специализацией медицинского страхования с большим опытом решения сложных случаев и помощи иностранцам. Оксана, здравствуйте!

Здравствуйте, Яна.

— Что мы о вас еще не знаем?

Живу я в Чехии 26 лет уже и за это время я застраховала большое количество людей. В том числе очень много беременных женщин. Таким образом, в Чехии под моим «присмотром» родилось очень много деток. Я занимаюсь страхованием не только медицинским, но и всеми другими видами страхования, не только для иностранцев.

— Вас можно назвать такой крестной мамой для многих родившихся детишек?

Да, их очень много.

— Здорово. И кто, например, обычно приходит?

Ко мне приходят страховаться не только мамы, студенты, но в основном это более зрелая аудитория, где людям нужно приобрести не только страховку, но также консультации. Мы проводим их, потому что людям нужно объяснить информацию: что за страховка им нужна? Какая? На какой период? Для чего? Как жить в Чехии — вплоть до того, где найти врача и как дойти до поликлиники.

— То есть вы их так за ручку проводите по всем этапам?

Верно.

Оксана также подготовила специальный бонус для наших зрителей. При покупке комплексной страховки от полугода вы бесплатно получите фискальные марки или по-чешски «kolkové známky» номиналом 500 крон, которые вы сможете использовать, к примеру, для продления визы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТРАХОВКА В ЧЕХИИ

— Оксана, может ли иностранец вообще обойтись без страховки в Чехии? Для чего она нужна?

Нет, иностранец так же, как и гражданин Чешской Республики, не может быть без медицинского полиса. Потому, что здоровье — это то, что должно быть всегда застраховано. Т.е. и детки, и взрослые с момента рождения. Все абсолютно, живущие в Чехии, должны быть застрахованы.

— И для продления любого типа визы мы также не можем обойтись без страховки?

Конечно, для продления визы страховка является одним из главных документов, к которому присматриваются, когда продлевают визу. Даже срок, на который выдается виза, тоже зависит от страховки.

— То есть когда мы покупаем страховку на более продолжительное время, то и визу мы получаем тоже на более продолжительное время?

Да, и если вы приобрели страховку на полгода, а запрашиваете визу на год, то вам на год не дадут. Если же страховка приобретена на 5 лет, то есть конечно возможность получить визу на 5 лет.

— Можно сразу так заранее приобрести страховку на несколько лет вперед?

Конечно, особенно это выгодно для женщин и девушек, потому что в течение этой страховки можно рождать.

КОМПЛЕКСНАЯ ИЛИ БАЗОВАЯ СТРАХОВКА?

— Я знаю, что для продления типа пребывания есть два вида страховок — базовая и комплексная. Как понять, какая именно мне нужна, и например, не обманывает ли меня брокер, когда предлагает мне более дорогую страховку?

Если вы гражданин ЕС, то вам достаточно абсолютно базовой страховки. Если вы гражданин третьих стран, то здесь только комплексная страховка. Чем длиннее страховка, срок действия, тем, конечно, выгоднее и для страховой компании, мы заработаем больше, и страховая заработает, но также это очень выгодно и для клиента. Потому, что страховые случаи не переносятся из одной страховки в другую.

— Кстати по поводу заработка и того, что вы можете «обогатиться» на длительной страховке. Вы получаете деньги с клиентов или со страховых компаний?

Все посредники оплачиваются сугубо провизией от страховых компаний. И если вы являетесь членом семьи гражданина ЕС, то тогда для продления визы достаточно базовой страховки, которая дешевле. Но это должен быть или супруг, или супруга.

— У вас есть опыт помощи всем этим категориям людей?

Конечно, абсолютно всем нашим клиентам, мы помогаем. Это бесплатные консультации и предоставление абсолютно полной информации о страховке: что включено, что будет покрыто страховкой, а что нет, какие риски, связанные с тем, какую именно страховку они приобретают и т.д.

— А бесплатную консультацию можно получить даже без покупки страховки?

Да, даже не являясь нашим клиентом, человек тоже получит нашу консультацию абсолютно бесплатно.

— Вы проводите консультации онлайн или офлайн?

И так, и так.

— А где вы находитесь офлайн, куда можно прийти к вам в офис?

— Офлайн мы находимся на Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1/ Офис №329. Вход с улицы Jindřišská 2, Svaz českých a moravských výrobních družstev.

— То есть прямо в центре Праги? А тот, кто не может приехать, может сделать все онлайн?

— Можно заполнить заявку на сайте, можно на имейл [email protected], или по телефону +420 776 775 595 в Телеграм, в Viber, в WhatsApp, мы отвечаем всегда. Говорим на русском, чешском, украинском, английском, таджикском, узбекском языках.

НА ЧТО СТРАХУЮТСЯ ЧЕХИ?

— Вы упомянули чешский язык. А на что страхуются сами чехи?

Чехи страхуются абсолютно на все. Страховки чешские начинаются в младенчестве. То есть, как только ребенок родился, его застраховали, — это накопительское страхование. Страхование глупости. Страхование авто, недвижимости, всего, чем мы владеем (и не владеем тоже). Все можно застраховать. Также можно застраховать домашних питомцев. Все это, конечно, чехи страхуют.

— А глупость домашних питомцев тоже?

К сожалению, нет. Это привело бы к банкротству страховых компаний.

КАК ВЕРНУТЬ ПОЛНУЮ СТРОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

— Если приходит какой-то случай болезни, то какой лучше шаг предпринять первым (вторым, третьим), чтобы потом вернуть все деньги за лечение, если так можно сделать — вернуть все?

Самое главное — обозначить сразу и дать знать страховой компании о наступлении страхового случая. То есть позвонить в «ассистенцию». Но не все клиенты это знают. В основном звонят сразу нам, посредникам, мне, и говорят «Вот у меня кое-что случилось — упал, перелом руки, что мне делать?». Первое, что я советую, вызвать скорую. Здесь уже когда наступает экстренная ситуация, никто никуда не звонит, ни в какую ассистенцию, естественно. И если же это запланированный поход к врачу, температура, кашель или всевозможные симптомы, то необходимо сначала уведомить ассистенцию страховой компании. Тогда они могут или же сами рекомендовать врача, или же записать, в этом случае уже пациента, врачу.

— Почему важно им сначала позвонить, а не просто прийти в какую-то больницу?

Это экономит деньги. Потому, что когда человек сообщает о наступлении страхового случая, страховая компания фиксирует страховой случай и знает, что с человеком произошло то или иное, и сумма денег будет выплачена непосредственно в медучреждение. Если человек сначала обращается к врачу в дорогую суперклинику, а потом заявляет о выплате средств, то ему могут отказать в выплате полной суммы, потому что существует таблица, согласно которой проиходят выплаты. И если, очень образно, за удаление зуба, согласно предписаниям страховой, приказано выплачивать 100 крон, а с человека в клинике взяли 2 500 крон, то выплатят ему 100 крон, к сожалению. Но если человек обратился сначала в ассистенцию в страховую компанию и ему порекомендовали, куда сходить можно, когда могут его записать и т.д., то с человека могут не взять денег напрямую, а непосредственно будут рассчитываться медучреждение со страховой компанией. Либо же ему заплатят 100 крон, которые позже ему вернут.

— И вот такие моменты вы рассказываете своим клиентам на консультациях?

Да, необязательно клиенту знать все нюансы страхования. Для этого существуем мы, посредники. Вот почему лучше страховку у посредников. Потому, что мы заинтересованы рассказать человеку все, что, как работает. Конкретно я заинтересована в том, чтобы человек вернулся ко мне. Поэтому я рассказываю абсолютно все нюансы, которые существуют, и, так сказать, учу «пользоваться»страховкой, ведь многие не умеют.

СКОРАЯ – ЭТО ДОРОГО И НЕ ВОЗМЕЩАЕТСЯ?

— Вы упоминали скорую. Правда ли, что вызов скорой — это довольно дорого и это не возмещается страховой компанией?

Вызов скорой возмещается страховой компанией, но это действительно дорогое «увлечение». Потому, что есть три вызова скорой. 5 000 крон — если скорая приехала, сделала укол и уехала. 10 000 крон — если скорая привезла пациента в больницу, и 15 000 на фактуре, если пациенту была предоставлена помощь. Скорая в Чехии приезжает только по экстренным случаям. Если человек может доехать до больницы на такси, то скорую, естественно, ему никто не оплатит. А если человеку очень плохо, естественно, какая-то экстренная ситуация наступила, то тогда скорая оплачивается полностью страховой компанией. Необходимо предъявить полис медстрахования, карточку, заполнить фактуру. Т.е. ее заполняет скорая помощь, сотрудники, но необходимо как можно скорее предоставить эту счет-фактуру нам, посредникам, или же непосредственно в страховую компанию.

— А как понять для себя, мой случай — это когда я могу приехать на такси, или мой случай — когда я не могу и я имею право вызвать скорую и не заплатить потом те 5 000?

Если человек упал, лежит и кровоточит, то это вызов скорой. А если он вечером в пятницу отдыхал, ему было хорошо, а утром просто болит голова, это не вызов скорой.

— Такие нюансы могут быть непонятны.

Если это взрослый человек, который чувствует себя совсем нехорошо, есть подозрение на инфаркт, то это сразу скорая.

— А если дома есть только маленькие дети, и нельзя их покинуть, — есть какая-то служба помощи?

Как правило, такой службы нет. Но наши клиенты могут обратиться непосредственно к нам, потому что мы работаем 24 на 7, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Всегда поможем нашим клиентам. Я не говорю о том, что мы можем мгновенно пересечь всю Чехию и приехать из Праги в Брно, это потребует времени, но и такая служба у нас есть — услуга для наших клиентов.

— Насколько я знаю, чехи не работают по вечерам и по выходным. А вы, получается, можете, например, оформить срочный договор на выходных или вечером ответить на экстренные сообщения?

Мы отвечаем на сообщения 24 часа в сутки, всегда: вечером, утром, вечером. И можем выехать на дом оформить страховку. Такая услуга тоже есть, это бесплатно.

— Т.е. вы бесплатно можете приехать на дом оформить страховку. И вы также можете эту страховку доставить на дом по Чехии?

Страховка оформляется онлайн непосредственно в системе PVZP и сразу отправляется клиенту на мейл.

— И клиент может выбрать, как ему будет удобнее?

Может отослать на мейл, а оригинал мы досылаем почтой с мокрыми печатями. Или можно прийти непосредственно в офис получить.

ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА

— Кроме бесплатного консультирования и бесплатного приезда на дом к клиенту, что еще вы делаете?

Помогаем абсолютно бесплатно заполнить анкету на продление визы или пребывание в Чехии, а также на возмещение средств, утраченных, например, за рецептурные лекарства или визит к врачу. Мы помогаем заполнить бланк возврата утраченных средств, отправляем сами непосредственно этот бланк, включая все необходимые документы: чек об оплате и, лучше всего, чтобы была копия рецепта. Если такой нет, то штрих-кода или QR-кода рецепта тоже вполне достаточно.

— Столько лет оплачивала по рецепту и не знала, что можно вернуть…

Очень много людей не возвращают средства по рецепту. Думают: «Да ладно, 20-50 крон». В сумме накапливается много, если подсчитать. Необходимо возвращать все суммы. В любом случае пробовать, пытаться. Мы с этим помогаем. Потому что если средства лекарственное было рецептурное, то возвращается разница между госстраховкой и медстраховакой для иностранцев. То есть получается, что иностранец купит антибиотик за 100 крон в итоге, что чех за 100. Здесь разницы нет — иностранец или гражданин.



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